V Německu šijí nový „případ Skripal“. Fakta nehrají roli

V Německu probíhá aktivní výroba nového „případu Skripal“. Přičemž vše je v tomtéž stylu highly likely. Jde o vraždu, k níž došlo v srpnu v Berlíně, ale nafouknuta do mezinárodního skandálu byla až teď, právě v předvečer důležitého setkání v „normandském formátu“, které se má konat 9. prosince v Paříži. Něco nám říká, že to není náhoda.