Rusko a Srbsko mají plány na společnou výrobu složitých bojových systémů

„Hovořilo se o několika tématech, od energetiky až po kosovskou otázku, od vojensko-technické spolupráce až po ruskou podporu Srbska na nejrůznějších fórech, především v Radě bezpečnosti. Naším tématem byla i ekonomická retrospektiva – o co mají Rusové zájem a co můžeme nabídnout. Myslím si, že vše proběhlo úspěšně. Tak hodnotí setkání i ruští odborníci. Včera se o tomto setkání podrobně hovořilo na ruských televizních kanálech, reportáže o něm byly uváděny před summitem NATO v Londýně, a proto jsme velmi hrdí na to, k čemu došlo včera v Soči,“ říká velvyslanec.

Ekonomická spolupráce bez politiky a ideologie

Lazanski zdůraznil, že existuje mnoho možností rozšíření hospodářské spolupráce: nyní činí obchodní obrat asi 2,5 miliardy eur ročně, plánuje se jeho zvýšení na 3,5 miliardy, a možná i čtyři.

„Máme prostor pro spolupráci. Byla zmíněna i možnost nákupu ruských tramvají, ale zatím nebylo stanoveno nic konkrétního, na toto téma ještě budeme jednat. Hovořili jsme také o výrobě izotopů v novém jaderném centru, pro který by nám Rusko dodávalo svou technologii. Jsou to izotopy pro lékařské účely, které by bylo možné později prodávat i do třetích zemí,“ uvádí Lazanski.

Připomněl, že Rusko a Srbsko jednají o modernizaci letecké flotily srbského národního leteckého dopravce Air Serbia pomocí nákupu ruských civilních dopravních letadel.

„MS-21 je nový superjet, uvidíme, jaké budou k němu podmínky. Technicky se jedná o skvělé moderní letadlo. Pokud bude toto střední dopravní letadlo splňovat naše technické požadavky a bude vyhovovat cenově, proč ne. Jako stát máme pragmatickou politiku. Nakupujeme techniku a technologie, vojenské i civilní, ze všech stran, na základě poměru cena a kvalita, a přitom nejsme závislí na politice ani na ideologii,“ říká Lazanski.

Nákup ruských zbraní komentuje velvyslanec takto:

„Budeme spravedliví a realističtí, když si kupujete zbraně, nejedná se pouze o obyčejný nákup, jde o politickou otázku, ale Rusové nám nikdy nestanovili žádné podmínky při prodeji zbraní, zatímco Američané určují různé podmínky ze všech stran. Musíme si uvědomit, o čem většina lidí neví: Srbsko se stále ještě nachází pod takzvanými technickými a technologickými sankcemi NATO v oblasti některých vojenských výrobků a bojových systémů."

Podpora Srbska v kosovské otázce

Prezidenti Ruska a Srbska projednali v Soči všechna témata spojená se vzájemnými vztahy dvou zemí, včetně otázky Kosova. Lazanski uvádí, že Moskva provádí důslednou politiku v tomto směru a že je ochotna podpořit kompromisní řešení, pokud budou ve prospěch Srbska.

„Nebylo zde řečeno nic nového. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov řekl, že Rusko vystupuje za dodržování mezinárodního práva, za Rezoluci č. 1244, ale i za každou dohodu, které se Bělehradu a Prištině podaří dosáhnout, přičemž také použil slovo ,kompromis‘. Řekl: ,na čem se domluvíte, s tím bude Rusko souhlasit‘. V srbské veřejnosti se ozývají hlasy, že Rusko má údajně zájem na tom, aby tato otázka nebyla vyřešena. To není pravda! Pokud se podíváte na tento problém podrobněji, Rusko by dokonce mohlo být zainteresováno v uznání Kosova, když vezmeme v úvahu krymskou otázku. Prezident Putin však opět přímo řekl, že Rusko v otázce Kosova vždy bude na straně Srbska a že Rusko respektuje územní celistvost Srbska, tvrdí Lazanski.

Putin slíbil, že problémy s plynem nebudou

Na společné tiskové konferenci prezidentů Ruska a Srbska Putin řekl, že Srbsko bude zásobeno plynem dokonce i v tom případě, pokud Rusko nedosáhne dohody s Ukrajinou o prodloužení tranzitu do Evropy.

„Téma plynu mohu shrnout do jedné věty - smysl Putinových slov je následující: ,Srbští bratři, nebojte se, vždy budete mít plyn.‘ Jakým způsobem bude plyn dodáván - přes třetí země nebo přes Ukrajinu, pokud tento ukrajinský směr zůstane aktivní – to je technická otázka. Prezident Vučić řekl: ,Splnili jsme naši část smlouvy, plynovod přes Srbsko (část Tureckého proudu 2 – pozn. red.), ale Bulhaři mají zpoždění.‘ To zdůraznil i prezident Putin, ale Srbové svou část práce udělali a Bulhaři brzdí projekt. Ale to už není věc techniky, ale otázka politiky,“ říká Lazanski.

Společná výroba zbraní

Velvyslanec hovoří o tom, že Srbsko a Rusko plánují společnou výrobu zbraní včetně složitých bojových systémů. Upřesňuje, že takové plány existují, ale ruský prezident neupřesnil, o co konkrétně jde.

„Prezident Putin neřekl nic konkrétního, ale mohli bychom pravděpodobně vyrábět obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty, kolová vojenská vozidla. Mohli bychom spolupracovat při výrobě celých vozidel nebo jejich jednotlivých částí. Myslím, že jde i o těžké nákladní vozy, které je možné používat jak pro vojenské, tak i pro civilní účely. O tom se zmínil prezident Putin. My dovážíme ruské Kamazy proto, abychom na nich umístili samohybnou houfnici Nora-52B. Musíme zjistit, je-li zde prostor pro spolupráci. Myslím, že ano,“ předpokládá srbský velvyslanec v Rusku.

Upozorňuje na skutečnost, že Srbsko nejen kupuje ruské zbraně a vojenskou techniku, ale také dodává do Ruska některé střelivo:

„Prezident Putin zdůraznil, že Rusko je nejen vývozcem zbraní do Srbska, ale i dovozcem dělostřelecké munice ráže 155, protože SSSR a země Varšavské smlouvy používaly ráži 152 mm, 155 nevyráběly. A my ji vyrábíme. Nyní zřejmě střelivo této ráže Rusko potřebuje, a proto ho kupuje od Srbska,“ uzavírá Lazanski.

