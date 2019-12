Znovu na Václavské náměstí? Kdyby Babiše porazili a Agrofert zavrávoral, tak zavrávorá celé české zemědělství. Názor

„Já si nemyslím, že se těch demonstrací zúčastní stovky tisíc lidí,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik bývalý senátor a vedoucí Strany práv občanů Jan Veleba.

Veleba: Stovky tisíc? To ne. Sám jsem takové zemědělské akce dělal, když jsem byl v čele Agrární komory a bojovali jsme o rozpočet. Mohu zhruba spočítat, kolik lidí přichází. Také jsem je organizoval a vím, jak je to složité. Pochybuji, že pan Minář a spol. mohou takovou akci zorganizovat. Pan Minář, když ve 26 letech ještě nedokázal vystudovat, prostě nic není, on pouze studuje, je nedostudovaný student, takže pochybuji o tom, že tento člověk je hlavním organizátorem těchto demonstrací. To znamená, že se časem ukáže, kdo to skutečně organizuje a ukáže se, kdo to platí, protože je to obrovské množství peněz, kolik stojí takové svážení lidí do Prahy. Napřed to svolají na náměstí v Praze, nepamatuji si teď, na které to bylo, a teď to pro velký zájem dávají na Václavské náměstí. Podle mého názoru je to jen vyvolání dojmu, že jedno náměstí nestačí, tak se to musí přesunout na druhé. Bohužel tomu pomáhá Česká televize, která se v poslední době stala takovým nepřímým spoluorganizátorem. Jsem zvědav, jak tu demonstraci pojme teď, protože ČT bude mít velké problémy s financemi a myslím si, že budou muset začít být trošku objektivnější. Já osobně s takovými demonstracemi nesouhlasím, od toho jsou voliči. Jsem si jist, že předseda vlády neodstoupí, nemá k tomu důvod.

Spolek Milion chvilek pro demokracii tvrdí, že problémy Andreje Babiše poškozují celou republiku. Trestně stíhaný člověk s obrovským střetem zájmů podle nich nemá v čele vlády co dělat. Můžeme to brát jako politický souboj, ale poslední vývoj kolem auditu Evropské komise, který se týká premiéra Babiše, a obnovení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo, dává požadavkům protestujících nový význam. Co si o tom myslíte?

Můj názor je ten, že oni na něco takového čekali. Byli v zoufalé situaci, když vyhlásili ta ultimáta, Buď Babiš vyřeší svůj střet zájmů, zbaví se holdingu Agrofert a médií a odvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo ať sám odstoupí. Na mě to dělá dojem, že je to organizované. Na mě to dělá dojem, když vezmeme časovou řadu, jak ty události jdou po sobě, že je to zkrátka tlak, jak dostat premiéra z politiky, protože tento premiér je velmi silná osobnost a tato vláda je z mého pohledu velmi úspěšná. Takže ulice není od toho, aby rozhodovala, kdo bude premiérem. Ulice není od toho, aby posuzovala, jestli je tam střet zájmů. Nakonec bylo vidět, jak byli nedočkaví, jak pan Hřib, primátor Prahy, jel do Bruselu, aby je přesvědčil, aby to mohli zveřejnit. Ten materiál z Evropské komise není ve veřejném režimu. Takže já nevím, ale spolek Milion chvilek a nedostudovaný pan Minář nejsou těmi, kteří by měli být nějakým hlavním arbitrem v České republice a určovat, kdo bude premiérem, jestli tam má být nebo ne. Já se domnívám, že premiér nemá důvod k odstoupení.

Co si vůbec jako bývalý dlouholetý prezident Agrární komory ČR myslíte o kauze střetu zájmů Andreje Babiše a o nárocích Evropské komise?

Nechci jenom mechanicky souhlasit s politickou platformou premiéra Babiše, shodou okolností jsem s ním nedávno mluvil. Měl jsem dostatek prostoru, abych s ním probral různé věci. Neoficiálně samozřejmě, protože nedělám žádnou velkou funkci. Myslím si, že skutečně Evropská komise, respektive ti auditoři, by neměli vykládat to naše české právo. Pokud by to tak bylo, tak je zbytečné, aby tady byly nějaké vlády, naprosto bychom ztratili zbytky suverenity. A to se podle mého názoru nestane. Takže já s tím nesouhlasím a navíc si myslím, že třeba ti evropští komisaři a různí předsedové vlád, třeba i ze západní Evropy, jelikož žijeme v kapitalismu, jsou lidé velmi bohatí. A já vylučuji, kdyby se vzal jeden vedle druhého, že z pohledu těchto arbitrů by byli čistí. To v kapitalismu prostě není možné. Pokud někdo má nějaký majetek, tak samozřejmě má nějaké zájmy. Znovu opakuji, prostě máme štěstí, že tento premiér je velmi dobrý, tento premiér je kvalitní. A vadí chvilkařům a Bruselu proto, že zkrátka vyčnívá. Jsem přesvědčen, že to bude dlouho trvat, ale nakonec si myslím, že premiér zvítězí.

Jestli tomu správně rozumím, tak podle vás tam střet zájmů neexistuje?

Premiér postupoval podle zákona, který tady kvůli němu vyrobili – lex Babiš - a podepsali ho minulý premiér Sobotka a současný předseda ČSSD Hamáček. Právní výklad je takový, že ten střet zájmů neexistuje. On ten majetek dal do svěřeneckého fondu, který tady nikdy nebyl a který k tomu účelu byl vytvořen.

Možná za těmito závěry auditu Evropské komise stojí více politika než finanční nároky? Nemají rádi český postoj vůči uprchlíkům atd. Nebo se pletu?

Nemýlíte se, souhlasím s tím. Andrej Babiš je velmi silná osobnost, něco dokázal. Mimochodem, kdyby Babiše porazili a Agrofert zkolaboval a zakolísal, tak zakolísá celé české zemědělství, protože je to velmi silně propojeno. Vrátím se k té otázce. Vadí Visegrádská skupina, vadí osobnost Andreje Babiše, který má velký tah na branku. V rámci V4 jsou spolu s Orbánem vůdčí osobnosti, což v EK potřebují rozbít a potřebují sem ty migranty k nám dostat. Ale myslím, že v rámci České republiky se to nestane, protože tady to prostě budou mít složité.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.