„Je to pro Slováky krajně frustrující.“ Proč Kočner hýbe slovenskými volbami?

Základní charakteristikou předvolební kampaně na Slovensku je korupce. Má to vícero příčin. Tou nejzákladnější je skutečnost, že slovenská společnost nemá žádné jiné zásadní a viditelné problémy jako hyperinflaci, ekonomickou krizi či hrubé porušování demokratických principů, které by mohly korupci jako téma přehlušit.

Naopak zveřejnění audiozáznamu Gorily, ale i přepisů komunikace kontroverzního podnikatele a vyřizovatele Mariána Kočnera z šifrovací aplikace Threema způsobily, že právě korupce se stala tématem kampaně. Tyto dvě okolnosti byly navíc umocněny zveřejněním kompromitujících videí bývalého generálního prokurátora Dobroslava Trnky. Jak dnes víme, právě zmíněný kontroverzní podnikatel Marián Kočner nainstaloval do pracovny generálního prokurátora Dobroslava Trnky skrytou kameru, na kterou natáčel kompromitující video. No a právě v těchto dnech bylo zveřejněno video, ve kterém tehdejší ministr financí Ján Počiatek komunikuje s Dobroslavem Trnkou o tom, jakým způsobem odprezentují kauzu Lemikon, aby Ministerstvo financí SR vyšlo z této kauzy co nejlépe. Podstata kauzy byla přitom následovná.

Skandál s Počiatkem: jak to bylo

Je všeobecně známo, že ministr financí Ján Počiatek měl s finanční skupinou J&T dlouhodobě nadstandardní vztahy. Právě tyto vztahy mu „vysloužily“ žlutou kartu u premiéra Roberta Fica, když pravděpodobně on měl vyzradit finančníkům z této skupiny kontroverzní kurz koruny vůči euru (30,126 SK/Euro) na jachtě v Monaku v době Velké ceny Monaka. Právě díky prozrazení této utajované informace udělala finanční skupina J&T velmi dobrý obchod, což se stalo důvodem odvolávání Jána Počiatka z ministerského postu. Tehdy však svůj post, především díky silnému spojenectví s ministrem Robertem Kaliňákem, ustál.

Kauza, o které diskutoval s generálním prokurátorem Dobroslavem Trnkou, se však týkala společnosti Tipos. V roce 2008 se majitel Športky setkal s ministrem financí Jánem Počiatkem. Navrhl, aby mimosoudní dohodou urovnali starý spor Športky a státního Tiposu, ve kterém šlo o ochranné známky. Tehdy ještě tento návrh neuspěl. Krátce na to však přišli za majitelem Športky zástupci Jána Počiatka i se zástupcem J&T. Navrhli mu, že část peněz, které žádal, dostane. Ale ne od státu, se kterým měl spor. Vyplatit ho měli „dobří lidé“ ze schránkové firmy Lemikon blízké J&T. Konkrétně Športka měla prodat svoji spornou pohledávku vůči státu této kyperské společnosti. Když Lemikon vyplatil Športku a získal spornou pohledávku vůči státu, ministr Ján Počiatek se naplno rozhýbal. S Lemikonem podepsal dohodu a poslal mu na účet ze státní kasy čtyři sta milionů korun. Následovat měly další platby. Lemikon měl po dohodě s ministrem Jánem Počiatkem vydělat celkem dvě miliardy korun.

Schránková firma Lemikon měla shodou okolností přesně tu stejnou adresu jako jedna z kyperských firem J&T. Ve sporu měla být na straně Lemikonu aktivní i advokátská kancelář blízká Robertovi Kaliňákovi. Ministerstvo financí SR mělo zaplatit dvě miliardy slovenských korun ze státní kasy lidem blízkým finanční skupině J&T. Celá transakce se však nakonec neuskutečnila. Touhle transakcí se začala zaobírat média a hlasitě se ozývala i opozice. A právě tehdy Jána Počiatka podržel generální prokurátor Dobroslav Trnka. Ten v lednu 2009 na tiskovce kategoricky vyhlásil, že ministr Ján Počiatek v kauze Tipos konal přesně tak, jak měl a jak musel. Kauzu se tehdy povedlo alespoň na čas „zahladit“ a Ján Počiatek dokonce vyzněl jako člověk, který obhajuje zájmy státu.

Co ještě zachytilo video od Kočnera

Inkriminované video však ukázalo něco mnohem zásadnějšího. V pracovně generálního prokurátora, který by měl z definice stíhat zločiny, dva čelní představitelé státu mluví o korupci obrovského rozsahu. V první části rozhovoru totiž ministr financí Ján Počiatek téměř obdivně mluví o tom, jak předseda tehdy koaliční Slovenské národní strany (SNS) Ján Slota „oholil“ v kauze prodeje takzvaných AUU emisí prioritně stát a sekundárně premiéra Roberta Fica o dvě miliardy korun, protože se s ním o tento lup nerozdělil. Jak víme, tato kauza měla za následek nejprve výměnu ministra životního prostředí, nakonec však vedla k bezprecedentnímu kroku – k odebrání rezortu koaliční SNS, a to dokonce bez náhrady.

Toto video mělo však ještě jeden zásadní důsledek. Ukazuje hlavního ochránce zákonnosti generálního prokurátora Dobroslava Trnku v pozici, kdy žoviálně komunikuje s ministrem financí o podvodu, který obral daňové poplatníky přibližně o dvě miliardy korun. A právě toto svědectví je zdrcující. Skutečnost, že tento významný post zastávala sedm let osoba Trnkových „kvalit“, je pro vědomí občanů Slovenské republiky krajně frustrující.

