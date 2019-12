Hamáček má nový plán, jak Čechy ochránit před teroristy. Policie chce shromažďovat údaje o sexuální orientaci občanů

Sci-fi od Ministerstva vnitra ČR?

Tak si to představte. Nic jste neprovedli, nechodíte ani na červenou, i ty psí bobky po pejskovi uklízíte. Ale volíte vlasteneckou stranu. A policie si to o vás zjistila. Máte to v záznamech. Ačkoli to je 30 let od plyšáka irelevantní. Nějaké sci-fi? Ne, to je součástí novely zákona o policii. Budeme mít v České republice Velkého bratra?

Takže, o co jde? Ministerstvo vnitra vedené šéfem ČSSD Janem Hamáčkem předložilo vládě novelu zákona o policii. Pikantní na tom je, že by policie měla mít právo shromažďovat citlivé údaje o politických názorech, přesvědčení, náboženství, ale i o členství v odborech či dokonce o sexuální orientaci. Aniž by se daný člověk dopustil nějakého trestního činu.

Argument strážců zákona? Tak podle nich to je opatření proti riziku možné radikalizace směřující k hrozbě teroristického činu. Vnitro odůvodňuje potřebu jednoduše tím, že takové pravomoci policie zatím nemá a je omezena ustanovením, které jí to umožňuje pouze, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku.

Ministerstvo vnitra naléhá, aby policie mohla pracovat s „relevantními informacemi“ ještě před tím, než se daná osoba zradikalizuje. Dobře, to by bylo báječné. Opravdu. Kdyby se české orgány, které mají ze zákona dbát na bezpečnost občanů, neflinkaly, tak by pomahače teroristů, pražského imáma Samera Shehadeha chytly dřív, než by stihl šířit islamismus v ČR a pak prchnout na Blízký východ.

Ale je tu také protiargument. Kde je záruka, že policie nebude vést tajné seznamy vlastenců nebo „politicky nespolehlivých“ osob? Nebudou citlivé údaje použity vládou proti politické opozici? Však známe ty úniky spisů a telefonních rozhovorů, které pak hýbou českou politickou scénou.

Na skandální novelu se Sputnik zeptal známé poslankyně za SPD Karly Maříkové, která interpelovala ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka ohledně chystaných nových pravomocí policie.

Brutální zásah do svobody občanů

„Je to brutální zásah do soukromí a svobody občanů. Pan ministr Hamáček, který si zprivatizoval ministerstvo vnitra, chce, aby policie měla větší pravomoc, než by měla mít. Shromažďovat citlivá data o někom, kdo není z ničeho podezřelý, to mi přijde jak novodobá StB. Na každého něco mít. Toto může být kdykoliv zneužito nebo použito, a to při změně politického režimu nebo umlčování nepohodlných osob. Vše je však vždy prezentováno, že jde o bezpečí občana. Ochrana občanů však vypadá jinak, ale ne šmírovaní a šikana,“ říká známá politička.

Paní poslankyně Maříková ministra vnitra Hamáčka interpelovala ve věci plánovaného šmírování občanů. Odpověď ministra ale její pochyby nezahnala.

„Jako vždy pan ministr schoval tuto ‚šmírovací‘ pravomoc pod bezpečnost občanů a nutnost reagovat na rozvíjející se hrozby, a to především na oblast terorismu a s ním spjatou radikalizaci, ale ve skutečnosti jde o opak. Podívejme se za hranice směrem na západ, co tam EU vytváří za nesmyslná opatření, ale perzekvován je vždy slušný občan a teroristickou hrozbu to nijak nesnižuje, spíše naopak. Šikanovat se zde budou slušní lidé, kterým jde o bezpečí, a před teroristy budeme stavět betonové zábrany. A jakmile někdo vysloví nebo napíše kritiku systému nebo migrační politiky, že má o bezpečnosti jinou představu, tak dostane větší trest než vrah a ještě bude společensky vláčen jako odstrašující případ,“ varuje poslankyně za SPD.

Nač potřebuje policie naše osobní údaje?

„To, oč tu běží, je šikanovat občany a mít je pod absolutní kontrolou. Napíšeš něco na sociální sítě, co se nebude někomu líbit, stačí kritika systému, tak hned budeš ‚na černé listině‘. A třeba se tyto informace budou jednou někomu hodit. Tak to vidím já,“ říká paní Maříková.

Takže to vypadá na náběh na Velkého bratra nebo StB? Opravdu takové informace, jako je politické přesvědčení, náboženství, ale i členství v odborech či dokonce o sexuální orientaci, potřebuje policie znát?

A teď je na řadě zásadní otázka. Nemůže být shromažďování takových informací použito proti politickým konkurentům ČSSD nebo vlády obecně?

„Ten prvotní záměr je dle mého názoru k umlčení nepohodlných osob a jejich společenské likvidaci, což samozřejmě platí v politice dvakrát tolik. Pokud má policie shromažďovat takové údaje, jako je politické přesvědčení, náboženství, ale i členství v odborech či dokonce o sexuální orientaci, tak pak mě napadá, že mohou být použity k dehonestaci dané osoby, společenské likvidaci a v nejhorším případě třeba i vydírání, kdyby se dostaly do nepovolaných rukou. Protože, co je komu třeba do sexuální orientace dané osoby?“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

