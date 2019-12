„Babiš si musí mnout ruce.“ Skončí spor Michálka s Kalouskem fackovačkou?

Poslaneckou sněmovnou cloumají emoce. Mladičký Pirát Jakub Michálek doráží na politického veterána Miroslava Kalouska. A celé to vypadá jako pořádná fraška. Jinou liberální opozici totiž u nás nemáme.

Bouře ve sklenici

Už se poprali? Známá filmová hláška malé babičky z trilogie Slunce, seno… perfektně vystihuje delikátní vztahy mezi opozičními stranami. Dočkáme se snad toho, že kecal Michálek dostane po čuni od vznětlivého Kalouska?

„Myslím si, že scénář, že bychom kandidovali s ODS, KDU-ČSL nebo TOP 09, je prakticky vyloučen. Myslím si, že TOP 09 by měla zaniknout a uvolnit potenciál pro další subjekty,“ nechal se unést v rozhovoru pro server Aktuálně Michálek. A vůbec by podle jeho slov bylo lepší, kdyby se počet stran v Poslanecké sněmovně zmenšil.

O co tu běží? Tak to se vám tak pohádal šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek s předsedou poslaneckého klubu T0P 09o politické zdechlině. Michálek je pevně přesvědčen, že topka nemá na politické mapě co dělat.

O Michálkově slabé empatii vědí na adrese Sněmovní 4 snad všichni. Přesto pirátova slova rozzuřila Miroslava Kalouska hájící posledních pár let barvy TOP 09. A Michálka na Twitteru rovnou označil za tupce.

Omlouvám se @PiratskaStrana, že se nám nechce zaniknout. Vážně to nemáme v úmyslu. Pokud ten Váš šašek @JakubMichalek19 na tom trvá, tak má prostě smůlu. Stejnou, jako desítky jemu podobných tupců. https://t.co/R1h7on2Br3 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 5, 2019

A pak to pokračovalo dál. Michálek označil Kalouska za „nedůvěryhodného politika“ a doporučil mu stažení do ústraní. Kalousek se odmítl s Michálkem bavit před kamerami. Michálek se omluvil TOP 09, ale opět zaútočil na Kalouska.

Zdvořile jsem odmítl pozvání několika médií na duel Michálek - Kalousek. Nebojím se diskuze. Nechci participovat na odvádění pozornosti od zásadního problému naší země. Zápas za právní stát a rozpočtovou odpovědnost povedu dál. V něm nevidím @PiratskaStrana jako nepřítele. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 9. prosince 2019

Ano, ta naše vykutálená opozice nám z politické scény dělá Hoštice. Dokonce se objevily názory, že Michálek dělá kouřovou clonu Andreji Babišovi, aby se méně hovořilo o unijním auditu a obnovení trestního stíhání českého premiéra.

V naší republice je možné všechno. O tom žádná. Babišovi konflikt obou opozičních politiků zajisté musí dělat dobře. Ale Piráti Babišovi stěží záměrně slouží. Ti se těší, až sami přijdou k moci. Michálek je zkrátka netaktní mladíček. Rád mluví a o následcích nepřemýšlí. Snad má dojem, že je velký politik. A to je taky důvod, proč se opozice nemůže sjednotit. Ega. Ta jejich ega. To je hlavní problém, který brání liberálním politikům malinkých stran spolupracovat.

Rozděluj a panuj?

„Piráti tady nastolili opravdu novou politiku. Urážení, nadávek, arogance a naprosté nekompetentnosti. Okoukali to částečně i od TOP 09, takže pan Michálek jen vrací panu Kalouskovi styl jeho politiky posledních let. Jen je jako ten mladší ještě arogantnější a jak já to vidím i hloupější, jak už ty namyšlené děti, které nic nedokázaly, bývají,“ říká známá politička.

O konfliktu mezi Michálkem a Kalouskem Sputnik hovořil s, předsedkyní strany Česká Suverenita a dříve vlivnou poslankyní ČSSD.

A co ten argument s Babišem? Pomáhá konflikt odlákat pozornost od problémů českého premiéra? Paní Volfová nabízí jiný úhel pohledu.

„Nedávno jsem řekla, že kdyby to oba nedělali z vlastní hlouposti, měl by je za to premiér Babiš platit. Jejich pseudospor odvádí pozornost nejen od problémů pana premiéra, ale i od problémů celé vlády, jako je třeba obrovský problém inkluze ve školství, která by už dávno měla být zrušena, nebo prodej strategických surovin. Prostě husy se štípají a kejhají a Babiš si musí mnout ruce,“ míní matadorka české politické scény.

A na závěr se nemůžeme nezeptat Michálkovým způsobem: nepatří TOP 09 skutečně na politický vejminek? Liberály už moc neoslovuje, tak co s ní?

„Nechme na voličích, kdo odejde do politického hrobu. Já bych vedle TOP09, které pro jejich poslední podporu přijetí eura, nejraději sama uškrtila, typovala i STAN a i ČSSD. Za jejich odklon od vlastních programů a podvod na voličích. Kytičky na hrob jim ale neponesu, nezaslouží si to,“ říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

