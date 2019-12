Jedeme do Ruska! Americký sen v Moskvě. Chcete zažít Rusko jinak, po svém?

Milují cestování, se kterým nakonec spojili své životy. O kom to mluvíme? Představujeme vám projekt Jedeme do Ruska, za kterým stojí světoběžníci Ondra a Lucka. S politikou na ně nechoďte, snaží se Rusko ukázat tak, jak ve skutečnosti vypadá.

Nejen, že vás pravděpodobně zbaví většiny předsudků o Rusku, které můžeme vidět v médiích, ale navíc vám Moskvu a mnoho dalšího zaručeně dokonale ukáží. Svoji nabídku si totiž nejdřív vyzkouší na vlastní kůži! Po cestě do Ruska si tak dokážete na všechno udělat vlastní obrázek.

Agentura Jedeme do Ruska není klasickou cestovní kanceláří - ona to vlastně vůbec cestovní kancelář není. Ondra a Lucka vám dokáží splnit vaše cestovatelské přání nejen v Moskvě, ale můžete s nimi vyrazit i do Petrohradu, Volgogradu, na Krym a dokonce i na Elbrus. Začneme však pěkně od začátku.

S tímto sympatickým párem jsme se sešli tematicky v restauraci Budvar v centru Moskvy, abychom zjistili co, kdo, jak a proč.

Zakladatelem projektu Jedeme do Ruska je, dnes již manželský pár, Ondra a Lucka, kteří se v roce 2017 rozhodli, že se chtějí podělit o své cestovatelské zkušenosti a pustili se do toho právě v Moskvě. Lucka vystudovala na Karlově univerzitě mezinárodní vztahy se zaměřením na východní Evropu, Ondra zase VŠE v Praze se zaměřením na finanční deriváty a kapitálové trhy. Oba však mají bohaté zkušenosti s prací pro cestovní kanceláře, právě tam viděli, co lidé na zájezdech nemají rádi, a proto se rozhodli, že to začnou dělat jinak. A lépe?

Bouráme stereotypy

Tady se přirozeně nabízí otázka: proč právě Rusko? O Rusku z televize slyšíme jen samé hrůzy – vládne tam car Putin, medvědi pijí vodku a ještě přitom dokáží hrát na balalajku… A právě boj s těmito stereotypy za tím vším stojí.

„Zemi, která je mnohými zatracovaná a váže se k ní mnoho stereotypů. A právě tyhle stereotypy jsme se rozhodli zbourat. Chceme Vám ukázat skutečné Rusko, které je naprosto jiné, než znáte z novin a televize. Pomůžeme Vám poznat Rusko se všemi jeho krásami i kontrasty tak, abyste si vytvořili svůj vlastní názor bez předsudků. S námi poznáte Rusko z pohledu místních. Tedy takové, jaké je, a ne takové, jaké média chtějí, abychom si mysleli, že je,“ říká Ondřej.

A kdo je takový blázen, aby se dobrovolně vydával do „zatraceného“ Ruska? Medvědi spí přece jen v zimě. Podíváme-li se na facebookovou stránku projektu, můžeme vidět, že tato dvojka nemá o klienty nouzi. Na fotkách jsou účastníci zájezdu spokojení a recenze nás v tomto názoru jen utvrzují! V roce 2018 Jedeme do Ruska „odbavilo“ 150 klientů a v letošním roce je viditelný vysoký nárůst. V roce 2019 na dovolenou dorazilo téměř 500 cestovatelů, ale další jsou již na cestě, užijí si „vánoční“ Rusko. Právě tato čísla dokazují, že Češi, Moraváci i Slezané chtějí znát pravdu o Rusku a vše vidět na vlastní oči…

„Zdravíme cestovatele Jedeme do Ruska. Lucku a Ondru chceme doporučit, neboť jsou skvělí organizátoři a průvodci.Vše bylo dokonale naplánované od příletu po odlet. Pokud do Ruska, tak jedině s Luckou a Ondrou. Děkujeme za vše a přejeme hodně štěstí,“ napsala na Facebooku Jolana Kubíčková.

Od píky a sami

Zajímalo nás, jak se vlastně Ondra a Lucka v Moskvě postavili na vlastní nohy. A tady přišlo velké překvapení… Za vším stojí samostatná dřina! Tenhle sympatický pár se do všeho pustil s vervou a nyní sklízí sladké ovoce. Jediným partnerem Jedeme do Ruska je Ruské Vízové centrum VHS v Praze a Brně. Všichni spokojení turisté jsou výsledkem samostatného boje a cestou za svým cílem.

A o co mají cestovatelé největší zájem? Od samotného počátku do Moskvy jezdili především milovníci vojenské tématiky, což znamenalo cesty do vojenských muzeí nejen v samotné Moskvě, ale i v jejím okolí… A právě i s tímto „nešvarem“ dvojice bojovala a dnes s hrdostí říká, že lidé do Moskvy už nejezdí pouze kvůli vojáčkům. Návštěvníci z Česka se tak mohou kochat Rudým náměstím, zajdou do Kremlu, užívají si ruskou kuchyni a vyráží i na jiná místa v Rusku. Mezi nejpopulárnější destinace samozřejmě patří Petrohrad, ale letos byla poprvé vyslána výprava i na poloostrov Krym, který si všichni zúčastnění zamilovali.

Ke každému individuálně

Jak jsme již uváděli na začátku, Jedeme do Ruska není typickou cestovní kanceláří. Lucka s Ondrou sice pracují jako průvodci, ale s ochotou vám poradí a zařídí vše, o co budete mít zájem. Jak říkají, snaží se vždy každému turistovi zajistit vše, co by rád viděl. A právě to je odlišuje od klasických cestovních kanceláří…

„Nemáme rádi velké skupiny a masové zájezdy. Ke každému přistupujeme individuálně a vždy se snažíme Vám vše přizpůsobit. Domlouváme a zprostředkováváme pro Vás vždy vše, přesně tak, jako bychom to dělali sami pro sebe. Hledáme pro Vás ty nejvýhodnější a nejzajímavější nabídky přímo na místě,“ říká Lucka a spokojené komentáře na Facebooku hovoří jasně.

Tato slova potvrzují i fotografie na facebookovém profilu projektu, kde můžete vidět spokojené cestující v malých skupinkách.

Lucka s Ondrou v tom ale nejsou úplně sami. Jelikož v Rusku je pro cizince velmi těžké, ne-li nemožné, získání průvodcovské licence, spolupracují s ruskými průvodci, kteří zájemcům v češtině představí svá krásná města, ať už jde o Moskvu, Petrohrad nebo třeba i Volgograd.

Vyrazíme do Ruska?

Specifikem projektu Jedeme do Ruska je i to, že Ondra s Luckou jsou s cestovateli po celou dobu zájezdu v kontaktu. Když zrovna svým klientům neukazují krásy Moskva, jsou vždy na telefonu. Stačí se na ně obrátit a oba vám ochotně pomůžou a poradí. Výhoda oproti klasickým cestovním kancelářím spočívá i v tom, že vám Ondra s Luckou ukážou Moskvu svýma očima. Což je samozřejmě velký rozdíl, než když dorazí delegát z Česka. Najíte se jako pravý Rus, uvidíte ta nejzajímavější místa a vaše dovolená bude určitě stát za to.

Už balíte kufr? Podívejte se na web a zjistěte, proč do Ruska jet a proč právě s touto dvojicí.

A plány do budoucna? Dvojice má plánů spoustu, ale jak sami Lucka s Ondrou říkají, vždy všechno záleží na tom, co si turista přeje. Na příští rok už je plánů spoustu. Kromě velkého množství cest do Moskvy a Petrohradu se můžete podívat i na Krym a máte-li rádi vojenskou tématiku, určitě oceníte výlet do Moskvy, Stalingradu a Leningradu, kde se psala ruská historie. Nechybí ani nabídka pro sportovní nadšence, tak proč v červnu nevyrazit na Elbrus?

