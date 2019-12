Sankce pro ruský sport: RUSADA si na prsou hřála hada. Názor

Vyvadil: Nemám nejmenší pochybnost, že charakter rozhodnutí, tj. vyloučení všech ruských sportovců na dobu 4 let, má jednoznačně politický charakter. A důvod je jasný. Nikdo nepochybuje o tom, že má být vyloučen někdo, komu testy prokáží doping. To je logické a to je správné. Ale vyloučit bez individuálního zavinění prakticky celou generaci sportovců je jasným cílem Západu v rámci trvalé politické organizované rusofóbie poškodit konkrétně Vladimira Putina, protože Západu se nepodařilo porazit jej prostřednictvím vyvolání euromajdanu a následné občanské války na východě Ukrajiny. A tak hledá a trvale bude hledat cesty, jak ve své křeči pokračovat.

Bylo zcela průhledné, že prohlášení WADA bylo demonstrativně zveřejněno v ten den, kdy se konalo zasedání normandské čtyřky v Paříži, aby opět byla navozena atmosféra „špinavého Ruska a Putina“ a i mezi ruskými sportovci navozen odpor proti ruské vládě a prezidentovi. Do toho lze stejně zařadit vyhoštění dvou ruských diplomatů ze strany Německa, jehož Merkelová je nejostřejší propagátorka protiruských sankcí, kvůli údajné neochotě Ruska o podání vyčerpávajících informací ohledně vraha někdejšího gruzínského polního velitele čečenského džihádu, který byl před dvěma měsíci zavražděn v Berlíně, když jeden z podezřelých ruských najatých zabijáků prý Německo požádal o azyl. Tak co potřebuje Merkelová vysvětlovat. Hlavně, že o tom mohla hovořit na tiskové konferenci k normandské čtyřce, kde to co dělat.

Ale neodpustím asi ještě jednu a to zásadní poznámku. Ruská agentura RUSADA si hřála, zdá se vědomě, hada na prsou, neboť její šéf, jak jsem se díval do médií, systematicky šířil po delší dobu negativní informace o zapojení státu, či jednotlivých členů vlády do dopinkových afér a vyjádřil spokojenost nad výsledkem. Kolik mu za to dali? No, jestli lhal a já si myslím, že jeho úmysl rozhodně směřoval k tomu poškodit Rusko. V každém případě minimálně v morálním smyslu je to vlastizrádce a ulehčil to neblahé rozhodnutí.

Prezident Vladimir Putin považuje trest pro ruský sport, který v pondělí vynesla Světová antidopingová agentura (WADA), za porušení olympijské charty. Rusové podle něj mají důvody k odvolání proti vyloučení z vrcholných sportovních akcí na čtyři roky. Bývalá tyčkařská šampionka Jelena Isinbajevová označila verdikt WADA za „krutý, nespravedlivý, nehorázný a vražedný pro ruský sport“. Olympijské hry a mistrovství světa bez ruských sportovců nebudou de facto sankcemi pro sportovní fanoušky?

Už jsem o tom hovořil. Zejména pro ruský národ, který je tak sportu milovný, je to záměrný trest. A bylo vidět, jakou radost měl předseda komise, když pronášel, že nesmí padnout ani jednou slovo Rusko.

Halonoviny publikují zprávu o sankcích pro ruský sport a vyzývají čtenáře, aby k tomuto tématu promluvili. Zde je například jeden z komentářů s nickem Antal, píše: „Netvrdím, že všichni ruští sportovci jsou čistí, jako v každé kapitalistické zemi i tady jde o byznys, prachy, takže doping se vyskytuje aj tu. Jako v každé jiné zemi. Jen je směšné to vyčleňování Ruska, jakoby ostatní byli stoprocentně čistí. Hlavně, že některé případy zametli pod koberec, jak se to stalo naposledy i v případě anglického cyklisty (Cavendishe?). Jehož drogová aféra se vyšetřovala přes rok a šla do ztracena.“ Jeto jedinečný názor, nebo je to v České republice rozšířený názor?

V tom vás musím zklamat. Řekl bych, že lidé tím rozhodně moc nežijí, a to je logické. Zde se nyní vedou poměrně tvrdé diskuze například o postavení pomníku vlasovcům v obci Řeporyje stejně jako dříve o odstranění pomníku maršála Koněva. Je nepochybné, že ty skupiny obyvatel, které se dnes často shromažďují po náměstích a označují se jako Chvilky pro demokracii a jsou pro demisi premiéra a prezidenta a tvoří je umělci, zpěváci, stoupenci Havla či opozičních stran, jsou radikálně protiruští, ti rozhodnutí WADA tleskají, ta normální část cca 60 % občanů to samozřejmě nebere a pokládá to za hanebné.

Mimochodem, samotní ruští sportovci, kteří prokážou, že dopingová pravidla neporušili, mají dál otevřené dveře a budou moci soutěžit pod neutrální vlajkou… Co vy na to?

V této podobě je to trapné. Především je složité, jak to ti sportovci budou dokazovat. Přece nic neudělali a bude záležet, jak si komisaři budou ta pravidla vykládat. No nic, Rusko je ve válce a Západ bude hledat všechny cesty, aby ho co nejvíce ponížil. Znovu opakuji, že největším zloduchem v této věci je Juri Ganus, se kterým zde vycházejí články, jak by vyhodil ministra sportu, jak by vyhodil všechny trenéry. Za války by se s takovým člověkem rychle vypořádali…

