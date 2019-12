„Bijte nacisty jako Rudá armáda.“ Černohorský upozornil na kontroverzní pořad ČRo. Jde o nahrávku s vlasovci nebo o fake

„Co můžeme dneska vědět o tom, co je a co není objektivní? … Není pravdou, že nebýt vlasovců, tak Praha padne… Panu starostovi Novotnému z Řeporyjí už z drog asi přeskočilo…“ (Jiří Černohorský)

Jiří Černohorský: Kolem Prahy je asi 18 pomníčků padlým vlasovcům (jejich ztráty v Praze cca 300 mužů). Jeden pomníček je na Malvazinkách. V Krteni, kousek od Prahy. Pan starosta může dávat hodiny ticha na těchto 18 místech. Proč je třeba pietního místa v Řeporyjích? Tam toho vlasovci moc neosvobodili. Novotný tedy provokuje. Chce se zviditelnit. Pro řadu občanů ČR je tento jeho způsob PR nepřijatelný.

Co to byla ROA? Vlasovci byli složeni z ruských uprchlíků. Byli to lidé naladěni antikomunisticky a antisovětsky. Prošli si hrůzou GULAGů. Ale byli tam také příslušníci tzv. Kaminského divize. Tato divize sestávala ze zločinců-vrahů. Dnes na základě jistých faktů můžeme říct, že to byli hrdlořezové, lidské stvůry.

Mé video je věnováno pražskému povstání. Toto povstání bylo naplánováno na 7. 5., takže pročpak nakonec propuklo právě 5. května? Na to se těžko hledá odpověď. Tyto dva dny v historii jsou „zvláštní“ (zřejmě nikoli náhodné) ... Kdyby se totiž události odvíjely od původního plánu, potom prostředí, do kterého přijel maršál Koněv, by bylo jiné. Dnes chci hovořit o 7. dílu dokumentu ČRo2, jenž má název „Vlasovci – hrdinové na poslední chvíli?“ Chci vám pustit zvukový záznam (Jiří Černohorský cituje na svém YouTubovém videu staré rozhlasové nahrávky z května roku 1945, na nichž Praha volá o pomoc, přičemž Praha své tehdejší volání adresuje všem spojeneckým armádám).

„Většina vojáků-vlasovců Prahu opustila 7. 5. 1945.“ (Jiří Černohorský)

Sputnik: Ve svém videu na YouTube Černohorský sumuje, že dobový Český rozhlas volal na pomoc ve třech jazycích – anglicky, rusky a česky. Přijde mu, že se jednotlivé nahrávky v různých mutacích liší svým stylem i naléhavostí. ČRo ve svém 12dílném pořadu v onom 7. dílu zveřejňuje „dobovou“ výzvu Českého rozhlasu k vlasovcům, kde i je prosí o pomoc. Černohorskému vadí – správně si všiml, že současný Český rozhlas 2 na rozdíl od předešlých třech ukázek (jež Černohorský pouští v rámci svého videa na YouTube) –, že jde-li o dobovou výzvu vlasovcům, pak je tato ukázka čtena současným hercem Vlasákem.

Černohorský se vzápětí ptá, proč něco tak zásadního nebylo připomenuto z autentického záznamu z roku 1945? Černohorský: „Pokud (dobová) výzva k vlasovcům proběhla, a záznam se třeba ztratil, proč tento fakt není zmíněn?“ Černohorský si umí představit, že záznam s adresováním vlasovců mohli třeba kdysi vymazat z rozhlasového archivu například komunisté. Právě proto by něco takového měla stanice ČRo2 tím spíše zmínit. Takhle to vypadá, že současný Český rozhlas manipuluje veřejností, když do jedné řady s autentickými nahrávkami vrazí jednu moderně namluvenou.

Dle Černohorského zjevná manipulace Čro2: „Byli jste zformováni proti své sovětské vlasti. Rozhodli jste se včas obrátit své zbraně proti nacistům. Vítáme toto vaše rozhodnutí. Bijte nacisty. Bijte je jako pražský lid. Bijte je tak jako slavná Rudá armáda.“

Černohorský dále cituje pořad s názvem „Vlasovci – hrdinové na poslední chvíli?“ ČRo2, dle kterého Buňačenko vyjednal s Českou národní radou v Praze, že se vysloví v rozhlase na podporu Prahy a že má zájem to udělat ještě dříve, než se se svojí armádou vzdá Američanům: „ČRo2 – válka je prohraná. Vlasovce čeká krutá pomsta, především od rudoarmějců. Šancí vlasovců je nechat se zajmout Američany. Buňačenko Vlasovovi přiznal, že už dojednal dohodu (s českou stranou, pozn. red.). Za pomoc proti Němcům Češi vlasovcům umožnili promluvit do rozhlasu, aby informaci o jejich nezištné pomoci v hodině dvanácté dostali do éteru ještě před tím, než se Američanům vzdají…

„Takže chce dnes někdo velebit ty, jenž bojovali po boku nacistů!? Chce dnes někdo velebit ty, jenž vyvraždili a zmasakrovali na deseti tisíce dětí, žen, starců, můžu u našich sousedů v Polsku!? Tak já říkám, že tyto ‚lidi‘ si život nezaslouží!! Takže velebit, adorovat Vlasovce?! Tak za mne nikdy! Protože to totiž plivete po těch, jenž nám zachránili naši zem a naše životy!“ (Jiří Černohorský pro Sputnik ČR)

Jiří Černohorský: Buňačenko nechtěl tak moc pomoci Pražanům. Byl to kalkul, aby se na vlasovce pohlíželo lépe, kdyby se dostali do zajetí Američanů… Proto odmítám názory starosty Novotného, názory, jež zastávají mnozí další z ODS, TOP09…tito všichni rádi vyzdvihují, co udělali vlasovci. Tito lidé naopak vyčítají SSSR rok 1968…

O válce lze věřit spíše pamětníkům, nezlobte se na mě. Co se dnes děje na politické scéně, co se týká věci vlasovců… To, jak k tomu dnešní politici přistoupili, to je pro mě něco nepochopitelného… Novotný propaguje vlastně nacismus.

A pan Fiala, předseda ODS? Vyjádřil se k projevu starosty Novotného v ruské TV? Vyjádřil se nějak k tomu, že s tím nesouhlasí? (Sputnik zjistil, že Fiala se již vyjádřil, což by teorii Černohorského jen potvrzovalo) Mlčeti (či v dané věci souhlasiti, pozn.red.) v politice znamená názorové přitakání... ODS je pro mě však fašistická strana. Poslanecká sněmovna by se něčím takovým měla zabývat. Mělo by se rozjet trestní oznámení na starostu Novotného z Řeporyjí… Je mi hanba za současnou politickou scénu. Znevažování činu bojovníků Rudé armády, to je pro mne otřesné. Rudá armáda ztratila u nás 150 000 vojáků. Kdyby nebylo Rudé armády, nikdo z dnešních dementů – by nebyli. Novotný má být souzen za propagaci nacismu.

