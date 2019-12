„Univerzální voják“: Nové ruské torpédoborce, s komplexy S-500 na palubě, budou moci působit kdekoli ve světovém oceánu

Ruská sjednocená loďařská korporace počítá s objednávkou velké série atomových raketových torpédoborců Liděr. Oznámil to prezident korporace Alexej Rachmanov. Podle jeho slov se to může stát „začátkem velké série lodí pro dálné mořské pásmo“. Znamená to, že Rusko posílí svou přítomnost ve světovém oceánu? Rozeberme to.

Nač potřebujeme torpédoborce?

Torpédoborec je nejuniverzálnější válečnou lodí moderního loďstva. Může provádět bojové operace v jakékoliv vzdálenosti od svých břehů, bojovat se všemi loděmi a ponorkami, odrážet letecké a raketové útoky. Torpédoborec je větší než korvety a fregaty a je díky tomu autonomnější a má více bojových možností. A přitom není tak drahý a složitý, jako je například atomový raketový křižník nebo letadlová loď.

Moderní vyvážená vojenská flotila dálného oceánského pásma musí mít ve svém složení útočnou „pěst“, která se obyčejně skládá buď z letadlových lodí, nebo z velkých útočných lodí třídy raketových křižníků. Pro posílení tohoto útočného jádra flotily a také pro jeho ochranu jsou určeny právě torpédoborce.

V ruských podmínkách má být taková útočná skupina podporována samozřejmě pobřežním letectvem – například útočným s dálkovými letouny Tu-22M3 a stíhacím s MiG-31BM a Su-35. Eskadry mohou být podpořeny také ponorkami a menšími loděmi schopnými plavby v oceánu – fregatami a korvetami.

Ruská operace ve Středozemním moři

Pokud jde o bojové akce v „uzavřených“ mořích, jako je Černé nebo Středozemní, a také o protiteroristické operace, může v nich torpédoborec hrát také roli hlavní lodě eskadry, která řeší lokální úkoly v rámci omezeného válečného pole.

Je třeba upozornit na další okamžik: v SSSR byly torpédoborce lépe vyzbrojeny než na Západě. Bylo to spojeno s tím, že v sovětském loďstvu měly být tyto lodě skutečně „univerzálními vojáky“ a bojovat mj. bez letecké podpory s letadlovými loděmi, ponorkami a hladinovým loďstvem potenciálního nepřítele.

Ruská škola v tom zůstává věrná dědictví sovětské školy lodního stavitelství. I když je třeba podotknout, že moderní systémy zbraní umožňují dost kompaktní rozmístění velkého množství odpalovacích ramp na jakýchkoliv, i dost malých, plošinách.

Saryč už není lídrem

V letech 1976 až 1992 se stavěla v SSSR velká série torpédoborců projektu 956 Saryč (Káně). Je to dost zdařilá univerzální loď, která byla ve výzbroji vojenského námořnictva SSSR a stále ještě patří k ruskému loďstvu a je také součástí vojensko-námořních sil Čínské lidové republiky. Tvůrci tohoto projektu pracovali fakticky od konce 80. let na projektech, které by měly Saryč nahradit. A konečně v roce 2009 bylo oznámeno, že bude vyhlášena soutěž, v níž má být vybrán projektant nadějného torpédoborce pro ruské vojenské námořnictvo. Bylo také oznámeno, že už v roce 2012 začne výstavba torpédoborců nového projektu.

Ve skutečnosti to nebylo tak rychle, práce na předběžném projektu nové lodě však opravdu začala. V polovině roku 2012 šéf Sjednocené loďařské korporace Ruska prohlásil, že nová loď bude vybavena prvky protiraketové a protikosmické obrany. Tak jsme se dozvěděli o zahájení projektu Liděr (Lídr).

Tolik hladinových lodí se stavělo jen v SSSR

O tři roky později bylo rozhodnuto, že nová loď bude vybavena atomovou pohonnou jednotkou. A konečně v červnu 2015 byl model nadějného torpédoborce pod názvem „projekt 23560E“ poprvé ukázán na výstavě Armáda 2015. Teď můžeme s velkou pravděpodobností předpokládat, že existují plány výstavby série torpédoborců po roce 2020. Bude to snad největší program výstavby hladinových lodí v postsovětské době. Po rozpadu SSSR byl tento typ lodí poněkud zanedbáván. Příčina je v tom, že výstavba ponorek je pokládána za efektivnější: není tak drahá a výroba ponorek mnohem méně utrpěla krizí v 90. letech.

V případě, že bude první loď nového projektu založena v letech 2020 až 2022, můžeme očekávat, že vojenské námořnictvo dostane nové torpédoborce v letech 2024 až 2030.

Má to být značný přínos k rozvoji Vojensko-námořních sil RF, které, pokud jde o torpédoborce v provozu, disponuje v současné době dvěma loděmi projektu 956 Saryč (Sovremenny Class Destroyer), jednou velkou protiponorkovou lodí projektu 61 (Kashin) a sedmi velkými protiponorkovými loděmi projektu 1155 (Udaloy), které podle klasifikace NATO také patří k torpédoborcům.

Ruský torpédoborec jako západní raketový křižník

Ruské torpédoborce jsou mnohem větší než jejich západní analogy a tím je určována možnost použití na takové lodi atomové pohonné jednotky a velkého počtu systémů zbraní. Atomová pohonná jednotka zabezpečuje takové lodi neomezené energetické zdroje, které umožňují bojové operace v libovolném bodu světového oceánu. Torpédoborec Liděr bude asi 200 metrů dlouhý, a bude mít nákladový výtlak kolem 15 tisíc tun. Svými rozměry a možnostmi to bude spíše raketový křižník.

A mezitím bojové možnosti nové lodě mají být opravdu působivé. V univerzálních vertikálních odpalovacích zařízeních bude rozmístěno nejméně 60 raket různého typu – Kalibr, Onyx a Cirkon. Podobný arzenál umožní řešení jakýchkoliv bojových úkolů: útoky na skupiny lodí (mj. s letadlovými loděmi), zasažení pozemních cílů na vzdálenost až 2500 km, a v perspektivě i více. Loď bude také vybavena univerzálním dělostřeleckým systémem ráže 130 mm. Příčina je v tom, že použití raket bývá často přebytečné a přesná střelba z kanónů může být efektivnější při plnění určitých úkolů – například při ostřelování pobřežních opevnění nebo za situace, kdy je třeba nepřátelskou loď nikoliv potopit, ale jen zastavit.

S-500 poprvé na lodích

Protivzdušnou a protiraketovou obranu lodě zajistí několik univerzálních odpalovacích zařízení námořní varianty protiletadlového raketového komplexu S-500 . Mají až 128 protiletadlových střel. Podobný systém protivzdušné obrany se může stát „deštníkem“, který chrání před prakticky jakýmikoliv moderními útočnými prostředky – balistickými a hypersonickými raketami, obyčejnými raketami s plochou dráhou letu, a jakýmikoliv typy moderních letounů. Blízkou obrannou čáru zajistí několik námořních variant hybridních protiletadlových systémů Pancir.

Před torpédy a ponorkami mohou loď chránit jak protiponorkové střely, tak i několik komplexů torpédových zbraní typu Paket-NK. Podobná loď bude mít samozřejmě i vlastní vrtulník a bude nesporně vybavena všemi nezbytnými radioelektronickými systémy – pro zachycení, průzkum, ochranu a potlačení patřičných systémů potenciálního nepřítele.

Zkrátka, v případě objevení se podobné lodě se možnosti ruského vojenského námořnictva značně zvýší – je to totiž loď oceánské třídy určená k řešení všech úkolů právě v dalekém mořském pásmu. Mimochodem, může být také lídrem eskadry menších lodí vybavených raketovými komplexy Kalibr. Pod ochranou a za informačního zabezpečení takové lodě budou moci korvety a malé raketové lodě nynějšího ruského vojenského loďstva získat „druhý život“ a vyplout do oceánu. A to už bude nová strategická realita.

