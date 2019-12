Plynová krize z roku 2009 se může vrátit, situace je na hraně. Názor z Moskvy a Bratislavy

„V této chvíli to tedy vnímám tak, že jsme spíše blíže ke krizi, tedy k tomu, že Rusové zastaví plyn přes Ukrajinu a my budeme muset použít všechna ta opatření, na kterých jsme 10 let pracovali. Budeme muset zajistit dodávky plynu pro slovenské domácnosti a pro slovenské podniky,“ poznamenal Žiga.

„Jde o interkonektory a je správné, že slovenské vedení se připravovalo na možnou krizi v dostatečném předstihu,“ řekl Sputniku hlavní expert Fondu národní energetické bezpečnosti Ruska a Finanční univerzity při vládě RF Stanislav Mitrachovič.

„Přes Slovensko prochází velká část plynu z Ukrajiny do Evropy. A Bratislava samozřejmě pochopila, že dříve či později se může krize z roku 2009 opakovat, kdy se tranzit z Ukrajiny sníží nebo dokonce zastaví. Dokonce uzavřeli zvláštní dohodu s, podle které i v případě přerušení dodávek z Východu na Západ bude Slovákům nadále platit . Jedním slovem se pojistili jak finančně, tak i z hlediska plynu. Pochopili, že v budoucnu budou dostávat plyn přes Nord Stream 1, možná přes Nord Stream 2. Tento plyn se dostává do Německa, odtud poté do Česka a dále na Slovensko. Češi a Slováci si za ty roky museli vybudovat potrubní zařízení. A i to udělali. Pokud dojde k zastavení tranzitu, Slováci budou dostávat plyn přes Německo a Česko,“ dodal odborník.

Moskva nabízí Kyjevu balíkové řešení, které stanoví dohodu o urovnání soudních sporů (vzdaní se žaloby na Rusko v Haagském soudu s požadavkem 12 miliard euro) a přímé dodávky plynu Ukrajině za snížených sazeb. Společnost Gazprom je připravena prodloužit stávající tranzitní dohodu do roku 2020. Kyjev však považuje tento „balíček“ za nepřijatelný. Po jednáních mezi Putinem a Zelenským v Paříži řekl ukrajinský prezident, že se našel kompromis na uzavření nové smlouvy.

„Mimochodem ruská strana zatím slova Zelenského o kompromisu ohledně jedné nebo druhé možnosti nepotvrdila. I když připouštím, že jednání se z mrtvého bodu posunula napřed. Posuzují se objemy dodávek, doba, na kterou se smlouva uzavírá, tranzitní sazba, a jak to bude souviset se splacením ruského dluhu vůči společnosti Naftogaz v rámci Stockholmské arbitráže s obnovením přímých dodávek ruského plynu na Ukrajinu.

Právě včera ministr energetiky Ukrajiny oznámil, že počítá s uzavřením smlouvy v lednu. A jak to bude s prvními lednovými dny? Podle ruského výkladu dvou dokumentů, které Ukrajna podepsala – Smlouvy o energetické chartě a Dohody o asociaci Ukrajiny s EU, nemá vůbec právo tranzit přerušit. I bez smlouvy s Ruskem je povinna pouštět palivo do Evropy. A poté se podle skutečnosti dohodnout na platbě… Gazprom měl podobné zkušenosti, když na přelomu ledna a února plyn odcházel bez smlouvy do Arménie přes Gruzii,“ vzpomněl si odborník.

„Ale jak se bude Kyjev v takové situaci chovat, zůstává tajemstvím. Možná takový plyn označí jako pašování a pomalu ho začne odebírat a pumpovat do svých zařízení? Jak řekl ukrajinský ministr Dubilet, takový plyn bude uložen v režimu celního skladu. No a tehdy bude Gazprom jednoduše donucen přerušit tranzit. Nebo náš koncern sám nebude chtít dodávat palivo bez smlouvy? Jsou i takové špatné možnosti. Jsou ale i ty dobré – možnost se dohodnout. Situace je na hraně,“ myslí si Mitrachovič.

Podle jeho názoru je „plynová válka“ mezi Ruskem a Ukrajinou vyloučena, ale na jistou krátkou dobu se může ventil přece jen zavřít.

„A to jak ze strany Ukrajiny, tak i Ruska. Abych byl však upřímný, tak pro nás je mnohem výhodnější v tranzitu pokračovat a mezitím… dokončit Nord Stream 2 a všechny jeho větve na území Německa, Bulharska a dalších zemí. Chci zdůraznit, že pokud budou dodávky přerušeny vinou Ukrajiny, způsobí to v Evropě silnou nespokojenost. Jedná se o konkrétní plyn pro domácnosti a podniky na Slovensku. Ukrajina čeká, že Evropa ji v jakémkoliv případě ‚politicky‘ podpoří. Ale marně. Opakuji: pokud smlouva nebude k 1. lednu podepsána, pokud Ukrajina ‚uvězní‘ údajně pašovaný ruský plyn, dostane se jí z Gazpromu odpovědi. Když dojde k poklesu tlaku v potrubí, překryje to ventil. No a tehdy může dojít k opakování plynové války z roku 2009, o které hovořil ministr Peter Žiga. Jen Moskva to vůbec nepotřebuje. Gazprom si váží reputace spolehlivého parnera Evropy,“ je přesvědčen specialista v oblasti energetiky.

Možná krize dodávek ruského plynu přes území Ukrajiny na samém začátku nadcházejícího roku 2020 velmi znepokojuje i bývalého předsedu vlády Slovenska Jána Čarnogurského.

„Musím říct, že se projevuje, jakou nerozumnou politiku dělalo Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky, když se stavělo proti plynovodu Nord Stream 2, protože tento plynovod by mohl ochránit Slovensko i další státy před nedostatkem plynu v důsledku krize mezi Ukrajinou a Ruskem. Ale Slovensko zaujalo opačné stanovisko a nyní se mu to vymstí. Současné problémy jsou důsledkem toho, že zaprvé Ukrajina dělá také nerozumnou politiku, pokud jde o dodávky ruského plynu a tranzit plynu přes ukrajinské území, protože Ukrajina by na tom určitě značně vydělávala. A když se toho vzdává, tak je to důkaz nerozumnosti současného ukrajinského vedení. Za druhé je to důkaz toho, jak Evropu vydírají Spojené státy americké, protože Ukrajinu v tomto názoru podporují především USA. A to znamená, že na tuto politiku vydírání Spojených států nyní doplácí celá Evropa i Slovensko,“ řekl Čarnogurský v komenáři pro Sputnik.

