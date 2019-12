Právník Kubát: Chvilkaři ať se srocují. Ustoupit jim? Měli bychom tu diktaturu jak vyšitou

Na Klárově, kam se Chvilkaři pochodem z Václaváku vydají, mají na dané téma kontemplovat politici z několika demokratických stran. Co o tom, pane doktore, soudíte?

JUDr. Čestmír Kubát: Chvilkaři skutečně zatím nepřišli s žádným pozitivním programem, chtějí pouze změnit výsledky voleb, ve kterých neuspěli. Je to takový pokus o „Majdan“. Vidím v tom hrozbu fašizace společnosti. Jen ten výraz „politici z demokratických stran“ znamená, že rozdělují strany na demokratické a nedemokratické podle toho, kdo s nimi souhlasí, ačkoliv náš zákon o politických stranách jiné, než demokratické strany nepřipouští. Nárokují si monopol na demokracii. Už tím se ale chovají nedemokraticky. Musí být po jejich i proti výsledkům voleb.

Před budovou Strakovy akademie, Úřadem vlády, mají lidé zanechat obrázky, jakési antitalismany v podobě straky. Nejspíše je to narážka na straku, která krade. Nakolik jednoznačný (eventuálně nejednoznačný) je případ Babiše? Nakolik nepružný je systém v ČR, který umožňuje střet zájmu politika a podnikatele v jedné osobě?

Andrej Babiš není horší než ostatní politici. Ti, kteří mu vyčítají střet zájmů, sami pro sebe připravovali zákon o střetu zájmů tak, aby střetem zájmů nemohla být správa vlastního majetku. Andrej Babiš nic jiného nedělal. Naopak se dokonce podřídil následné novelizaci zákona a předal svůj majetek do svěřenských fondů.

Útoků na Andreje Babiše bylo více. Nejprve jim vadilo Čapí hnízdo … Když si to vyhodnotili (Babišovi odpůrci, pozn. red.) jako neprůchozí, přišli s korunovými dluhopisy. Tyto ale začalo využívat ministerstvo financí již za Kalouska a běžně tak činily také soukromé finanční instituce. A tak si odpůrci Babiše našli již přetřásaný příslovečný „střet zájmů“… Ani to se neukázalo jako cesta, jelikož Babiš není jediný ve střetu zájmů… Vrátili se tudíž obloukem k Čapímu hnízdu. Jsem přesvědčen, že je to všechno veskrze politicky účelové.

Chvilkaři si připisují zásluhy na konto toho, že nebyl odvolán nejvyšší státní zástupce, že nebyla politicky ovládnuta veřejnoprávní média či že nebyla udělena prezidentská abolice trestně stíhanému premiérovi. Znamená to, že se exekutiva postupně přenáší do ulic? Jedná se o oslabení státní moci, neselhává tu stát? Nebo se hledají záminky, aby se Chvilkaři změnili přinejmenším v politickou stranu (ačkoli to Chvilkaři zatím vylučují)?

Myslím, že se chlubí tím, o co se nezasloužili, soudím, že se přeceňují. Např. nejvýznamnější veřejnoprávní médium, Česká televize, jim slouží od počátku. Neposkytuje zákonem stanovenou službu veřejnosti tím, že by její vysílání bylo politicky vyváženým. Nemyslím si ale, že by se exekutiva už přenášela do ulic… ale mohlo by se to tak (časem) vyvinout. Politická podstata fašismu spočívá ve vypuzení státní moci z veřejného prostoru a její nahrazení neformální fyzickou silou. To se zatím neděje, ale v očích Chvilkařů již lze chvilkami číst vyzařující fanatismus. Ty planoucí pohledy mi připomínají herecké výkony Vlasty Chramostové a Jiřiny Švorcové v rolích svazaček z 50. let.

Kampaň Chvilkařů stojí jistě nemalé peníze. Předpokládáte, že se pomocí Chvilkařů realizuje vměšování jiných států do vnitřních záležitostí ČR? Hrozí tu něco jak plíživá občanská „válka“ v ČR?

Nelze to vyloučit, už to trvá dost dlouho, je to nepřirozené.

Pozvaní politici na mítink Chvilkařů se vyjádří k tomu, co si myslí, že trápí voliče ANO. Resp. co stojí za tím, že voliči ANO nedali raději hlas jiným politickým stranám…

Tak to aby si počkali na příští volby a nejlépe k tomu založili vlastní stranu.

Následující věta z programu Chvilkařů působí tak, jako kdyby Chvilkaři neměli daleko k sektě: „Kdo bude vést tuto zemi? Kdo nabídne alternativu? Kdo svoji vizi dokáže formulovat tak, že osloví i váhající? Je zde někdo, kdo na to má?“

Zatím to s největší voličskou odezvou prokázali Miloš Zeman a Andrej Babiš. Také z toho nejsem nadšen a třeba Miloše Zemana jsem zatím volil jako nejlepší alternativu ze všech špatných, ale to, co chtějí Chvilkaři, to je cesta do pekel. Na Ukrajině už nezůstal kámen na kameni díky takovým Chvilkařům, kteří nakonec vykrystalizovali v ukázkové fašisty a nacisty.

Je heslo „důvěryhodná budoucnost bez Babiše“ vůbec legitimní?

Je legitimní, ale je také hloupé či chytrolínské – není na světě člověk ten, který by se zachoval lidem všem. Kdoví, jaké opozici by nakonec čelili samotní Chvilkaři, kdyby se nějakým způsobem chopili oficiálně moci…

Znakem Chvilkařů jsou přesýpací hodiny prolnuté s otazníkem. Jak to na vás působí?

Mají bezobsažná hesla, působí na city. To v politice přináší spoušť.

Chvilkaři ve svém programu říkají, že chtějí Českou republiku takovou „kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád“. Není jasné, nakolik toto přejí také své názorové opozici. Jakou prognózu může mít chvilkařské hnutí v našich reáliích?

Už teď se cítí být nadřazeni ostatním a dělí politickou scénu na demokratickou, kam se sami počítají a nedemokratickou, kam počítají ty, kteří s nimi nesouhlasí nebo je ignorují. Mají sklon k autoritářství, které takové přání vylučuje. Mohou využívat svého shromažďovacího práva, ale ustupovat se jim nesmí. Vznikla by tu otevřená diktatura.

