Demolice válečného památníku? Česká média mlží. Benešov a ruská strana však pokračují ve spolupráci

Na novém benešovském hřbitově se nachází památník a válečný hrob obětem 1. a 2. světové války. Komplex se skládá ze žulového pylonu se státním znakem, mauzolea a dvou desek, na kterých jsou napsána jména zahynulých vojáků. Památník obsahuje desku, kde je psáno, že je mimo jiné „zasvěcen 54 vojákům Rudé armády, kteří zahynuli při osvobozování Benešova od fašistických okupantů. Vděční občané.“ Na stránkách evidence válečných hrobů jsou informace, že jsou zde pohřbení nejen sovětští, ale také francouzští a italští vojáci z obou světových válek.

V říjnu řada médií prohlásila, že válečný památník čeká demolice a jedná se o pokračování tendence, kterou rozpoutalo přemístění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6. Obrátili jsme se na tajemníka velvyslanectví RF Nikolaje Brjakina a na vedení města Benešov. Obě strany po proběhlých jednáních okomentovaly Sputniku celou záležitost a zaznělé zprávy označily za nepravdivé.

Opak je pravdou. Jedná se o rekonstrukci

CC BY 2.0 / 7th Army Training Command / Fire Phobia Training-021 Cvičení NATO svědčí o přípravě na válku, prohlásili v Generálním štábu Ruska , vedoucí zastupitelského úřadu Ministerstva obrany RF pro organizaci a vedení vojenské pamětní práce v České republice uvedl pro Sputnik, že zmíněná zpráva neodpovídá skutečnosti. „Po vydání článku o údajném přenosu mauzolea bylo 30. října uspořádáno setkání s vedením města Benešova. Setkání se zúčastnili dva zástupci města: místostarosta Ing. Roman Tichovský a místostarosta Mgr. Zdeněk Zahradníček. Během setkání se ukázalo, že zprávy o demolici mauzolea nejsou pravdivé. Naopak se plánuje rozsáhlá rekonstrukce pohřebiště včetně přilehlého území,“ uvedl představitel ruského ministerstva obrany.

Trjakin pokračoval, že se současně pracuje nad technickým zadáním celého projektu. „Bylo dosaženo dohody o společných archivních pracích na sestavení seznamu pohřbených vojáků v mauzoleu,“ řekl Sputniku vedoucí zastupitelského úřadu Ministerstva obrany RF.

Slova Alexeje Trjakina potvrdil i místostarosta Benešova Mgr. Zdeněk Zahradníček, který v ústním komentáři uvedl, že ve stejném duchu již informoval tajemníka ruského velvyslanectví v Praze Nikolaje Brjakina o provedeném společném jednání. „Šlo o to, že do médií pronikla informace, že chceme tento památník rekonstruovat nebo zrušit hrobová místa. Opak je pravdou. Centrální část památníku je v nevyhovujícím stavu. Je to cihlová stavba, kam zatíká voda, a opadají obkladové desky. Uvnitř je katafalk, v kterém byla údajně v minulosti zemina z různých bojišť, ale teď je úplně prázdný,“ prohlásil místostarosta.

Podle pana Zahradníčka jediné, co chce město udělat, je zrekonstruovat tu obálku katafalku neboli centrální část památníku. Vedení města plánuje, že buď centrální část úplně zruší, nebo provede nepatrné změny. „V žádném případě nepůjdeme do země, aby to ohrozilo narušení jakýchkoliv hrobových míst. Takže týká se to pouze povrchových úprav. Památník na tom místě zůstane jako celek, bude pouze povrchově upraven,“ dodal místostarosta Benešova.

Zeptali jsme se místostarosty Benešova Mgr. Zdeňka Zahradníčka, zda bude obnovená i část památníku zasvěcená italským, francouzským a americkým vojákům. „Musíme hlavně zjistit, jak to je s uložením hrobových míst. Ukázalo se, že je to poměrně složitá věc. Každopádně chceme ten památník zachovat jako komplex tak, jak to bylo historicky. Jediné co chceme, je upravit ho stavebně, aby vypadal lépe, než vypadá dosud,“ prohlásil místostarosta.

Další kroky se budou řešit v těsné spolupráci

Mimo jiné pan Zahradníček potvrdil, že dnes obdržel dopis od Alexeje Trjakina s aktualizováným seznamem sovětských vojáků, kteří jsou v evidenci velvyslanectví a v Benešově měli ukončit svůj život v roce 1945. Ruský úředník řekl Sputniku, že bylo dosaženo dohody o společných archivních pracích na sestavení seznamu pohřbených vojáků v mauzoleu. Podle Trjakina ruská strana poskytla dostatečně velké množství archivních dokumentů týkajících se této věci.

„Rozhodli jsme se odsouhlasit seznamy, následně budeme aktualizovat pasport vojenského hrobu, což pomůže rozhodnout, zda se jedná o válečný hrob či nikoliv. Dohodli jsme se, že v blízké budoucnosti provedeme společnou inspekci ve vnitřní části mauzolea, abychom zhodnotili stav a naplánovali další kroky,“ informoval pan Trjakin. Práce v archivu zahrnuje více stran. Místopředseda Benešova dodal, že hodlají ve věci spolupracovat s městským archivem, s okresním archivem a Technickými službami Benešov, které mají na starosti celý areál nového hřbitovu. Pan Zahradníček potvrdil, že vedení města je v neustálem kontaktu s ruským velvyslanectvím.

Seznam zahynulých sovětských vojáků je podložen zdroji oficiálního původu z federálního archivu Ministerstva obrany RF, uvedl Trjakin. Některé zdroje jsou podle něho dokonce české. Podle zástupce ministerstva obrany by měla česká strana vykonávat práci ve svých archivech a ověřit ruská data s vlastními zdroji. „V případě, že by s námi měli nepřesnosti nebo nesrovnalosti, jsme připraveni poskytnout archivní informace, které pomůžou odsouhlasit českou a ruskou stranou na jednotné znění seznamu,“ potvrdil Alexej Trjakin.

Pokud jde o termíny, místostarosta Zahradníček uvedl, že bude v jednání s vedením města pokračovat po novém roce. K úpravám památníku bude vypsané řízení pro návrh, jak by mohl pomník vypadat a teprve pak se nad tím začne pracovat. Podle místostarosty „to není otázka zbrklého kroku.“ Pan Trjakin k tomu také dodal, že jakékoliv případné změny vojenské hrobky musí být v souladu s mezivládní dohodou a nemohou se vykonávat bez souhlasu ruské strany.

Zastupitelský úřad Ministerstva obrany Ruské federace pro organizaci a vedení vojenské pamětní práce v České republice pracuje od června 2009. Činnost tohoto útvaru umožnila plánovat vyměnu kontaktů s českými státními a místními úřady ohledně válečných hrobů a zahájit jejich oficiální pasportizaci. K dalším cílům úřadu patří činnost proti přepisování dějin a snaha zabránit vandalismu vůči památníku padlých vojáků Rudé armády.

