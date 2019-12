Utnout tipec vyžírkům? Vláda váhá, novela ale je

Začněme, drazí čtenáři jedním citátem z dob nedávných. „Navštívil jsem tamní romské domy – a to byl opravdu silný zážitek. Takovou špínu a nepořádek jsem nezažil. Nepoužívám politické floskule. A protože v dopoledních hodinách byli dospělí doma, tak jsem se ptal, proč nejsou v práci,“ to jsou slova Andreje Babiše z roku 2016. To byl ještě ministr financí.

Co tím chceme říct? Andrej Babiš je nyní předsedou vlády. A jeho vládě je lhostejné, že lidé zneužívají sociální dávky. A to i přesto, že má v kastlíku zákon měnící způsob vydávání pomoci v hmotné nouzi.

V pondělí se česká vláda, tak jako už tradičně, sešla k projednání závažných i těch méně důležitých věcí. Jenže, před ministry se objevila závažná novela. Má měnit zákon o pomoci v hmotné nouzi tak, aby zůstal sociálně spravedlivý, ale lidově řečeno vyžírkové neparazitovali na systému. A výsledek jednání vlády? „Vláda přijala neutrální stanovisko,“ jak se píše na oficiální stránce vládního kabinetu.

Tak si to vezměte. Fabriky nám jedou na plný výkon, práce je. Ale jsou tu lidé, kteří raději čekají na pomoc od státu, než aby vzali do ruky lopatu nebo akušroubovák a vydělali si na živobytí. A vypadá to tak, že je to vládě jedno.

Co má novela změnit? Jejími autory jsou představitelé poslaneckého klubu SPD Lucie Šafránková, Tomio Okamura a Radim Fiala. Podle jejich pozice současné legislativní nastavení v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové jednání příjemců dávek hmotné nouze a žadatelů o ně. Tyto dávky jsou v mnoha případech zneužívány – ať už v důsledku podvodného jednání žadatelů o ně, anebo z důvodů mezer a nejasností v předmětném zákoně.

Takže na to doplácí stát, občané, z jejichž kapes se vyplácí dávky, ale i ti, kteří musí žádat o dávky kvůli opravdu obtížné životní situaci. Ti jsou automaticky házeni do jednoho pytle s podvodníky. Nezbývá nic jiného než říct, že vláda necítí zodpovědnost ke všem poctivým obyvatelům země a těm, kteří jsou z různých důvodů nuceni čerpat sociální pomoc, ale nezneužívají ji.

Stačí si jen říct o…

O nutnosti změny dávek v hmotné nouzi Sputnik hovořil s Janem Hrnčířem, poslancem za SPD a místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru.

„Naším cílem je odstavit od sociálních dávek osoby, které vytrvale odmítají pracovat, podvádějí a žijí na účet daňových poplatníků. Snažíme se pro náš návrh najít podporu napříč Sněmovnou. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM a také minulá vláda, navíc s účastí KDU-ČSL, nenabídla žádné řešení. Prosazujeme zásadní adresnost výplat sociálních dávek tak, aby je dostávali pouze lidé s pracovní historií, invalidé a jejich rodinní příslušníci, kteří se o ně starají, a nikoliv nepřizpůsobiví občané, kteří nikdy nepracovali, a to přesto, že dlouhodobě pracovat mohou, ale přitom nechtějí,“ říká přední ekonomický expert SPD.

Co za tím stojí? Jeví se to tak, že vládu příliš nezajímá, že krmí penězi daňových poplatníků ty, kteří si to asi nezaslouží.

„Vláda i nadále pokračuje ve zcela špatné sociální politice státu, jelikož se dávky hmotné nouze vyplácí nejen potřebným, ale také lidem štítícím se práce. To je demoralizující a prohlubuje to sociální problémy. Na neadresné sociální dávky je každoročně vynakládáno více než 100 miliard korun ze státního rozpočtu a dávku v hmotné nouzi dostane dnes v podstatě každý, kdo si o ni řekne,“ říká politik.

A teď závažná otázka. Jaká je sociální situace v České republice? Politik poukazuje na to, že rozhodně není dobrá.

„Podle posledních analýz se počet chudinských domů, ulic a čtvrtí za posledních deset let zdvojnásobil. Zvedl se i počet takzvaně sociálně vyloučených lokalit. Přibylo i lidí, kteří v těchto lokalitách bydlí. Místo 80 tisíc jich je nyní více než 115 tisíc. Situace se ve srovnání s údaji ze zpráv z předchozích let nezměnila a stav se tak nezlepšuje ani v době ekonomického růstu,“ říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

