Vánoce bez kapra! Sluníčkáři sahají už i po české štědrovečerní tradici. Kdy zakážou Ježíška?

Reportér Sputniku obdržel letáček s názvem „Jak prožívá Vánoce kapr?“ Zde z něho citujeme: „Vánoce jsou svátky klidu, míru a lásky. Proč tedy díky těmto svátkům umírá takové množství zvířat?“

Vladimír Franta Leták s názvem „Jak prožívá Vánoce kapr?“

Smutnou pravdou je, že zvířata umírají celoročně. Nejen na Vánoce. A ještě podivnějším zjištěním je, že svět je stvořen jako jedna velká potravní pyramida. V jednom filmu slavný americký herec Jack Lemon na adresu Waltera Matthaua říká: „Nejde o to, co jsem měl dnes k obědu (večeři), ale o to, co žere mě…“ Lidské srdce má dost prostoru pro soucit a lítost. Ale dovedeno k absurdnu, vždyť i ta vykopaná brambora ze země je zničený život rostliny, rostliny, která také reaguje na podněty. Mají tyto filozofické otázky vůbec nějaké řešení? Když si člověk spálí ruku a špatně si ji ošetří, sežerou jej bakterie. Viz věta Lemona – „Jde i o to, co žere nás…“

Na aktivistickém plakátku dále zněly úvahy: „ Kapr je od přírody vybaven nervovou soustavou, která mu umožňuje vnímat a cítit stres, bolest a hlad. Je vědecky dokázáno, že systém vnímání bolesti funguje u ryb prakticky totožně jako u psů, koček a lidí.Za svůj život jsou (kapři) několikrát přemisťováni, což je pro ně ohromně stresující a může to vést k vážným zraněním. Dusí se, hladoví, často umírají za plného vědomí, trpí. Ulice měst se pak promění ve veřejná jatka zalitá krví.

Jak můžeme toto stvoření trápit a pak zbavit života ve jménu Vánoc? Vědci posoudili celkem 98 studií o cítění bolesti u ryb a dospěli k závěru, že ji cítí srovnatelným způsobem jako savci. Podle přední bioložky vodních živočichů, Dr. Lynne Sneddon, cítí ryby bolest obdobným způsobem jako lidé (zdroj: The Independent, viz letáček aktivistů).

Tato tradice postrádá smysluplnost a je jen na nás, jak dlouho bude přežívat. Za chvilkové chuťové potěšení ryba zaplatila svým životem. Jaká je tedy naše morálně obhajitelná motivace k tomu, abychom se podíleli na zabíjení kaprů?“ (konec citace)

Akce proti prodejcům kaprů Vladimír Franta

Akce proti prodejcům kaprů Vladimír Franta

Akce proti prodejcům kaprů Vladimír Franta

Akce proti prodejcům kaprů Vladimír Franta

Akce proti prodejcům kaprů Vladimír Franta 1 / 5 Vladimír Franta Akce proti prodejcům kaprů

Podíváme-li se na věc z hlediska Bible, čteme tam, že je člověk všežravec a má se živit i tím, co plave. O vánočních kaprech tam není ani slovo, ale kapr každopádně plave ve vodě a ku lidské konzumaci by ani Biblí zapovězen býti neměl.

Z dob socialismu si pamatujeme, že kdo nepije rybí tuk, bude mít křivé nohy a zuby… Takže závěrem tu vlastně probleskují dva aspekty. Snaží se mladí aktivisté o univerzální oslavu života a jsou-li oni mládežníci schopni stát mimo potravní řetězec a živit se, jak to prý dělá herec Dušek, slunečními paprsky? Za druhé, jedná se tu snad o rafinovaný způsob, který se v rámci „multikulti experimentů“ snaží tito aktivisté podkopat tradici Vánoc jako takových?

Paralelní otázkou zůstává, zda pouliční prodejci kaprů nešidí a zda jsou dostatečně kompetentní na to, aby kapři pod jejich krví zbrocenýma rukama trpěli co nejméně…

Pokud vám uvízne o štědrovečerní tabuli kost kapra v krku, pak si můžete říct, „že to máte za to“!

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.