Expert o sankcích proti Nord Stream 2: Je to pokus zabránit rusko-evropskému sbližování, Německo musí odpovědět USA

Nepříjemné sbližování

Podle Kohlera jsou dva důvody pro americké sankce. Za prvé, Spojené státy mají zájem prodávat vlastní zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropy. Současná cenová situace však ukazuje, že náklady na LNG z Ruska nebo Kataru jsou nižší než z USA. To znamená, že Spojené státy nejsou v tomto ohledu konkurenceschopné.

„Zajímavější je však ten politický aspekt. Věřím, že Američané nemají zájem na tom, aby se Evropa a Rusko znovu sblížily. Právě proto se zavádějí sankce s cílem ještě více vrazit politický klín mezi Evropu a Rusko,“ říká Kohler.

Expert si myslí, že schválení sankcí se urychlilo poté, co prezidenti Ruska, Německa, Francie a Ukrajiny demonstrovali pokrok během schůzky v normanském formátu v Paříži. „V tuto chvíli se zaměřují na sankce. To znamená, že mimo ekonomické zájmy existují především politické zájmy USA, které se chtějí výrazně vměšovat do sbližování mezi Ruskem a EU, “ uvedl Kohler, také bývalý šéf německé energetické agentury DENA.

Americké sankce proti Nord Stream 2 jsou přísné, ale nikoliv tragické, říká expert. Povede to k tomu, že společnosti, které pokládají potrubí v Baltském moři, nebudou moci pokračovat v práci. Poté bude v práci pauza a bude nutné použít alternativní možnosti, které jsou dražší a vyžadují více času. „To je konkrétní ovlivňování Nord Streamu 2. Myslím, že projekt bude dokončen, ale výstavba se zpomalí, bude trvat déle.“

Touha po tvrdé reakci

Podle Kohlera je také třeba mít na zřeteli, že Rusko bude na americké sankce reagovat, což opět způsobí politické napětí, jehož důsledky není zatím možné zhodnotit. Reakci německých a evropských politiků odborník okomentoval takto:

„Je mi strašně z toho, že mnoho německých a evropských politiků tvrdí, že neakceptují zásah Američanů do německé a evropské energetické politiky prostřednictvím sankcí. Nord Stream 2 je schválený projekt v souladu se všemi právními předpisy. Politici verbálně odsuzují jednání Spojených států, ale nyní je zapotřebí tvrdá reakce vůči nim. Evropa nemůže dovolit Spojeným státům porušovat právní zásady s tím, aby sledovaly vlastní hospodářské a politické zájmy. Německo musí uvalit sankce proti Spojeným státům, protože jinak ztratíme nezávislost,“ řekl Stefan Kohler.

Ohrožení americké dominance

Expert poznamenává, že nedávná rusko-ukrajinská dohoda v oblasti tranzitu plynu, které strany dosáhly při zprostředkování Německa a EU, svědčí o dobrém vývoj mezistátních vztahů. To se dalo předvídat již po normanském summitu a ruský prezident Vladimir Putin během své velké tiskové konference koncem tohoto roku znovu potvrdil, že plyn bude dodáván z Ruska do Evropy přes Ukrajinu.

„V našich vztazích jsme na dobré cestě. Amerika to samozřejmě chce zastavit. Tyto sankce USA nelze ospravedlnit, je to čistá svévole, aby se zabránilo politickému sbližování mezi Evropou a Ruskem,“ zdůraznil Kohler.

Podle něj znepokojuje Spojené státy i uvedení do provozu nového plynovodu Síla Sibiře z Ruska do Číny. Washington se obává, že v této části světa by mohl vzniknout ekonomický region, proti němu by Amerika již nebyla konkurenceschopná.

„Pokud se Evropa se svými technologiemi a Rusko se svými surovinami sblíží, budou spolu s trhy Číny a Euroasijského hospodářského společenství představovat silnou moc. Spolupráce od Vladivostoku do Lisabonu, bude-li realizována, ohrožuje americkou ekonomickou dominanci. V každém případě se tomu Američané chtějí vyhnout,“ uzavřel Stefan Kohler.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.