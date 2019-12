Putin je v českém tisku zmiňován častěji než Ježíš Kristus a Děda Mráz. Názor

Nehledě na Vánoce však Putin poráží i Ježíše Krista a Santa Klause s Dědou Mrázem.

Několik nadpisů z českých médií za poslední dny:

· Putin: Rusko bude dál rozvíjet jaderný arsenal, sděluje server E15.cz.

· Putin otevřel trať na Krym, první vlak dorazí ve středu, informují České noviny.

· Putin vyrazil poprvé vlakem na Krym přes nový most, píše Forum24.

· Putina rozčiluje kritika sovětsko-německého předválečného paktu. Hrozí archiváliemi, uvádí ČT24.

· Putin: My víme, kdo umožnil Říši rozpoutat světovou válku, tvrdí portál První zprávy.

· Putin chrastí jadernými zbraněmi. Raketová vojska dostanou nové vybavení, napsaly Eurozprávy.

· Putin jako bezpečnostní hrozba. Zřejmě používá zastaralý operační systém Windows XP, domnívá se portál Seznam zprávy.

· Putin se na výroční tiskové konferenci vyhýbal otázkám na dcery a ujišťoval, že bude v Rusku lépe.

Slovem Putin, Putin, Putin je možné pokračovat donekonečna… Copak je to podobné na nedůvěru a nepřízeň? Sputnik o komentář požádal profesora Ruské státní humanitní univerzity a odborníka na české dějiny Vadima Truchačeva.

Truchačev: To, že přes dvě třetiny Čechů ruskému lídrovi moc nedůvěřují, je logické. Putin dnes představuje celkový obraz Ruska, které se média na Západě snaží všelijak představovat jako nějaký poloautoritářský stát. Ale nemůžete nic namítnout proti tomu, že podle tohoto výzkumu téměř stejný počet dotázaných nedůvěřuje ani Merkelové, která v jejich chápání zastupuje demokratický stát. Ačkoliv nedůvěra k německé kancléřce má jiné motivy, přesněji je to jeden motiv, který je samozřejmě spojený s její migrační politikou, která vyvolala nebývalou migrační krizi v Evropě. Jde i o to, že se snaží i Českou republiku donutit, aby přijala migranty na základě kvótám. Ale vrátíme se k Putinovi a jeho popularitě v Česku. Ruský prezident stále vyvolává žhavý zájem, což ale není z důvodu jeho dlouhé vlády. On je skutečně výrazný a charizmatický politik, důležité je také to, že je připravený na státní vládnutí. Je zcela jiný a jednoduše vyhrává na pozadí mnohých současných politických evropských lídrů, kteří jsou často nevýrazní, slabí a neprofesionální. K nim mimochodem nepatří Miloš Zeman, který v Evropské unii vyvolává rozčilenost svými samostatnými názory, také vyniká mezi nevýraznou masou politického evropského establishmentu. Výrazní lidé vždy vytváří silné a rozporuplné pocity.

S mnohými hodnoceními Vladimira Putina o historii 2. světové války a důsledků jejího vypuknutí český mainstream silně nesouhlasí…

Ale zároveň Vladimira Putina nechytnete u faktických chyb. Názory ruského prezidenta se mohou líbit nebo vyvolat kritiku, ale nepřesnosti se u Putina prakticky neobjevují. Přičemž u evropských politiků se chyby objevují často (pozn. připomeňme třeba příspěvek bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který napsal , že Československo během 2. světové války osvobodili Ukrajinci). Zájem v Česku k Putinovi je podle mě spojen i se zájmem k samotnému Rusku. Dnešní generaci Čechů je Rusko zřejmě představováno jako velký a záhadný stát, který jako jeden ze 17 zemí vyžaduje vízum. Takže v Rusku pobývalo málo z nich, i když se tady mluví jazykem, který starší generaci Čechů není cizí.

Když se podíváme na charakter textů na téma Putin, co podle vás nejvíce zajímá českou auditorii?

Nesporně je to problém evropské a světové bezpečnosti. Mnozí si pokládají otázku, jestli v Evropě nevypukne nějaký vojenský konflikt, nemluvím už o třetí světové válce, o které dnes rádi diskutují na Západě. Rusko je světová jaderná velmoc, vždy bude mít rozhodující slovo v otázkách války a míru. Podle stavu k roku 2019 má devět zemí jaderné zbraně, přičemž lídrem je podle jaderného potenciálu Rusko, které poráží i USA. Samozřejmě v Evropě chytají každé slovo lídra nějaké velmoci na téma omezení jaderných zbraní, zachování rusko-amerických dohod, rozmístění raket na hranicích Rusko-NATO. Myslím si, že stálé ohřívání ruského tématu a sledování vyjádření a akcí ruského prezidenta má v českých médiích i další motivaci. Cílem je vyvolání dodatečných negativních vztahů k Rusku v souvislosti s posledními skandály okolo památníků. Můj názor je takový, že původně toto lokální téma se může stát rozhodujícím v rusko-českých vztazích. Týká se to nejcitelnějších stránek ruské duše, které jsou ve vědomí lidí spojeny s válkou a vítězstvím nad fašistickým Německem. Pokud památník maršálu Koněvovi odstraní a památník nebo nějaký obelisk vlasovcům vybudují, tak to vztahy Ruska a České republiky citelně poškodí. A u turistů velmi populární Praha bude chápána jako město, kde jsou protiruské nálady. Stejně jako je to dnes Varšava a Riga. Stín chování pražských městských zastupitelů celkově leží na celkových vztazích občanů Ruska a Česka. A předpokládaná „rošáda památníků“ je nejen přímou urážkou Ruska a Rusů, ale i hrubým přepisováním české historie. Celá otázka spočívá v tom, nakolik česká vláda dokáže udržet na uzdě protiruskou vlnu. Bohužel obraz Česka se v očích Rusů v posledním roce zhoršil. Ale možná o to měl někdo v ČR přímý zájem? Samozřejmě to nebudu tvrdit, ale takové pocity se objevují…

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.