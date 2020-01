Obchodný zástupca RF na Slovensku rozprával o významných projektoch a perspektívach na rok 2020

V tomto roku sa obchodno-ekonomická spolupráca medzi Ruskom a Slovenskom úspešne rozvíja. Tovarový obrat sa za 10 mesiacov v porovnaní s rokom 2018 zvýšil o 6,3 percenta a činil okolo 5,2 mld. dolárov. Pri tom ruský export sa zvýšil o 3,4 percenta, do 1,76 mld. dolárov. Takže kladné saldo v obchodnej bilancii v prospech Ruska činí 1,64 mld. dolárov,“ oznámil Sputniku Sergej Stupar.

Ako píše portál russian-trade.com Slovensko je na 25.mieste v exporte Ruska. V porovnaní s minulým rokom jeho význam v exporte vzrástol – v roku 2018 bolo Slovensko až na 29. mieste. Jednoduchšie povedané, znížil sa podiel dovozu zo Slovenska v zahraničnom obchode Ruska (v súčasnosti je SR na 29. mieste v dovoze) a zvýšil sa podiel exportu z Ruska a Slovensko. Podľa údajov portálu pravda.sk Rusko exportuje na Slovensko prevažne ropu a plyn, jadrové palivo, železnú rudu. Popri Nemecku, Česku a Poľsku patrí Ruská federácia do pätice najdôležitejších zahraničnoobchodných partnerov Slovenska.

Poprední slovenskí politici podporujú spoluprácu s Ruskom

Rozvoju ekonomických vzťahov napomáha aktívna spolupráca na politickej úrovni. V júni predseda vlády Slovenska Peter Pellegrini uskutočnil návštevu Ruska. Sprevádzal ho minister zahraničných vecí Miloslav Lajčák a minister hospodárstva Peter Žiga. V priebehu návštevy prebehli rokovania v otázkach energetiky, tranzitu plynu cez potrubie Nord Stream 2.

Ako uvádza agentúra Pravda.sk pred odchodom Pellegrini vyhlásil, že Rusko je dôležitým hospodárskym partnerom Slovenska. Podľa jeho slov, Slovensko má jednu z najotvorenejších ekonomík vo svete, preto je dôležité podporovať vyvážené zahraničnopolitické vzťahy so všetkými krajinami. „A preto máme záujem o priateľské vzťahy s Ruskom, založené na vzájomnej úcte, dôvere a pragmatickej spolupráci“, - vysvetlil Pellegrini.

V tomto roku bol opakovane v Rusku aj Predseda slovenského parlamentu Andrej Danko . Podľa názoru politika, hospodárska diplomacia je spojená s aktivizáciou slovensko-ruských medzi- parlamentných a pracovných vzťahov. Predseda slovenských poslancov inicioval pracovnú misiu slovenských podnikateľov do Ruska, stretol sa s Predsedom Štátnej Dumy Ruska Vjačeslavom Volodinom, Predsedom Rady Federácie Valentinou Matvienkovou, ministrom priemyslu a obchodu Denisom Manturovom, a zúčastnil sa tiež slávnostnej prehliadky na počesť Dňa Víťazstva 9.mája na Červenom námestí v Moskve.

V septembri tohto roku sa v Soči uskutočnilo riadne XX. zasadnutie rusko-slovenskej Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. Akcia sa uskutočnila pod vedením ministra priemyslu a obchodu Ruska Denisa Manturova a Ministra hospodárstva Slovenskej republiky Petra Žiga. Politici zhodnotili spoluprácu v oblasti energetiky, priemyslu, vedy, vzdelávania a medziregionálnych stykov. „Slovenská republika pokladá Ruskú federáciu za dôležitého partnera v obchodno-hospodárskej spolupráci. Existuje veľké množstvo spoločných projektov a potenciál pre spoluprácu“, - poznamenal Žiga.

Slovensku sa protiruské sankcie nepáčia

Podľa slov Sergeja Stupara, protiruské sankcie EÚ, rozhodne nepodporujú zvýšenie vzájomného obchodu a spolupráce dvoch krajín. Podnikateľská komunita na Slovensku, ktorá je podporovaná na úrovni profilových ministerstiev, veľmi dobre vie, že biznisu to nepomáha. Len za posledného pol roka sme uskutočnili päť spoločných hospodárskych fór so Slovákmi a na každom z nich zaznel názor slovenských oficiálnych kruhov o negatívnom vplyve obchodných obmedzení na našu spoluprácu.

Bez ohľadu na sankčnú politiku EÚ vo vzťahu k Moskve slovenskí podnikatelia neprerušujú prácu s ruskými firmami. „Na všetkých našich spoločných akciách, - zdôrazňuje Sergej Stupar, - predstavitelia Slovenska, počnúc ministrom hospodárstva a končiac prezidentom Obchodno-priemyselnej komory, hovoria, že sa im tieto umelé prekážky nepáčia, že vystupujú proti sankciám, za voľný rozvoj obchodu a biznisu. Cítime ich záujem o rozvoj vzťahov s Ruskom dokonca aj podľa počtu delegácií, ktoré prišli do našej krajiny za posledného pol roka.

Napríklad v septembri bola na návšteve ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná

V priebehu roku 2019 sa uskutočnili návštevy vedenia mnohých regiónov Ruskej federácie – Udmurtskej republiky, Uljanovskej oblasti, Tatarstanu, a príslušných oficiálnych úradov. Každá z uskutočnených návštev priniesla konkrétne výsledky oficiálnej spolupráce ako pre ruských vývozcov, tak aj pre investície pritiahnuté do regiónu.

Podľa slov vedúceho ruského Obchodného zastupiteľstva, dobrým príkladom spolupráce v oblasti poľnohospodárstva sa stala ruská spoločnosť „Belagromašservis V.M. Rjazanova“, ktorá sa úspešne zúčastnila na poľnohospodárskej výstave v meste Nitra v auguste 2019, podľa výsledkov ktorej uzatvorila množstvo kontraktov na dodávku svojej poľnohospodárskej techniky pre slovenské agrárne podniky.

Kľúčové zmeny obchodnej bilancie krajín

Podľa slov predstaviteľa ruského Obchodného zastupiteľstva, nárast ruského exportu na Slovensko prebiehal hlavne vďaka dodávkam palivo - energetických zdrojov, ktoré sa za 10 mesiacov roku 2019 zvýšili o 12,9 percenta, a dosiahli ku koncu októbra takmer 3 mld. dolárov. Celkovo ruské dodávky ropy, plynu a produktov ich spracovania činia 87,7 % ruského exportu.

V uplynulom roku tiež prudko stúpli dodávky z čiernych kovov na rekordných 1160% (sú to hlavne rúry veľkého priemeru), a dosiahli takmer 13 mil. dolárov.

Nárast objemu dodávok podľa kategórie „prostriedky pozemnej prepravy“ a menovite export automobilov za 10 mesiacov roku 2019 činil 87,8%, a dosiahol takmer 10 mil. dolárov. Podľa slov Sergeja Stupara: „Európania a zároveň aj Slováci nakupujú v Rusku hlavne automobily „Škoda“, ktoré sa vyrábajú v ruských podnikoch koncernu Volkswagen Automotive Group (VAG) v Kaluge a v Nižnom Novgorode. Na Slovensku je celý rad podnikov, ktoré dodávajú automobilové súčiastky pre tieto závody v Rusku a následne, už v podobe ruských automobilov, sa vracajú do európskej Únie. Jedná sa o tendenciu, aktuálnu od roku 2017, kedy spoločnosť „Škoda“ začala s exportnou realizáciou obnovenej Oktávie, vyrábanej na závode v Nižnom Novgorode. Obzvlášť je tento fakt významný v spojitosti s európskym prvenstvom Slovenska ohľadne exportu automobilov vyrobených na jedného obyvateľa vzhľadom na výrobné plochy VAG neďaleko Bratislavy.

Okrem toho Rusko dodalo za 10 mesiacov roka na Slovensko výrobky z dreva za sumu približne 10,3 mil. dolárov. Podľa slov Sergeja Stupara nárast činil takmer 8 percent v porovnaní s minulým rokom.

Vzrástol tiež o 10% tok turistov zo Slovenska do Ruska za 10 mesiacov tohto roku. Rusko navštívilo 21 tisíc slovenských turistov. O desať percent vzrástol aj počet ruských turistov na Slovensko: 23 tisíc osôb za to isté obdobie.

Najväčší ruský internetový obchod plánuje vstúpiť na slovenský trh

Ako poznamenal Sergej Stupar, najväčší projekt Obchodného zastupiteľstva Ruska na rok 2019 bol spojený so vstupom spoločnosti „Wildberries“ na trh Slovenska a EÚ. Najväčší ruský internetový obchod plánuje v roku 2020 prenajať priestory, sklady a začať pracovať na slovenskom trhu.

S. Stupar pripomenul, že „Wildberries“ plánuje v priebehu piatich rokov postaviť na území Slovenskej republiky distribučné logistické centrá, ktorých celková plocha môže dosiahnuť 300 tis. m2. „To umožní vytvoriť celkovo za päť rokov približne 15 tisíc pracovných miest, o čom sa hovorilo, mimochodom, na rusko-slovenskej medzivládnej komisii. Objem investícií v takom prípade môže činiť približne 200 mil. EUR. Od prvého dňa tento projekt sprevádza naše Obchodné zastupiteľstvo,“ zdôraznil Obchodný zástupca Ruska na Slovensku.

Investičné projekty Slovenska v RF: od ventilácie pľúc po betónové podpery

V roku 2019 Obchodné zastupiteľstvo realizovalo rad projektov, zaznamenaných na úrovni rusko-slovenskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu:

Slovenská spoločnosť „Chirana plus“ zriadila výrobu narkóznych dýchacích prístrojov a rôznorodého zariadenia umelej ventilácie pľúc v spoločnom podniku v osobitnej hospodárskej zóne „Technopolis“ v Moskve. Je to spoločný podnik s ruskou spoločnosťou „Šimko grup“ (Moskva) s celkovým objemom investícií 3 mil. EUR.

Hráči slovenského stavebno-projekčného trhu a ruskí výrobcovia malej energetiky rozvíjajú projekty na vytvorenie systému hromadenia a rozdeľovania energie pre potreby priemyselnej výroby.

Slovenská spoločnosť „Power line development“ vedie prácu pre lokalizáciu výroby na území Rostovskej oblasti v meste Taganrog. Tento podnik bude vyrábať betónové podpery pod elektrické vedenie podľa slovenskej technológie. Spustenie prvého vedenia plánujú v lete nasledujúceho roku, druhého vedenia – v roku 2021. Zamestná sa do 150 osôb, slovenské investície činia 7 mil. EUR.

Spolupráca v oblasti výroby autosúčiastok, špecializovaného rezného nástroja a príslušenstva pri celkových investíciách do projektov – 10 mil. EUR. Sú to slovenské spoločnosti „MATADOR Group“, „LPH Group“, „MASAM Vráble“.

Pokračuje úspešná spolupráca v atómovej energetike: podľa slov Sergeja Stupara, je spojená s dodávkami zariadenia a s expertnými prácami pre dostavbu blokov atómovej elektrárne. V júni Rosatom uzatvoril zmluvu na dodávky paliva pre slovenské atómové elektrárne na 10 rokov dopredu. Je to jeden z hlavných výdobytkov v atómovom odvetví v tomto roku. Obchodné zastúpenie sprevádzalo tiež prípravu tejto dôležitej zmluvy“, poznamenal Sergej Stupar.

Zmluva, ktorú uzatvorili strany na medzinárodnom hospodárskom fóre v Peterburgu, sa týkala dodávok jadrového paliva z Ruska do slovenských atómových elektrární do roku 2030. Dokument bol podpísaný v prítomnosti Pellegriniho, Danka a ruského ministerského predsedu Dmitrija Medvedeva.

Ruské spoločnosti na Slovensku

Podľa slov S. Stupara, celkový objem podpory zo strany Obchodného zastúpenia nesurovinového exportu na Slovensko v roku 2019 činil viac ako 21 mil. EUR. K najvýznamnejším projektom za tento rok priradil nasledovné:

Spoločnosť „MSN-Telekom“ (dodávka telekomunikačného zariadenia a služieb mobilného spojenia). Uskutočnil sa vstup na európsky trh, podpísaný bol exportný kontrakt;

Spoločnosť PAO „Sibur-holding“ (polyetylén nízkej a strednej pevnosti), ktorej pomohlo Obchodné zastupiteľstvo vstúpiť na slovenský trh a uzatvoriť kontrakty.

Spoločnosť „Belagromaš-servis V.M. Rjazanova“, ktorá vyrába poľnohospodársku techniku, sa uchytila s pomocou Obchodného zastúpenia na trhu Slovenska, v strednodobej perspektíve plánuje značne zvýšiť prítomnosť v regióne, ešte je „LD-group“, vyrábajúca potrubnú armatúru, „BM-group“ – spoločnosť na výrobu číslicových panelov videostien;

Ižorský závod na výrobu rúr, patriaci „Severstali“, uzatvoril transakciu na dodávku 11 tisíc ton rúr veľkého priemeru pre diaľkové plynovody „Poľsko-Slovensko“.

Čím sa ešte zaoberá Obchodné zastúpenie RF na Slovensku?

Podľa slov Sergeja Stupara, Obchodné zastúpenie pomáha v prvom rade ruským spoločnostiam – exportérom vstúpiť na slovenský trh, oboznamuje ruských výrobcov s podmienkami práce v tejto krajine, pomáha pri vyhľadávaní partnerov, vrátane pomocou biznis -misií a organizovania účasti ruských spoločností na výstavných akciách na slovenských expo – výstavách. „Len za posledný polrok sme mali približne 150 požiadaviek ruských spoločností na export svojej produkcie“, - hovorí. My ich všetky dôkladne skúmame a ponúkame mapu vstupu na slovenský trh.

Pri tom Obchodné zastúpenie je vždy otvorené pre spoluprácu so slovenskými spoločnosťami, ktoré sú pripravené investovať do ruskej ekonomiky. Príkladom toho sú investičné projekty v priemysle, vývoji, medicínskej technike, energetike a IT, realizované v Rusku.

„My im pomáhame vybrať najvhodnejšie hospodárske zóny na území RF podľa celého radu východiskových podmienok, konzultujeme podľa podmienok vedenia biznisu v našej krajine a v jej určitom regióne pomáhame nájsť partnerov a zaregistrovať dcérsku spoločnosť alebo spoločný podnik v Rusku, lokalizovať výrobu.“ – hovorí respondent pre Sputnik Česká republika.

Nielen ropa a plyn

Hlavná úloha v činnosti Obchodného zastúpenia na rok 2020: ďalšie posunutie projektov nesurovinového exportu ruského pôvodu, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu, konkurencieschopné na európskom trhu.

V súčasnom období je obrovský podiel nášho úsilia nasmerovaný na rozvoj exportu priemyselnej výroby, inovačných technológií v strojárstve, systému šetrenia energií a komplexných energetických riešení, farmácie, segmentu on-line obchodu a potravinového maloobchodu, na priamu súčinnosť v certifikovaní ruskej produkcie v Európe cez Slovensko.

Slovensko – jedna z krajín Európy s najlepšou polohou k Rusku

„Slovensko je priateľsky naladené k Rusku. Z hľadiska pozitívneho vzťahu k našej krajine je dnes, podľa mňa, na prvom mieste v Európe. Na Slovensku mnohí hovoria po rusky a dobre si rozumieme dokonca aj bez tlmočníka, je tu mnoho škôl, kde sa vyučuje ruský jazyk. Máme spoločné slovanské korene a mnoho spoločného v našej histórii, Slováci sa starajú o pomníky sovietskym vojakom, padlým počas oslobodenia krajiny od fašizmu, neustále sa zúčastňujú jubilejných pamätných akcií, pripravujú sa osláviť 75. výročie Víťazstva, - dodáva S. Stupar.

„Myslím si, že obchodno-hospodárske vzťahy medzi Ruskom a Slovenskom majú veľmi dobrú perspektívu. Svoju hlavnú úlohu, ako Obchodného zástupcu Ruska, vidím vo zvýšení podielu ruského nesurovinového exportu v tovarovom obrate a prílivu nových technologických investičných projektov do našej krajiny zo Slovenska, povedal na záver Obchodný zástupca RF na Slovensku Sergej Stupar.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.