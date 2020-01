Cena života českého, německého a slovenského vojáka je různá. Názor

„U nás se nic nemění. Čeští vojáci zůstávají na místě v prostoru operace. Jsou na základnách, kde jsou přijata příslušná opatření k zajištění maximální bezpečnosti. Vše je v koordinaci s dalšími spojenci v NATO,“ uvedl ředitel odboru komunikace ministerstva obrany Jan Pejšek a dodal, že Česká republika koordinuje své kroky s dalšími spojenci v Severoatlantické alianci.

Slováci a Němci stahují své vojáky. Češi „zůstávají věrní“ misi NATO, americkým spojencům. Proč? Proč se česká vláda neobává o bezpečnost českých vojáku v Iráku?

„Vedení naší země se nyní zcela jasně profiluje jako nesvéprávný sluha amerického establishmentu a nikoliv jako česká vláda,“ sdílela svůj názor v rozhovoru pro Sputnik publicistka, politoložka a předsedkyně politického hnutí Aliance národních sil Vladimíra Vítová. Momentální vedení našeho státu českou účastí v tzv. „misi NATO“ přímo podporuje nezákonnou činnost USA v zahraničí, které své vlastní hospodářské a politické zájmy řeší vojenskou silou, vydíráním a politickými vraždami, a tak přímo ohrožuje světový mír a zájmy České republiky. Vojenská účast ČR v Iráku ohrožuje bezpečnost samotné naší země a životy českých občanů. Trvám na tom, že v Iráku jsou čeští vojáci naprosto protiprávně, neboť jejich přítomnost v rámci tzv. „mise NATO“ porušuje nejen Zakládající smlouvu NATO, ale také Chartu OSN, Ústavu ČR a mnoho mezinárodních právních předpisů, i mezinárodní právo válečné! Naši vládní politici, včetně poslanců (a to i většiny opozičních) tvrdí, že musíme být spojencům z NATO – rozuměj Američanům! - po boku, že tím vlastně projevujeme vlastenectví (viz poslanec ODS Žáček) a další podobné bláboly. A to i přesto, že ví, že parlament Iráku požaduje „okamžitý odchod všech cizích vojsk ze země“. Proamerické vedení ČR se zcela oficiálně snaží, aby se ČR stala okupantem cizí země a aby za to nesla všechny z toho plynoucí důsledky. Podle různých aktuálních mediálních anket na téma pobytu našich vojsk v Iráku s „misí“ ale nesouhlasí absolutní většina obyvatel naší země! A jak řekl jeden můj kolega: „Naši stateční předkové, kteří položili v boji proti okupantům naší země životy, se musejí v hrobech obracet!“

Írán oficiálně uznal Pentagon jako teroristickou organizaci. Jaké důsledky by toto rozhodnutí mohlo mít?

Toto rozhodnutí bylo íránským parlamentem jednomyslně přijato. Nyní může Írán provádět jakékoli operace proti USA (a jejich bojovým spojencům) jako boj proti terorismu. Tomuto jsou tedy nyní vystaveni nejen vojáci naší „mise“, ale naše země jako taková. To je zcela pochopitelné. Ale proč proboha? Za cizí zájmy! A nese za to odpovědnost naše momentální vláda.

