Sankce nesankce. Merkelová se v Moskvě sejde s Putinem. Názor

Před návštěvou Angely Merkelové do Moskvy, která proběhne v sobotu 11. ledna, ruští a němečtí analytici vyjádřili mnoho zajímavých úvah. Známý německý politolog Alexander Rahr třeba v přenosu stanice NSN uvedl, že vidí účel návštěvy Merkelové v touze Německa jako vůdce Evropy zapojit EU do udržování míru při řešení situace na Blízkém východě.

Rahr nazývá přímými spojenci Moskvu a Teherán. Merkelová podle Rahra dobře chápe, že Rusko může mít na situaci mnohem větší vliv než země, které s Íránem vůbec nemluví.

Jak spravedlivé jsou tyto jeho předpoklady? Proč podle vás opravdu jede Angela Merkelová do Moskvy, aby se setkala s Vladimirem Putinem? V rozhovoru se Sputnikem o tom rozjímá místopředseda Národních socialistů Přemysl Votava.

Votava: Kdysi někdo moudrý řekl, „je jednoduché vyhnat medvěda z doupěte, ale těžší je vrátit ho zpět“. Tato moudrost předků připomíná dnešní politiku USA. Evropská, resp. světová politika se musí ubírat cestou dialogu, smíru, a to je hlavní důvod cesty Merkelové do Moskvy. Merkelová má dlouhodobě dobré vztahy s Vladimirem Putinem, ale zároveň si uvědomuje, že Rusko na rozdíl od USA je významným stabilizujícím prvkem ve světové politice. Příkladem z poslední doby může být i ta nešťastná Sýrie. Dalším důvodem cesty Merkelové do Moskvy jsou společné ekonomické zájmy. Dokladem toho je stále stoupající vzájemný obchod mezi Německem a Ruskem, který je ještě umocněný radikální změnou dlouhodobé koncepce energetické politiky v Německu a tím i větší nutnosti dodávek plynu z Ruska. A to je také budování nových tras plynovodů do západní Evropy, tedy i toho často diskutovaného Nord Stream 2, který tolik konkurenčně vadí USA. Jde o energetickou bezpečnost celé Evropy. Spojené státy naopak dlouhodobě destabilizují světovou politiku, posledním příkladem je vražda vysokého íránského politika v Bagdádu. Tato vražda může vést k válce, resp. k nárůstu terorismu.

Bylo oznámeno, že během setkání Putin a Merkelová budou kromě situace na Blízkém východě projednávat problém vyřešení vnitroukrajinského konfliktu. O čem konkrétně mohou po setkání v normandském formátu mluvit lídři Ruska a Německa?

Angela Merkelová hledá řešení v tomto „zamrzlém“ konfliktu. Řešení jsou mnohá. Přesto jako prvořadé se jeví nutnost zásadní změny vnitropolitické situace na Ukrajině. Národy a národnosti na Ukrajině musí získat opět pocit rovnosti. Nenávist, či nárůst ukrajinského nacionalismu až extrémismu ke smíru nikdy nepovede. Příkladem je především omezení demokratických práv občanů ruské národnosti na Ukrajině, ale i dosud nepotrestaná vražda převážně občanů ruské národnosti v Oděse, to vše se následně přenáší do ekonomických vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem. Obchodní válka přináší škody zejména Ukrajině. To je i důvodem, proč miliony občanů, zejména lékařů, zdravotního personálu, vědců, ale i řemeslníků, odchází z Ukrajiny. Ukrajina se vylidňuje. Ukrajina se tak stala bolavým místem Evropy a mnozí evropští politici ještě přikládají do ohně. Českých politiků nevyjímaje.

Politologové souhlasí s tím, že na setkání Putin-Merkelová nebude chybět téma plynovodu Nord Stream 2, který dnes má určité potíže. Jaký je váš názor?

V tomto ohledu mohu říci (opakovat) pouze jednu věc. Vzájemný obchod mezi státy stabilizuje jejich zahraniční politiku. A to je právě příklad plynovodu Nord Stream 2. Nejisté obchodní prostředí na Ukrajině již po několik let vede Evropu k hledání alternativy. Evropa nechce být závislá na náladě ukrajinských politiků. Bez ohledu na vyhlašované západní sankce, Německo mohutně investuje v Rusku, naopak Rusko dodávkami plynu a ropy stabilizuje svoji ekonomiku, tento stav je ku prospěchu obou států.

Během minulého roku jsme byli svědky různých útoků na Rusko, hodně se hovořilo o sankcích proti Moskvě, izolaci Ruska. Nemyslíte si, že návštěva Merkelové v Moskvě, kde se setká s Putinem, z tohoto trendu nějak vybočuje?

Narůstající ekonomická sila Ruska vyvolává strach a paniku u některých států a politiků západního světa, a to je hlavní důvod politiky sankcí a mediálních útoků na Rusko. Hlavní roli v této snaze o izolaci Ruské federace hrají Spojené státy a některé jejich satelity. Pokud si USA uvědomí nezvratnost narůstající ekonomické, ale i vojenské síly Ruska, Číny, ale i Indie, tím lépe pro budoucnost Evropy, ale i celého světa. Ruská federace si letos připomene 75. výročí konce 2. světové války. Německo nese obrovskou vinu za tuto válku. Merkelová si to nejspíše uvědomuje. Hlavní vzpomínková pieta k 75. výročí bude v Moskvě, věřím za přítomnosti světových politiků. Tedy i těch českých. Československo si za války zachovalo svoji důstojnost. Československý armádní sbor se podílel spolu s Rudou armádou na osvobození naší vlasti. Desetitisíce hrobů sovětských hrdinů je na této cestě ku Praze. Naši vojáci pod velením Ludvíka Svobody také osvobodili Kyjev, umírali u Sokolova, Bile Cerkve. Dnes jeden poblázněný starosta chce změnit dějiny. Mnozí mu ještě tleskají, povzbuzují jej. Hrdinové, kteří našli smrt na cestě k naší svobodě, se bránit nemohou. Většině z nás je z té trapnosti stydno. Na Nový rok jsem byl na procházce sváteční Prahou. U Lorety na Pražském hradě hned vedle sochy prezidenta Dr. Edvarda Beneše je malý, ale velice udržovaný pomník padlého rudoarmějce Běljakova z května 1945. Jsou tam čerstvé květiny i desítky hořících svíček. Turisté se zastavovali. Pražané nezapomněli… A to mne potěšilo.

