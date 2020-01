Domobrana může dál existovat. Lež mainstreamu a nevládek

Nevěřte fake news médiím hlavního proudu! Domobrana v Česku může dál fungovat. Politici míří proti fanatikům. V komentáři pro Sputnik to tvrdí známý politik, který do situace dobře vidí.

Co schválili vláda a poslanci?

Zrada! Poslanci napříč celou Poslaneckou sněmovnou chtějí zakázat domobranecká hnutí českých vlastenců. Nikdo se jich nezastal! Tak to je přesně ten typ zprávy médií hlavního proudu, který vyvolává nevoli u vlastenecky smýšlejících Čechů. Jenže to není pravda. Řekneme vám, drazí čtenáři, jak je to ve skutečnosti.

Začneme suchým sdělením, které se objevilo v tisku. Od příštího roku by měl v Česku platit zákaz domobrany. Poslaneckou novelu zákona o nakládání se zbraněmi, která zakazuje vznik různých paramilitárních skupin, na zasedání začátkem týdne podpořila vláda.

Novelu podepsali poslanci ze všech stran, které jsou v parlamentu zastoupeny. Cílem je znemožnit, aby se paramilitární skupiny, které jsou mimo oficiální bezpečnostní systém, vyzbrojovaly a často se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů.

Janda a jemu podobní chytrolíni v tom vidí záměr zakázat sdružení lidí, kteří to s vlastenectvím myslí v Česku vážně. Přisadila si i tajná služba BIS. Členové domobrany údajně mají přispívat k šíření ruské propagandy. Typický hon na čarodějnice. Když je něco třeba zakázat, nejjednodušší je šermovat ruským vlivem.

Teď si dovolíme subjektivní hodnocení. Členové domobrany nejsou teroristé nebo vyšinutí fanoušci zbraní. Jsou to vlastenci. Pro absolutní většinu z nich jsou domobranecké kroužky pouhou volnočasovou aktivitou. Bylo by od politiků sprosté tyto lidi kriminalizovat.

A co ta novela zákona? Je to chyba? Není. Nevšímejte si, co o novele píší a hovoří média hlavního proudu a různí liberální experti. Ti všichni s jejím zněním a důsledky manipulují. Vlastenci se změny zákona bát nemusí. Ta se totiž týká ideologických pomatenců, i těch z liberálních řad, kteří sní třeba o odstranění Miloše Zemana.

Anebo se to také nepřímo týká případu bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, který v těchto dnech stojí před soudem, protože je obžalován společně se svými příbuznými z účasti na teroristické skupině a z financování terorismu. Kdo ví, jestli se v budoucnu nenajde nějaký jeho nohsled, který by islám se zbraní v ruce zkusil prosazovat v naší republice.

„Na našem území dochází k výcviku skupin i osob, u kterých neznáme jejich cíle a záměry“

Sputnik o takzvaném zákazu domobrany získal komentář od místopředsedy sněmovního výboru pro bezpečnost a poslance za KSČM Zdeňka Ondráčka.

„Při diskuzích s odbornými pracovníky ministerstva vnitra, které se netýkaly jen domobran a jejich postavení, jsme po mnoha hodinách jednání došli ke společnému závěru a všechny naše připomínky byly akceptovány. Pojem ‚domobrana‘ má pro nás - vlastenecky smýšlející - velký historický význam, a proto jej nikde v zákoně nenajdete uvedený. Nenajdete tam ani pojmy jako milice, lidobrana či lidostráž,“ zdůraznil místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost.

Domobrana by se měla podílet na výchově mládeže

„Máme informace, a má je i Ministerstvo vnitra ČR a doufám, že i Policie ČR, že na našem území dochází k výcviku skupin i osob, u kterých neznáme jejich cíle a záměry. Tyto skupiny fungují na základě paravojenského způsobu organizace řízení a do budoucna by mohly znamenat riziko pro vnitřní bezpečnost republiky. V návrhu zákona je tak uvedeno, že zakazuje zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu anebo účastnit se její činnosti. Neprávním jazykem to znamená, že se zakazuje zakládat další ozbrojený bezpečnostní sbor nebo armádu, kdy by postižitelná byla i účast v takové skupině. A aby bylo každému zřejmé, co se tou ozbrojenou skupinou myslí, tak je v návrhu dále uvedeno, že takovou ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň, a to je důležité, tedy opakuji zároveň má povahu paramilitární ozbrojené složky, je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním, nebo organizuje osoby, které se zbraněmi nakládají," vysvětluje známý politik.

Jak pan Ondráček dodává, smyslem návrhu je zakázat vznik ozbrojených, vojensky organizovaných a řízených skupin osob, které chtějí se zbraní v ruce svrhnout zvolenou vládu či režim a prosazovat svoje cíle, ať již politické nebo třeba náboženské. A o to domobrana přeci neusiluje.

„A nyní mi může každý kritik návrhu zákona a všichni mediální šiřitelé zaručených fake news (že chceme zakázat domobrany) napsat, co je na tom špatně. Jestli je nebo bude domobrana registrovaným spolkem a nebude vyvíjet činnost, která je v návrhu dostatečně popsána, nemá se čeho obávat. Domobrana má, alespoň pro mne, velký význam a chci, aby se jako registrovaný spolek podílela na branné výchově mládeže i obyvatelstva. To, že jsou v ní registrováni či spolupracují s ní bývalí vojáci, policisté či jiní příslušníci ozbrojených sborů nebo lidé s legálně drženou zbraní, není nic proti zákonu, ba právě naopak. Tito lidé se mohou účastnit programu střelecké přípravy a tvořit zálohy vnitřní bezpečnosti pro případy mimořádných událostí. Zdůrazňuji vnitřní bezpečnosti, tedy úkolů, které spadají do kompetence ministerstva vnitra. Nemohou tedy být vysíláni za hranice a tam plnit úkoly aktivních záloh Armády ČR,“ míní poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček.

