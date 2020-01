Putin je nejpopulárnější zahraniční lídr v ČR? O čem svědčí výsledky průzkumu

Opačný efekt mediální štvanice?

Zase ten Putin. Z této zprávy musí všem rusofobům prasknout cévka. Ukázalo se, že Češi nemají rádi ani Macrona, ani Merkelovou a už vůbec ne Trumpa. Největší úctě se v naší republice těší ruský prezident. A to prosím není náš výmysl. Zjistila to vážená americká organizace.

Co to je za věc? Tak si to pozorně přečtěte, protože to je pro Českou republiku nevídaná zpráva. Češi ze světových lídrů důvěřují nejvíce ruskému prezidentovi, nejméně pak čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Ukázal to průzkum společnosti Pew Research Center, v němž se jeho autoři ptali lidí ve 33 zemích světa.

Lidé v průzkumu odpovídali v jedné z otázek na to, kterému světovému státníkovi důvěřují nejvíce. Vyjádřit se měli k pěti lídrům - kromě Trumpa, Siho, Putina a Merkelové hodnotili ještě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Nejméně českých respondentů (17 procent) důvěřuje čínskému prezidentovi, pro Merkelovou se vyslovilo 25 procent dotázaných, pro Trumpa 28 procent, pro Macrona 30 procent a pro Putina 33 procent. Podobné výsledky měly i další země visegrádské čtyřky, přičemž na Slovensku má důvěru v Putina 49 procent oslovených, ale v Polsku jen 15 procent.

A teď si, drazí čtenáři, vzpomeňte, jaký byl rok 2019. Celý rok nás média hlavního proudu a nevládky bombardovaly zprávami o ruské agresi, o ruském ovlivňování naší politiky - prý pozor na dostavbu Dukovan, a o ruských agentech za každým bukem. Byly tu kauzy Koněv a Vlasov. A teď je tu průzkum americké společnosti, který ukazuje, že se antiruská hysterie minula účinkem.

Je ale potřeba se k průzkumu postavit střízlivě. Je jasné, že v Česku nemilují ruského prezidenta. Jen je pro velkou část společnosti přijatelnější než západní lídři. Jejich politika Čechy štve. No jen řekněte, čím si Merkelová nebo Macron zasloužili naše sympatie?

O průzkumu a vnímání ruského prezidenta v Česku Sputnik hovořil se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.

Češi všemu rozumějí

„Popravdě řečeno jsem byl velice překvapen, ale musíme si tyto věci rozklíčovat. Z výzkumu je patrné, že Češi vnímají současné politického rozložení světa. Negativně vnímají amerického prezidenta. Vladimir Putin totiž působí poměrně solventně a lidé navíc vnímají, že se Rusko musí bránit jednak rozšiřování NATO a poté se musí bránit i přepisování historie. Například se Rusko muselo bránit lživé rezoluci z Evropského parlamentu, která měla za cíl přepsat výsledky 2. světové války. Navíc lidé vnímají prezidenta Putina jako uvážlivého člověka, který to má v hlavně srovnané. Na rozdíl od některých nedovzdělanců typu starosty Řeporyjí Pavla Novotného z ODS. I tohle lidé vnímají. To se odráží v celkovém vztahu k vnímání osobnosti prezidenta Putina,“ vysvětluje analytik.

„Překvapuje mě, že lidé věří nejméně čínskému prezidentovi. Osobně to přikládám ostré antičínské kampani, která se nyní vede v našem prostředí. Možná se i toto změní ve chvíli, kdy lidé pochopí, proč se antičínská (pozn. kampaň) vlastně vede a kdo za ni stojí,“ říká expert.

A jak výsledky průzkumu jdou dohromady s často ostrou antiruskou pozicí, kterou v české společnosti můžeme vidět? Podle renomovaného sociologa je z výsledků průzkumu patrné, že lidé již mají antiruské hysterie plné zuby, protože je to pořád to samé. Rusko je představováno jako neustálý nepřítel číslo jedna, ale přitom nic nedělá. Lidé vědí, že současné Rusko není Sovětský svaz a také k tomu tak přistupují. Lidé nejsou hloupí, jak si někteří politici myslí. Navíc vidí, že ve světě eskaluje napětí USA a ne Rusko.

Proč se výsledek průzkumu nijak nepromítá do politických preferencí stran, které nemají tak odmítavý vztah k Rusku?

„Tohle nelze přesně identifikovat. To, že někdo hraje více na pozitivní vztah k Rusku, automaticky neznamená, že mu porostou preference. Lidé v sobě mají zažitou určitou nenávist z roku 1968, která je ještě navíc silně živena různými médii nebo i politiky,“ říká analytik.

A teď je na řadě pořádně hořká otázka pro všechny liberály. Proč Češi nedůvěřují, alespoň podle průzkumu, americkému prezidentovi nebo německé kancléřce? Logicky by Čechům měli být blíž než ruský prezident.

„Tento jev přisuzuji hlavně mocenské politice USA, kdy často eskaluje mezinárodní napětí v oblasti kolem Íránu. Právě proto nedůvěřují americkému prezidentovi, který řinčí zbraněmi a rozsévá všude nestabilitu. Lidé mají strach z války a vidí, že Donald Trump je jedním z válečných agresorů, takže proč by lidé důvěřovali někomu, kdo chce válčit? Pokud jde o Angelu Merkelovou, tak občané jí nebudou důvěřovat z důvodu, že zapříčinila migrační krizi, se kterou se do dnešní doby potýkají evropské státy. Lidé si jsou vědomi, že migrační krize i válka jsou v dnešním chaotickém světě reálné a negativně vnímají osoby, které jsou ikonami agrese a zmatku," říká Jan Klán.

