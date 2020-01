Maďarský odborník: Odmítáním ruského plynu dávají Poláci přednost závislosti na USA

Turecko, Bulharsko, Severní Makedonie a Řecko začaly dostávat plyn z Ruska plynovodem Turecký proud. Očekává se, že do května tohoto roku začnou také dodávky do Srbska, a do roku 2021 dosáhne ruský plyn Maďarska. Úřady v Budapešti nejednou prohlásily, že Turecký proud upevní energetickou bezpečnost země. Mj. koncem roku 2019 o tom promluvil ministr zahraničních věcí a obchodu Maďarska Péter Szijjártó.

„Maďarsko má také zájem o dodávky plynu tímto plynovodem, protože vidí nutnost alternativních tras dodávek modrého paliva, a nejen přes Ukrajinu, jak je tomu dnes.“ Tento názor vyslovil v rozhovoru pro Sputnik Polska maďarský novinář József György Farkas.

Rusko zabezpečuje dnes na maďarském trhu asi 50 % dodávek zemního plynu a 60 % dodávek ropy. Energetika zaujímá v rusko-maďarských vztazích první místo.

Neohrožuje podobná situace energetickou bezpečnost Maďarska?

Americký plyn je dražší, než ruský

Podle názoru Józsefa Farkase má Maďarsko stejně jak každá jiná země zájem na diverzifikaci dodávek energetických nosičů. A v tom hraje významnou roli politický činitel.

„Bude-li Maďarsko příliš spoléhat na jeden zdroj energie, bude to jednostranná závislost. USA vyvíjejí na Maďarsko silný nátlak a trvají na tom, aby se vzdalo ruských energetických zdrojů a přeorientovalo se na americké. Pro Maďarsko je důležité zachovávat bilanci a mít možnost vzájemně výhodné spolupráce jak s Ruskem, tak i s USA a s jinými zeměmi, mít možnost volby v zájmu vlastní země,“ soudí maďarský novinář.

Podle jeho názoru, Polsko na rozdíl od Maďarska trpí rusofobií a dělá vše, aby se Američanům zalíbilo. Ve skutečnosti jednu závislost vystřídá druhá, i když se o tom nemluví nahlas, poznamenává József Farkas. Zdůrazňuje přitom, že všem je jasné, že americký zkapalněný plyn dodávaný do Evropy zpoza oceánu, je dražší než zemní plyn dodávaný z Ruska potrubím.

„Co se týče Tureckého proudu a plynovodu Nord Stream 2, bylo to nucené rozhodnutí Ruska, aby zabránilo vydírání Kyjeva, jež bylo spojené s tranzitem plynu přes Ukrajinu. Ze strany Ruska je to příklad diverzifikace dodávek. Maďarsko nemůže být zainteresováno na dodávkách plynu jen přes Ukrajinu, mělo přece s ní také své problémy. Pravda spočívá v tom, že jak pro Rusko, tak i pro Ukrajinu je ekonomická motivace důležitější než politické důvody. Proto se v posledních dnech minulého roku Gazprom a Naftogaz domluvily a podepsaly dohodu o pokračování v tranzitu plynu do Evropy,“ soudí Jószef Farkas.

Maďarsko počítá s Tureckým proudem

Spolubesedník Sputniku zdůraznil, že nátlak na jiné země a sankce vůči partnerům v realizaci projektu, které iniciovaly USA, jen odročily uvedení do provozu plynovodu Nord Stream 2. S Tureckým proudem to Američanům nevyšlo, podotýká József Farkas.

„U zahajovacího ceremoniálu byli přítomni prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Erdogan, a také zástupci zainteresovaných států, mj. Bulharska a Srbska. Maďarsko také počítá s možností dostávat v nejbližší budoucnosti ruský plyn také Tureckým proudem, a technické možnosti pro to existují,“ řekl József Farkas.

Priorita atomové energetiky

Podle slov Farkase je Maďarsko chudé na přírodní zdroje energie, jako jsou uhlí a plyn.

„Sluneční elektrárny ještě jsou, ale na rozdíl od Nizozemska nám nestačí větrné generátory. Myšlenka výstavby vodní elektrárny na Dunaji spolu se Slovenskem nebyla bohužel realizována. Slováci ji postavili, ale Maďaři se výstavby nezúčastnili, i když je to nejlevnější energie. Teď musíme ten nedostatek vynahrazovat a kupovat od nich elektrickou energii,“ připomíná spolubesedník.

„Tato atomová elektrárna zcela uhradila výdaje na její výstavbu, funguje už skoro 40 let. V současné době vláda Viktora Orbána zkoumá otázku její modernizace výstavbou dvou dalších energetických bloků s reaktory podle ruské technologie VVER-1200,“ řekl v závěru József Farkas.

Atomová elektrárna Paks

Zdůrazňuje přitom, že v Maďarsku je atomová elektrárna Paks postavená za hospodářské a technické pomoci SSSR, která zabezpečuje zemi elektrickou energii téměř na 50 %.

V atomové elektrárně Paks postavené podle sovětského projektu fungují v současné době čtyři energetické bloky s reaktory typu VVER-440.

8. prosince 2014 podepsaly RF a Maďarsko dokumenty o výstavbě pátého a šestého bloků atomové elektrárny Paks s reaktory podle ruské technologie VVER-1200. Hodnota projektu činí přibližně 14,7 miliardy USD. V březnu 2019 oznámilo MZV Maďarska ukončení procesu získávání povolení výstavby atomové elektrárny od Evropské unie. 20. června 2019 byly na staveništi atomové elektrárny Paks 2 zahájeny stavební a montážní práce.

Díky naplánovanému uvedení do provozu dvou nových energetických bloků se zvýší podíl atomové elektrárny Paks na zásobování Maďarska elektrickou energií na 90 %.

