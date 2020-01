„Bez jaderných elektráren by Evropa s ČR zacházela jako s kusem hadru.“ Likvidátor černobylské havárie mluví jasně

Seriál HBO o Černobylu je plný nesmyslů a lží… Pokud by Česká republika neměla jaderné elektrárny, byla by její pozice v Evropě mnohem slabší, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik člen Akademie věd Tatarstánu, expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii Robert Iljazov.

Robert Iljazov byl téměř okamžitě po explozi na jaderném reaktoru v Černobylu odeslán na místo katastrofy, kde se bezprostředně účastnil likvidace havárie. „Za projevenou chrabrost a sebeobětování, které projevil při likvidaci následků černobylské katastrofy, byl vyznamenán řádem Za chrabrost a památnou medailí,“ stojí na stránkách Akademie věd Tatarstánu o jejím členovi.

Profesor Iljazov po havárii na jaderné elektrárně Fukušima rovněž opakovaně pracovně navštívil Japonsko jako člen vědeckého týmu Mezinárodní agentury pro atomovou energii. V ní je veden jako expert v otázkách potravinové bezpečnosti při radiačních katastrofách.

Sputnik: Pane profesore, před nedávnou dobou se na televizních obrazovkách objevil velmi populární seriál BBC o jaderné katastrově v Černobylu. Ukazuje pravdu tehdejších událostí?

Iljazov: Sám seriál je natolik nereálný a zkažený, že není vůbec možné ani pochopit, kdo filmaře v této věci konzultoval. Já jsem byl v Černobylu prakticky od prvních dnů. To, co je v seriálu HBO prezentováno, že se v Černobylu dělo, jsou nesmysly. Všechna ta úroveň nekompetentnosti a nepořádku, jak v seriálu ukazují, že tam všichni chodí opilí, horníci běhají nazí, nic takového se tam nikdy nedělo. To je absurd, hollywoodský výmysl.

Pojďme si projít některé detaily…

Dobře. Ohledně vodky. Vodka tam nebyla žádná! Vodka v Černobylu byla zakázána! Pokud by tam někdo přišel s vodkou, tak by z toho byl skandál. To se velmi přísně kontrolovalo. Ohledně jídelny. Jídelna v Černobylu byla velkolepá. Jídlo bylo speciálně balancované, plné vitamínů. Jídelna byla v provozu 24 hodin denně. Všichni účastníci likvidace byli z elektrárny přiváženi a tam všichni jedli. Situace s jídlem byla bezchybná, jídelně nebylo co vytknout.

Ohledně Borise Ščerbiny. Toho v seriálu také nepředstavili dobře. Je pravda, že ve skutečnosti to byl velmi přísný člověk. Měl velké požadavky na lidi, ovšem ještě větší měl vůči sobě. On vždy pečlivě kontroloval, jak se plní jeho rozhodnutí. To se mi na něm velmi líbilo.

Ohledně Valerije Aleksejeviče Legasova. On byl skutečný vědec. Vždy hovořil pravdu! Ve vědě by měli být všichni takoví, jako byl on. Bohužel takových mnoho není. Já myslím, že tak čestných lidí, jako byl on, je ve vědě tak 20 %. Za co ho neměli rádi? Za to, že vždy říkal pravdu. Herce vybrali takového, že chováním mu i byl podobný, Legasov ale byl velmi erudovaný člověk. Obviňovat ho z toho, že díky němu zemřeli horníci, není pravda. Naopak, Legasov zabránil smrti stovek tisíc lidí. On věděl, co je potřeba nejdříve udělat, co je potřeba udělat pak. Já jsem ho poslouchal na třech vědeckotechnických poradách, kde se rozhodovalo o evakuaci vesnic. Hovořil jasně, bez zbytečných řečí, konkrétně, fundovaně. Na základě jeho návrhů byla provedena evakuace vesnic v rádiusu 30 a 40 kilometrů.

Byli lidé likvidující černobylskou katastrofu nějak oceněni?

Nejvyšší ocenění za práci na likvidaci Černobylu bylo poděkování od Rady ministrů SSSR. To jsem dostal. Ptal jsem se: „Za co? Vždyť takových, jako já, je mnoho…“ Říkali, že ne. Podle mého návrhu byla organizována evakuace. Pod mým vedením – vědce radiologa – byla provedena evakuace 38 vesnic. Místy jsme nacházeli babičky, které prosili, abychom je tam nechali dožít. Nechávali jsme je tam, nehledě na požadavky všechny evakuovat. Mě nemohla místní správa nic říct, protože já jsem byl z Moskvy odeslán jako profesionál na místo události. Obrovským mínusem v té situaci bylo to, že v Bělorusku (které se nachází hned vedle Černobylu – red.) nebyli radiologové.

Další věc ze seriálu: Střílení krav vojáky. Nic takového se nikdy nedělo (smích). Nikdy. Já jsem byl na místě katastrofy od druhého dne. Nic takového prostě nebylo. Naopak. Já jsem jednou přijel do vsi, která nebyla evakuovaná. Byl srpen. Ptal jsem se, proč nebyli evakuováni. Říkali, že čekají, až je odvezou – už od dubna. Zvířata ale byla dávno odvezena.

Tento příběh je možné použít pro ilustraci toho, že nebyla zcela jasná koordinace, protože vládní činitelé nebyli na podobnou věc připraveni. Místní činitelé hleděli pouze na to, jak chránit sebe. To je ale všude stejné, i v Evropě, i v SSSR, i v Japonsku.

V seriálu je také scéna, kdy pes jí tělo svého páníčka. Odkud toto filmaři vzali, to nevím. To je také naprostý nesmysl. Ohledně střílení psů. Střílení psů jsme téměř okamžitě zavrhli. Ve městech jsme jim do krmení přidávali jed a druhý den jsme sbírali těla. Ve vesnicích jsme ale nic nedělali, tam si psi dělali, co chtěli.

Objevil se ovšem jiný problém. Po třech letech se objevili míšenci vlků a psů. Mimochodem, vlk nikdy na člověka neútočí. Ale kříženci psa a vlka na lidi útočí. My sami jsme se jednou málem stali obětí těchto míšenců. Museli jsme prosit vládu, abychom je mohli střílet. To se dalo i z vrtulníků. Já jsem je také střílel. Díky tomu, kolik jich bylo, v oblasti nezůstali prakticky žádní divočáci, protože je všechny snědli. Kočky jsme také nechávali být. Ty snědli psi – takový je zákon přírody a potravinový řetězec.

Seriál ukazuje v některých scénách v poměrně negativním světle chování lidí…

Lidé, hlavně v Pripjati, nevěřili. Vláda vše skrývala. Nechtěli věřit, že musejí odejít z města. S lidmi z vesnic to bylo daleko snazší. Ti jsou poslušnější. Říkali jsme jim, že si mají brát sebou jen občanku a oblečení, ale jen to, co mají na těle. Všichni jsme mysleli, že je to jen dočasně. Sami jsme nevěděli, že už se nevrátí.

Evakuované lidi jsme umísťovali do klubů, jiných vesnic, tělocvičen. Některé evakuované lidi nechtěli pouštět v Bělorusku například do obchodů. Označovali je za „černobylské ježky“. Nebo mládež nechtěli pouštět na diskotéky tancovat. Okolí se bálo, že tito lidé jsou nebezpeční.

V čem byla příčina?

Příčina byla v tom, že lékaři a učitelé byli absolutně negramotní, co se týče radiace. V radiaci ale jsou meze. Až sem je to bezpečné, odtud už ne. Pokud ovšem například vesničtí lékaři či učitelé něco obyvatelstvu řekli, tak pro ně to byl zákon. Lékaři byli nevzdělaní, nechápali, co je to radiace. To vytvořilo takzvanou radiofobii – strach z radiace. Musel jsem mnohým lidem vysvětlovat, jaká úroveň je v pořádku, a jaká už je nebezpečná. V SSSR se na lékařských fakultách o radiaci neučilo – radiační patologie nebyla v programu vzdělávání.

V této souvislosti můžeme zmínit Bělorusko jako vzor pro celý svět. Tato země umí na územích, která byla zasažena havárií, pěstovat ekologicky čisté potraviny. A to i díky naší technologii, kterou jsme pro to speciálně vyvinuli. A také díky jejich prezidentovi, Alexandru Lukašenkovi, který je velmi pořádný, co se týče provádění politiky.

Pojďme udělat dva kroky směrem od seriálu. Pokud by došlo k podobné havárii na nějaké z elektráren v Rusku, existují v zemi organizace, které by si s tím dokázaly poradit?

Samozřejmě. Dříve existovala pouze civilní obrana. Dnes máme Ministerstvo pro mimořádné situace. Dále – společnost Rosatom má jednotku velmi rychlé reakce. Ke všemu je dnes v Rusku k dispozici špičkové vybavení. Dnes má téměř každý druhý dozimetr. Když došlo k havárii v Černobylu, tak dozimetry nebyly. Měli je jen vědci a ještě ke všemu ne všichni.

Pokud, nedej Bože, k něčemu takovému dojde, tak následky budou jiné. Ministerstvo pro mimořádné situace vytvořil dnešní ministr obrany Sergej Šojgu. Ten vytvořil neuvěřitelně silnou strukturu, ta pracuje jako hodinky.

Nicméně, dojde-li dnes k podobné havárii, tak lidé tam nepůjdou tak, jako jsme tam šli my – odstraňovat následky katastrofy. Nepůjdou. My jsme šli, protože jsme byli vychováni jako patrioti. Od dětství jsme se učili chránit a bránit vlast. Dnes ne. Kapitalismus totálně přeškrtl lidské povědomí o světě, o mravech a pořádku.

V Evropě, pokud k něčemu podobnému dojde, tak tam lidé pomřou za čtyři dny. Všichni budou sedět ve sklepech a budou se bát. Nikdo nebude nic dělat.

Ve vaší aktuální knize „Černobylská katastrofa. Následky a protiopatření v agroekosféře“ (ISBN 978-5-907064-32-4) píšete o „algoritmech úspěchu v době zvýšeného nebezpečí technologických katastrof“. Když dnes sledujete občanskou společnost, vidíte něco podobného, jako byla v sovětských časech cvičení civilní obrany?

Dnes se nic takového nedělá. Bohužel, ruské vzdělávací programy dnes nic takového nedělají. Dnes děti ve škole učí na velké okurce, jak se navléká prezervativ, místo toho, aby se učili něco pořádného. V SSSR se učila civilní obrana. Dnes natahují prezervativ na okurky.

Je potřeba, aby se změnila politika. Patriotismus. Ke všemu, Rusko nemá ideologii, nemá cíl, k němuž směřuje, nemá ideál, o který usiluje. Přesněji řečeno, ono ideologii má, nepsanou, jež směřuje na degradaci a rozvrat. Směrem ke kvetoucí zemi Rusko ideologii nemá. V důsledku toho dochází k úpadku.

Přejděme k jaderným technologiím…

Ano. Vy v Česku máte dvě jaderné elektrárny, že ano?

Ano.

Vy jste z pohledu energetiky absolutně nezávislá země. Proto na vás v politice berou ohledy. Pokud byste neměli jaderné elektrárny, tak by vámi přezírali jako kusem hadru. Jako například neberou ohledy na Poláky. Pokud by Poláci měli jadernou elektrárnu, tak by s nimi v politice tak nevymetali.

Pokud by Česko nemělo jadernou energetiku, tak by se k vám chovali úplně jinak. I životní úroveň by ve vaší zemi byla jiná. A pro vás to přináší zisky, když energii sousedům prodáváte.

Jaderná energetika je energetika budoucnosti, je ekologicky čistá. Váš prezident správně v minulosti řekl, že byste měli být vděční SSSR za to dědictví, kterého se vám dostalo (Iljazov se v minulosti osobně setkal s prezidentem Zeman během jeho návštěvy Ruska – red.).

Já jako ekolog říkám, že dnes na světě není žádný více ekologicky čistý a vysoce rentabilní zdroj než jaderná energetika. Takzvané „obnovitelné zdroje“ nejsou pro průmysl vhodné. Navíc, zdaleka ne všude je možné je stavět. V tomto ohledu má Česko skvělou pozici.

Poznámka autora: Robert Iljazov nám v rámci přípravy na rozhovor řekl, že generace lidí, kterým je dnes okolo 30 let, budou likvidovat několik (!!!) havárií podobných Černobylu. Příčinou je, že stávající zařízení postavená v 70. a 80. letech stárnou, jaderných reaktorů je na světě stále více a v neposlední řadě je příčinou fakt, že žijeme v kapitalismu, který se snaží o maximalizaci zisku při minimalizaci útrat na údržbu jaderných zařízení. Proto je podle jeho slov důležité učit se být silnými, abychom podobné situace dokázali zvládnout.

