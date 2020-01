Princ Harry a Meghan Markleová se snaží udržet na dvou židlích. Názor

Velké a malé skandály kolem britské královské rodiny jsou obvyklou věcí. Doslova v listopadu byl syn královny Alžběty II. princ Andrew nucen se vzdát vykonání oficiálních povinností kvůli přátelství s pasákem a pedofilem Jeffreym Epsteinem, který v americkém vězení spáchal sebevraždu.

Nynější skandál s Harrym a Meghan je však výjimečný aspoň proto, že dalece přesáhl rámec vnitřních britských záležitostí a zájmu úzkého kruhu lidí. Nezůstal stranou ani Donald Trump, který velice negativně okomentoval rozhodnutí vévodů ze Sussexu.

Z Ruska se toto královské téma (jak ve Velké Británii, tak v celé Evropě) často zdá podivným anachronismem, když se za účet daňových poplatníků zachovává zbytečná a o ničem nerozhodující, ale velmi drahá instituce monarchie.

Není to ale zcela spravedlivé.

Současné královské domy existují díky vzájemně výhodnému partnerství se společností. Ano, země vydržuje, a vydržuje štědře fůru „povalečů“, kteří vykonávají většinou zastupitelské a ceremoniální služby. Má to ale nejen nepřímý užitek (zejména upoutání pozornosti veřejnosti na naléhavé problémy, když je člen královské rodiny patronem příslušné dobročinné organizace), ale také přímý finanční.

Podle výpočtů ekonomů například svatba prince Williama a Kate Middlton v roce 2011 vynesla britské ekonomice (práva na televizní přenos, která koupil prakticky celý svět, prodej upomínkové produkce, příval turistů, apod.) asi 620 milionů liber a narození jejich prvorozence prince George až 250 milionů.

Jenže příslušnost k britské královské rodině má také dost nepříjemné stránky. Jedna z hlavních spočívá ve velmi tvrdých pravidlech prakticky každého aspektu života: čím se zabývat, co mluvit, a dokonce co nosit. Nejoblíbenějším tématem bulvárů jsou četná omezení pro ženy: zákaz příliš zářivé manikúry, krátkých sukní, holých noh na veřejnosti (punčochy nebo punčochové kalhoty jsou povinné) a mnoho dalšího.

Spolu se zaujatým zájmem veřejnosti a médií, která vyhledávají jakýkoli důvod pro kritiku, to vytváří tíživé a toxické prostředí, které nejsou schopni vydržet zdaleka všichni.

Stalo se to také Meghan Markleové, o které britský tisk pravidelně psal velmi negativní věci: o pravidelném porušení pravidel, vzpurné nesnášenlivé povaze, na kterou si prý stěžovali zaměstnanci, apod. Experti spekulují, že americká herečka, ze které se stala vévodkyně, počítala s mnohem přátelštějším a pozitivním vztahem vůči sobě, což se nakonec stalo hlavní příčinou rozhodnutí společného s manželem ohledně změny způsobu života.

Existují ostatně také jiné verze. The New York Times zveřejnil sloupec, jehož autor obvinil ze všeho rasismus britské společnosti a médií, jež nepřijala Meghan kvůli její smíšené krvi a zorganizovala štvanici.

Ať je to, jak chce, odmítnutí oficiálního statutu člena královské rodiny není častý, ale dost obvyklý případ. Zvolila to pro svoje děti při jejich narození také dcera Alžběty II. princezna Anna. Následkem toho je, že nemají ani titul, ani státní financování, ale také žádné formální povinnosti vůči koruně. Například starší vnučka královny Zara Tindallová (rozená Phillipsová), která je známá závodní jezdkyně a dokonce je držitelka stříbrné medaile z olympijských her, hrála v komerční reklamě. Žádný z jejich bratranců princů, které vydržuje stát, si to samozřejmě dovolit nemůže.

Právě v této situaci spočívají příčiny, proč vyvolala demarše Harryho a Meghan takové pobouření ve Velké Británii a většinou také nepříznivou reakci ve světě.

Za prvé bylo toto oznámení demonstrativně uděláno přes sociální síť a bez předběžné dohody s rodinou, což nebylo vůbec nutné, proto to pro rodinu byl šok.

Za druhé to bylo dvojsmyslné, protože vévoda a vévodkyně ze Sussexu prohlásili, že se vzdávají finančních privilegií, ale nikoli titulů.

Je jasné, že Harry a Meghan nebudou v každém případě mít žádné potíže s prostředky a finančně atraktivními nabídkami. Podle zpráv v médiích vévodkyně již uzavřela smlouvu se společností Disney na účast v animovaných filmech.

Ale způsob, kterým princ a herečka nastolují otázku, dává na srozuměnou, že se chtějí zbavit všech závazků a omezení pro členy královské rodiny, ale zachovat si maximum privilegií Windsorových, včetně titulu vévodů.

Není tedy divu, že podobný pokus udržet se na dvou židlích nevzbuzuje vůči nim zvláštní sympatie ani v Británii, ani v zahraničí.

