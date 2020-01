„Blbost ilustrovaná nicotností.“ Proč Česká televize opět ostrouhala?

Co se ví o To se ví

To ale byla sláva. A teď je ticho po pěšině. Nezájem? Nuda? Přesycení masáží? To vědí jen na Kavčích horách, když analyzovali sledovanost pořadu To se ví. V novém roce se vysílat nebude. A opravdu to nikomu líto nebude.

O co se jedná? Pamatuje ten humbuk na sociálních sítích, když bylo zveřejněno, že veřejnoprávní televize bude bojovat za naše peníze s dezinformacemi? Od září do prosince, hlavním programu ČT1 vždy v neděli po skandálním týdeníku 168 hodin, diváky bavila a vzdělávala show o fake news To se ví.

„Pojďme se pobavit i nad zprávami, mýty a drby, které kolují bulvárními médii, sociálními sítěmi nebo prostřednictvím emailů dnes. Poznáte, jestli je fotografie skutečná nebo byla upravená fotomontáží? Odhalit manipulace mají za úkol i dva soutěžní týmy, které budou v několika kolech rozlišovat pravdivé zprávy od falešných.“ Tak zněl popis pořadu To se ví. Řachandu měli zajistit stálí protagonisté Aleš Háma a Halina Pawlowská a jejich vesměs tragičtí hosté.

Pořad zklamal příznivce módního boje proti fake news, ale i své odpůrce. Byl totiž o ničem. Žádná sofistikovaná ideologická manipulace s trhlým Hámou. Pouze další show s nezáživným obsahem. To i ten nový Videostop s Halinou byl zajímavější. Pamatuje tu tragédii na TV Barrandov parazitující na značce populární soutěže?

O scénář show se starala celá skupina kreativců. Mezi nimi zářil politolog Miloš Gregor, který se tématem dezinformací a fake news profesně zabývá. Na svém twitterovém účtu přiznal, že si Česká televize objednala pouze 12 dílů. O další byl asi nulový zájem.

„V květnu (nebo červnu, to už si nepamatuji) se ČT rozhodla, že chce 12 dílů To se ví. Ty se v druhém pololetí 2019 natočily a odvysílaly,“ potvrdil Gregor. A teď je s pořadem konec.

Jakou měl pořad To se ví sledovanost, se neví. Ale od uživatelů Československé filmové databáze, která funguje jako barometr popularity televizních pořadů a filmů, si pořad vysloužil trapných 18 procent. Gratulujeme, to je výkon.

Dva komentáře z ČSFD hovořící za všechny: „Ach jo. Blbost ilustrovaná nicotností. Obsah toho nebyl příliš vábný. Všem účinkujícím, ale i všem tvůrcům, vyjeďte si z Prahy ven, sedněte si do hospody a poslouchejte přinejmenším lidovou moudrost,“ píše uživatel tahit. A korunu všemu nasadil uživatel Aargh: „Putin mi zaplatil, abych tomu dal odpad!“

„Možná, kdyby ČT vysílala objektivní zpravodajství, tak by nemusela rušit pořady“

O pořadu, který měl Čechy naučit nevěřit fake news, ale skončil fiaskem, Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD Karlou Maříkovou.

„Česká televize by totiž musela vysílat hlavně o sobě, a když to zjistila, tak zřejmě pořad zastavila,“ říká na adresu To se ví a k jeho konci politička.

Paní Maříková nám sdělila, že televizi sleduje sporadicky a Českou televizi ještě méně. „Nemohu kvalitu tohoto pořadu posoudit,“ dodává.

„Možná, že diváci už všechny dezinformace na České televizi shlédli a prostě jen neměli zájem o reprízu,“ glosuje politička.

Zeptali jsme se populární poslankyně, proč pořad diváky nezaujal. Lidem se už zajídají pohádky o dezinformacích?

A na závěr padl dotaz na praktiky veřejnoprávní televize. Proč Česká televize nebojuje se lží (pozn. třeba advokát Tomáš Gawron obvinil ČT z toho, že záměrně zneužila statistické údaje o legálně držených zbraních), kterou sama vysílá třeba o některých stranách nebo vlastencích? Lidem by se tím zavděčila.

„Všichni víme, komu Česká televize slouží, ale občanům, kteří platí koncesionářské poplatky, to nebude. Možná, kdyby ČT vysílala objektivní zpravodajství, tak by nemusela rušit pořady,“ míní poslankyně za SPD Karla Maříková.

