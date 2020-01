Italský novinář očištěn, na jazyku pachuť z Čech. Zastal se ženy a sebrali ho policisté

Rozhovor Sputniku poskytl advokát italského novináře pan JUDr. Čestmír Kubát.

Dnes si povíme o zajímavém případu italského novináře Claudia Buttazza, který má začátek na náměstí Jiřího z Poděbrad během oslav 1. máje. Cosi se tam strhlo. Pana Buttazza zadržela policie, až teď známe rozuzlení. Máme možnost se optat jeho právníka pana JUDr. Čestmíra Kubáta, čím je tento případ zajímavý, jak začal, jak se odehrával, jaké má finále, pane doktore…

JUDr. Čestmír Kubát: Na 1. máje došlo k provokaci skupiny mladých lidí, kteří se pokoušeli narušit manifestaci KSČM, to se jim „povedlo“, demonstraci částečně narušili, a to tak, že jeden z nich přistoupil ke starší paní a zezadu jí praskl balónek cigaretou. Dáma se vyděsila, byla to poměrně velká rána. Můj klient pan Buttazzo se rozhodl jí pomoci. Ovšem je to už starší člověk (cca 70 let), jeho pomoc paní nebyla taková, že by provokujícímu mladíkovi mohl ublížit. Snažil se s ním diskutovat. Mladý člověk měl láhev piva v ruce, pivem Buttazza poléval, ostatní (mladíci) z toho měli velkou legraci. Pan Buttazzo byl velmi rozčilen.

Pak se situace přiostřila…

Kamarádi mladíka si začali stěžovat, že mladého muže, který měl obtěžovat paní, někdo postříkal slzným sprejem. Hledali (pozn. policie) někoho, kdo to mohl udělat. Jedno udání bylo na organizátora demonstrace, druhé udání bylo na Claudia Buttazza. Ani jedno z toho se neprokázalo. Pan Buttazzo byl ve finále obviněn ze dvou přestupků: že toho člověka napadl (první přestupek), za druhé, že měl proti němu použít slzný plyn (druhý přestupek). On ho ale nenapadl, snažil se bránit tu paní. Byla to taková nutná obrana v nouzi. Navíc celé to nemělo polohu trestného činu, maximálně nějakého přestupku. Dle mého názoru měl být stíhán přestupkově spíše ten mladík, který přišel narušovat demonstraci, která se konala v souladu se zákonem.

Bylo navíc evidentní, že mladík požíval alkoholické nápoje na místě, konkrétně pivo, resp. na místě, kde to vyhláška hl. města Prahy zakazuje. Celé náměstí Jiřího z Poděbrad je nealkoholickou zónou. Claudio Buttazzo jako můj klient z toho nakonec vyšel tak, že řízení v obou přestupcích byla zastavena, Buttazzo je čistý. Jak to dopadne s tím mladíkem, nevím.

Pro Claudia Buttazza to byla nepříjemná zkušenost, protože policisté ho nakonec i spoutali a odvedli do automobilu, kterým ho odvezli na místní okrsek na Praze 3. Já jsem se jim to snažil vysvětlit, že ne, ale ujeli mi a nechtěli se se mnou ani bavit. Claudio neumí dost dobře česky, neporozuměl, co policisté po něm chtějí. Měl jinou zkušenost s italskou policií, než jakou máme my s tou naší. Když vás tam policisté vyzvou, abyste šli stranou, je neradno jim vyhovět, nemůžete se spolehnout na to, že jsou korektní, že vás třeba nezmlátí.

Pan Buttazzo odmítl odejít s policisty někam dále, aby podal vysvětlení. Byl několikrát vyzván, nechápal ale proč. Policisté pak měli právo jej spoutat a dopravit tam, kam uznají za vhodné, což se také stalo. Na okrsku jsme se poté setkali.

Dle mého názoru jednání policie v této části korektní nebylo. Připouštím ale, že policisté jsou také pod stresem, nemají častou zkušenost se zasahováním při demonstracích, mám na mysli ty místní. Naopak jednání policistů od antikonfliktního týmu bylo dle mého názoru profesionální.

Pro pana Buttazza to nakonec dopadlo dobře, byť jeho zkušenost s ČR není nejlepší. Horší je, že nebylo zahájeno řízení, nebyli jsme o tom vyrozuměni, nebylo zahájeno řízení s mladíkem, který to všechno vyvolal. Je to velká chyba, neměli bychom si zvykat na to, že někdo bude úmyslně bránit občanům v realizaci jejich práva na shromažďování. To by mohlo končit při prudší reakci, než jak to udělal pan Buttazzo, vlastně rvačkou či nějakým fyzickým ublížením. Není to dobře, myslím si, že se tomu musí předcházet. Prevencí je právě toho člověka, který takovou věc vyvolá, stíhat, dát mu pokutu, jednat s ním podle zákona. V daném případě se to nestalo.

Uvažoval pan Buttazzo o podání stížnosti?

Nejedná se o trestní věc, nepobízel jsem jej, aby podával trestní oznámení. Ani si nemusíte stěžovat. Jednat musí předně orgány činné v přestupkovém řízení. Měly by umět vyhodnotit situaci samy, resp. zda tam přestupek byl, nebo ne, zda ty důvody jsou takové, aby přestupkové řízení proti mladíkovi zahájily. To už měla vyhodnotit policie.

Policie udělala u pana Buttazza prohlídku, žádný pepřový sprej u něj nenašla. Nikde nic takového nenosil. Z fotografií ex post se ukázalo, že tam nějaké použití pepřového spreje bylo, ale žádná osoba nebyla ztotožněna. V žádném případě to nemohl být pan Buttazzo. Dle našeho názoru navíc chování chlapce ani nenasvědčovalo, že by byl pepřový sprej použit. Člověk zasažený pepřovým sprejem nemůže bezprostředně po zasažení podávat usměvavé komentáře (televizím). Mladík se nechoval způsobem, že by byl nějak vážně zasažen…

Je pan Buttazzo náhodnou obětí, či se o náhodu nejedná?

Jde-li o pana Buttazza, tam to náhoda je. Pokud k provokaci mělo dojít ze strany chlapců či ne, tam jsem na rozpacích. Chlapci se na provokaci připravovali, tak se vyslovoval i ten hoch, který prasknul onen balónek. Prostě chtěli narušit komunistickou demonstraci. Měli z toho legraci, jak reagoval starý člověk (Buttazzo). Je tam zarážející vůbec chování mladých lidí, kteří nerespektují staršího člověka už jen pro to, že je starší asi o dvě generace. To samo o sobě je na pováženou. Ti mladí lidé měli chování spratků. Byli to spratci, v tom okamžiku. Třeba jsou to jinak slušní mladíci, ale v tomto případě to zasluhuje odezvu, a to nejen tak, že se věc přejde mlčením.

Zaslouží si pan Buttazzo omluvu? Až bude příště taková demonstrace organizovaná KSČM, budou přijata nějaká opatření?

Jaká opatření přijme KSČM, nemohu předpokládat. Asi si na to strana dá větší pozor. Pokud jde o to, zda bude požadovat potrestání mladíka, tak nevím. Nemohu na to odpovědět. Myslím, že by to zasluhoval.

Díky za rozhovor.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.