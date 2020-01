EU chce zase strkat nos do záležitostí národních států. Teď jde o minimální mzdu

Evropská unie myslí na naše dobro. Chce se starat o výši našich výplat. Prý by měl být zaveden evropský standard minimální mzdy. A právě v tom tkví to nebezpečí.

Není všechno zlato, co se třpytí

Chtělo by se věřit, že to s námi bruselští páni myslí dobře. Ale po skoro šestnácti letech v Evropské unii je už jasné, že za každým zdánlivě dobrým úmyslem spočívá hromada problémů a co hůř, omezování národních států.

Evropská unie prý chrání své spotřebitele. Aha. Proto nic nedělá proti dvojí kvalitě potravin. Evropská unie chrání své občany. Aha. Proto do unie pouští migranty a všemi způsoby se je snaží vnutit svým členům. A teď je tu nový plán Evropské unie. Chce zaměstnancům států Evropské unie nabídnout minimální mzdu.

Co si, drazí čtenáři, představíte pod pojmem evropská minimální mzda? Čech bude dostávat minimálně jako Němec? Nebo snad Němec se uskromní a bude souhlasit s výší minimální mzdy, která platí v České republice? Chyba lávky! A už vůbec zapomeňte na to, že by z Bruselu šly peníze na vyrovnání mzdových rozdílů mezi ekonomicky silnějšími a slabšími státy.

Evropské unii jde o něco jiného. Tak předně, za návrhem stojí francouzský prezident Emmanuel Macron a s gustem o něm hovoří i nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Jeho smyslem je přinutit unijní státy ke zvýšení minimální mzdy do takové výše, aby zaměstnanci z jejich zemí nedocházeli na Západ za prací. Ano, jinými slovy, Západ si tím chce hlídat svůj pracovní trh a platit za to mají ekonomicky slabší země.

Opět se bude smát bohatý Západ a doplácet na to budou slabší. Anebo země, které si jdou svou vlastní cestou. Jako třeba skandinávské státy, které minimální mzdu nemají. Těm by Brusel chtěl toto opatření naordinovat. Marně se budou vzpírat, marně budou snít o svém brexitu. Minimální mzdu dostanou befelem.

Česká vláda zatím zavedení evropské minimální mzdy odmítá. Přesněji, odmítá ji premiér Andrej Babiš. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová proti evropské minimální mzdě nic nemá. Odborové organizace by ji logicky uvítaly, protože by si zaměstnanci jejím prostřednictvím pomohli. Alespoň si to odboráři myslí.

„Evropská komise už může mluvit úplně do všeho“

Sputnik se na celou záležitost o evropské minimální mzdě zeptal Jana Hrnčíře, poslance za SPD, místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru a místopředsedu podvýboru pro daně, cla a loterie.

„Tento plán už teď naráží na odpor skandinávských států, které minimální mzdu nemají, a přesto mají nejvyšší mzdy. Velkokapitál nepřipustí, aby jim v krmelci jménem východní Evropa klesly zisky, takže z toho zřejmě nic nebude,“ myslí si renomovaný politik.

Pan Hrnčíř zdůrazňuje ještě jednu vážnou záležitost, ke které opravdu může dojít. Brusel se může pokusit skloubit migrační krizi s ekonomickými výhodami pro uprchlíky. Jak? Tu je jedna z variant.

„Spíše se obávám snah o umísťování ilegálních migrantů do východoevropských států a vyplácení západních sociálních dávek z národních rozpočtů,“ míní expert.

Nemohli jsme se také nezeptat na choulostivou záležitost, která trápí každého vlastence. Mají unijní orgány vůbec právo mluvit do takových citlivých otázek národních států, jako jsou mzdy a sociální dávky?

„Po brutální zbraňové směrnici se obávám, že Evropská komise už může mluvit úplně do všeho,“ se střízlivým pohledem na věc říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.