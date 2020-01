Zemanová-Kopecká: Putin dal zelenou velkým změnám v Rusku

Putin ve svém poslání Federálnímu shromáždění vyhlásil boj proti chudobě a rozhodl o osudu ústavy. Ruská vláda však po svém projevu v moskevské Manéži před mocenskou elitou země rezignovala.

Zemanová-Kopecká: Před tisícovkou význačných osobností z politiky a byznysu a 900 novináři se tentokrát ruský prezident věnoval domácím ekonomickým a sociálním otázkám, kdy se nevyhnul decentní, ale přesné kritice těch, kdo nesplnili požadavky na ně kladené, zejména v regionech. Vyslovil také celou řadu nařízení, které už od letošního roku výrazně zlepší životní úroveň občanů Ruska. Ostatně, i tentokrát bylo celé jeho vystoupení věnováno lidem, jejich zájmům a snaze zlepšit jejich životní úroveň.

Přesto závěr jeho vystoupení byl tím, na co už mnozí čekali řadu let – novela ústavy…

Zmíním se o této záležitosti především proto, že je klíčová pro splnění cílů, které Vladimír Vladimirovič vytyčil. Prezident Putin vystoupil s tím, že Ústavu RF není třeba měnit jako takovou, ale navrhl novely, které budou klíčové pro vývoj Ruska v dalších desetiletích. Hned na počátku tohoto „ústavního“ bloku prezident vyslovil nutnost zakotvit v ústavě „naprostou svrchovanost ruského státu“. To se mimo jiné vztahuje k článku stávající ústavy č. 15 bod 4, kde je, stručně řečeno, napsáno, že mezinárodní smlouvy jsou nadřazeny národním zákonům. Což suverenitu jakéhokoli státu samozřejmě omezuje. Podotýkám, že Rusko není jedinou zemí, která dostala od Západu do „vínku“ tento článek. Ostatně, obsahuje ho i česká ústava pod číslem článku 10. Prezident konstatoval, že požadavky mezinárodního zákonodárství a mezinárodních smluv mohou být aplikovány „pouze v případě, že s sebou nenesou omezení práv a svobod člověka a občana Ruské federace a nejsou v rozporu s ruskou ústavou“. Za nezbytné zakotvit na ústavní úrovni považuje prezident také kritéria pro osoby, které mají zastávat kriticky důležité funkce vztahující se k bezpečnosti a suverenitě země. Jde o hlavy subjektů federace (guvernéry a prezidenty republik), členy Rady federace (horní komora parlamentu), poslance Státní dumy , premiéra a členy vlády, hlavy jiných federálních orgánů, ale také soudce. Všichni tito lidé nemohou mít jiné státní občanství nebo povolení k pobytu či jiný dokument, umožňující žít trvale v jiné zemi. Podle prezidenta je to služba, u níž ten dotyčný musí vědět, že spojil svůj život s Ruskem. Je to logické, protože při dvou a více občanstvích není zřejmé, komu ten dotyčný vlastně slouží.

Mimochodem, když to Putin řekl, televizní kamera zabrala tváře lidí, kterým se zjevně tento prezidentův návrh nelíbil…

Ještě tvrdší požadavky vyslovil Vladimír Putin na funkci prezidenta. Žít nepřetržitě na území Ruské federace minimálně 25 let, absence jakéhokoli cizího občanství nebo práva na pobyt v cizí zemi, a to nejen k okamžiku volby, ale ani kdykoli před tím. Podmínku, aby jeden člověk nemohl zastávat prezidentský úřad více, než dvě po sobě jdoucí období sice prezident za klíčovou nepovažuje, přesto s ní souhlasí. Dalším požadavkem prezidenta je jednotný systém moci veřejně zakotvený v ústavě. K tomu bude nezbytné zbudovat efektivní systém součinnosti státní moci a municipálních struktur. Navíc prezident chce, aby pravomoci municipálních orgánů, které jsou lidem nejblíže, byly rozšířené. Prezident dále chce, aby bylo v ústavě zakotveno, že minimální mzda nemůže být nižší než životní minimum. „V zákoně to sice máme, ale je třeba to zakotvit v ústavě“, řekl prezident. Stejně tak princip důstojného penzijního zajištění, včetně jeho valorizace. Prezident chce také v ústavě zakotvit práva guvernérů pro společná rozhodování na federální úrovni. Putin připomněl, že právě na jeho popud vznikla v roce 2000 tzv. Státní rada, tvořená hlavami všech regionů. Osvědčila se, a tak chce její existenci, práva a povinnosti zakotvit v ústavě.

Pokud si vzpomínáte, Putin zdůraznil, že Rusko zůstává prezidentskou republikou, ale ve skutečnosti navrhl posílení role parlamentu. Jak to hodnotíte?

Ruská společnost je dnes podle prezidenta vyzrálá, odpovědná a náročná. Ale také strany a hnutí dnes přes různý přístup vycházejí z vlasteneckých pozic. Proto všechny frakce, které jsou zastoupeny ve Státní dumě, jsou přesvědčené, že Federální shromáždění (obě komory parlamentu) může převzít větší odpovědnost za formování vlády. Ale současně s tím má převzít i odpovědnost za tu politiku, kterou vláda bude realizovat. Vladimir Putin upozornil, že tak velká a různorodá země nemůže v žádném případě fungovat jako parlamentní republika, ale musí si zachovat statut prezidentského systému. Právem prezidenta je tak určovat úkoly a priority činnosti vlády, stejně jako odvolat z funkce jak premiéra, tak jeho zástupce i jednotlivé ministry v případě, že nebudou náležitě plnit povinnosti, nebo z důvodu ztráty důvěry. Za prezidentem musí být zachováno velení ozbrojených sil i bezpečnostních složek a systému. Jmenování hlav silových ministerstev může prezident provádět na základě konzultací s Radou federace (horní komora parlamentu). Je přesvědčen, že takové rozhodování bude transparentnější a bude více odpovědné veřejnosti. Stejný postup může být podle prezidenta uplatněn i při jmenování prokurátorů (státních zástupců). Dnes jsou jmenováni zákonodárnými sbory v regionech, což podle něj může v praxi vést k „neformálním závazkům vůči místní moci“, což prý následně může způsobit ztrátu objektivity a nepředpojatosti. Rada federace jako komora regionů, může zásady transparentnosti zachovat. Také Ústavní a Nejvyšší soud by se měly stát součástí ústavy. Prezident upozornil, že v Rusku a jeho historii důvěryhodnost soudů hrála vždy prvořadou roli. I tito soudci by byli odvolatelní Radou federace na návrh prezidenta. Prezident zároveň řekl, že složitý vývoj, který zemi čeká, si vyžádá i nahraditelnost lidí ve funkcích na různých úrovních. Rusko potřebuje pevný a přitom uvnitř pružný živý systém schopný se dále vyvíjet. Je pro něj samozřejmé, že by změna ústavy byla řešena hlasováním občanů.

A co můžete říci o reakci lidí shromážděných v hale na historické návrhy prezidenta republiky?

Velmi zajímavé bylo sledovat právě výrazy přítomných. Hlavně, když netušili, že je zabírá kamera. Zejména u podmínky výlučného občanství pro výkon vrcholných funkcí, byly na tvářích některých vidět, řekneme-li to velmi mírně, velké rozpaky. Asi není mnoho lidí ve vrcholné politice Ruska, kteří mají jen to jediné ruské občanství. Vladimír Putin opět přesvědčil, že mu nejvíc leží na srdci zvýšení blahobytu občanů Ruska. Všechny jeho kroky, o nichž mluvil, byly o lidech a pro lidi. Věřím, že i lidé v Rusku si to uvědomují čím dál víc.“

