Dozvuky vraždy generála Sulejmáního na slovenské politické scéně

Slovensko Trumpův avanturistický krok zasáhl především v tom, že Slovensko má v Iráku sedm expertů, kteří cvičili irácké ozbrojené síly. V souvislosti s tím jsme mohli zaznamenat slovní přestřelku mezi Andrejem Dankem a Peterem Pellegrinim.

Spor nastal v tom, zda je nutné pro naše vojáky v rámci jejich evakuace poslat civilní speciál. Předseda SNS a Národní rady SR Andrej Danko vyzval premiéra Petera Pellegriniho (Směr-SD), aby „nebyl zbabělec a konal a poslal letadlo pro naše vojáky do Iráku“. To však v té době nebylo možné, protože zveřejněním tohoto požadavku byl tak případný přesun dekonspirovaný, učinil z našich vojáků lehké cíle a vystavil je tak zbytečnému nebezpečí.

Nakonec byli naši vojáci potichu převezeni do bezpečného Kuvajtu, kde budou čekat na definitivní politické rozhodnutí o další angažovanosti, respektive neangažovanosti Slovenské republiky v Iráku. Předseda parlamentu Andrej Danko zároveň oznámil, že do programu zařadí i návrh usnesení NR SR k Iráku. Podle něj jde jednoznačně o porušení mezinárodního práva i ohrození světového míru.

Mezitím právě toto téma rozčeřilo politickou hladinu až tak, že se stalo hlavním politickým tématem v nejsledovanějším diskusním pořadu RTVS Za 5 minut 12, ve kterém o bezpečnostní a zahraniční politice Slovenska diskutovali čtyři straničtí experti: Jaroslav Naď z OĽANO, Martin Klus ze SaS, Jaroslav Paška ze SNS a Ľuboš Blaha ze Směru-SD. Právě debata na půdě veřejnoprávní RTVS ukázala celé spektrum názorů na tento akt prezidenta Donalda Trumpa. Zatímco představitelé Svobody a Solidarity (SaS) a Obyčejných lidí a nezávislých osobností (OĽANO) hrubé porušení mezinárodního práva bagatelizovali, výrazně kritický pohled na tento akt předestřel představitel Slovenské národní strany (SNS) Jaroslav Paška nebo předseda Výboru pro evropskou integraci a poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha. Tato dvojice jednoznačně označila likvidaci politického protivníka za zjevný akt státního terorismu. Ľuboš Blaha navíc popudil dvojici přítomných opozičních politiků Jaroslava Nadě a Martina Kluse skutečností, že v souvislosti s vraždou generála Sulejmáního poslal jako předeseda Výboru pro evropskou integraci soustrastný telegram íránské straně.

Dnes je jasné, že tento akt americké zahraniční politiky bude mít dohru i na půdě slovenského parlamentu. Na začátku plánované schůze Národní rady SR, která začne 21. ledna 2020, plánuje předseda parlamentu Andrej Danko předložit hned tři usnesení. První usnesení by mělo odsoudit tuto iniciativu USA, které si podle Andreje Danka „dělají ve světě, co chtějí“. Druhé usnesení bude po konzultaci s vládou SR obsahovat i skutečně definitivní stáhnutí slovenských vojáků. V tomto smyslu kritici této iniciativy zdůrazňují, že na stáhnutí našich vojáků z mise, na rozdíl od vyslání vojáků do zahraničí, usnesení parlamentu není nutné. Třetí usnesení, jak ozřejmil předseda parlamentu, může mít charakter deklaratorního apelu k předsedovi vlády SR a k evropskému společenství NATO, aby se konečně unie probrala a začala mluvit o spolupráci evropských armád.

Je tedy pravděpodobné, že nás čeká velmi ostrá parlamentní diskuse. Na druhé straně se však nedá celkem odhadnout úspěšnost prosazení těchto usnesení. S velkou mírou pravděpodobnosti lze očekávat, že je podpoří poslanecké kluby SNS a Směru-SD. Podstatně nejistější je podpora od poslaneckého klubu Most-Híd. Koaliční dohoda již není v platnosti a i v době její platnosti byly jasné rozdílné akcenty v zahraniční politice mezi Mostem-Híd a koaličními partnery. Naopak s velkou pravděpodobností lze očekávat, že navržená usnesení Andreje Danka podpoří poslanci z poslaneckého klubu Kotlebovci – Lidová strana Naše Slovensko (ĽS NS).

Každopádně už dnes se dá předpokládat, že rozprava na úterní schůzi bude velmi živá, což bude kromě jiného ovlivněno i právě probíhající předvolební kampaní. I proto lze očekávat, že usnesení nakonec budou přijata a diskuse o nich se alespoň na nějakou dobu stane součástí sporu o zahraničněpolitické směřování Slovenska.

