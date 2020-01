Tahat za vousy „čínského tygra“ je nebezpečné. Praha to ale dělá. Názor

Můžeme si vzpomenout na leden roku 1990, kdy nový československý prezident Václav Havel pozval do Prahy dalajlámu. Zatímco spolu meditovali, Peking zvedal obočí a protestoval.

Tento nápad - tahat za vousy čínského tygra – nebyl excesem. Jeho pokračovatelem je současný primátor Prahy Zdeněk Hřib, který demonstrativně podepsal dohodu o partnerství s Tchaj-wanem. Na to dostal z Číny „odpověď“. Šanghaj přerušila partnerské vztahy s Prahou.

Jaké důsledky (ekonomické a také politické) může mít a už má přerušení vztahů Prahy s Šanghají? Sputnik se obrátil na bývalého senátora a poslance, náměstka ministra spravedlnosti České republiky v letech 2005-2006 Jiřího Vyvadila.

„Osobně se domnívám, že přerušení vztahů Prahy se Šanghají může mít dopad spíše na oblast kulturní. Pokud jde o ekonomickou oblast, neznám žádné projekty, které měly být mezi Prahou a Šanghají realizovány. Možná to samozřejmě ovlivní tok čínských turistů, kteří mají v posledních letech tak rádi Prahu. Do České republiky přijíždí ročně přes 600 000 čínských turistů. Nyní se zde mohou cítit jako nežádoucí hosté. Obecně lze říci, že část politiků, které lze označovat jako prozápadní, mají značné vyhrocené názory jak proti Číně, tak proti Rusku, a to způsobem, který podle mého názoru přesahuje obvyklou míru než jinde na Západě. Jde o ideologické postoje, které mají starý studenoválečnický styl. Na druhé straně nelze nevidět, že ekonomické vztahy s Čínou jsou předmětem kritiky i například ze strany prezidenta republiky, který je zklamán, že čínská strana nesplnila své sliby ohledně investic v České republice. I proto prezident prohlásil, že oproti původnímu předpokladu letos ČLR nenavštíví, ale pojede jen na pozvání prezidenta Putina do Ruska u příležitosti 75. Výročí vítězství nad fašismem,“ připomněl Vyvadil.

Pokud jde o takové politické „sankce“, které vyhlašuje vedení Prahy proti městům jiných zemí, a musíme připomenout, že Praha již přerušila partnerství s Moskvou, a také fakticky c Petrohradem, i když to bylo ještě za Tomáše Hudečka, je to vůbec rozumná politika?

Co je to rozumná politika? Já už jsem naznačil, že pravicoví politici se u nás vyznačují vyhrocenou rusofobií. Mimochodem, včera jsem podával trestní oznámení na starostu Prahy Řeporyje Pavla Novotného a všechny členy zastupitelstva pro jejich úmysl postavit pomník tzv. Ruské osvobozenecké armádě, čili Vlasovcům, pro jejich spoluúčast na zločinech proti lidskosti a válečných zločinech. Nuže je třeba vidět, že části voličů se tato rétorika líbí, i když tvoří řekněme maximálně 1/3 všech voličů. Zatím nehrozí, že by mohli vyhrát volby, ale kupříkladu v Praze jsou velmi silní, a proto se zde stále opakují pokusy tu o odstranění pomníku maršála Koněva, tu o výstavbu již zmíněného pomníku Vlasovcům, anebo vypovězení smlouvy s Čínou. V Praze mají tyto rusofobní a protičínské strany většinu. V Česku samozřejmě ne. Takže, když byl nedávno proveden průzkum agentury Median, co si lidé myslí o odstranění pomníku maršála Koněva za celou Českou republiku to odmítlo 62 % respondentů.

Ovšem obávám se, že na Praze 6, kde pomník stojí, by dokonce mohlo převážit mínění ve prospěch odstranění. Chybou je, že vrcholní politici, například premiér, se raději nechce ve věci angažovat a víceméně dělá, že se nic neděje. Ale snad ještě jedna tentokrát pozitivní poznámka. Zahraniční agentura Pew Research celosvětově dělala průzkum, jak jsou u nás oblíbení politici Trump, Macron, Putin, Merkelová. A k překvapení mnohých, Putin vzdor neustálé nepřátelské masáži médií vyhrál se 32 %, na druhém místě byl Macron se 30 %, na třetím místě Merkelová s 25 % a na posledním Trump s 20 % (zcela poslední příčku obsadil čínský prezident Si Ťin-pching, pozn. red.).

To ukazuje, že celorepublikově situace rozhodně není zase tak zlá. Takže politické provokace, organizované primátorem Prahy panem Hřibem nebo starostou pražských Řeporyjí, vůbec neodrážejí náladu většiny českých občanů. Opravdu však poškozují vztahy mezi Českou republikou a Čínou a Ruskem.

Pokud si na okamžik představíme, že Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy, který má velké vlastní ambice, zajme náhodou vedoucí pozici v České republice, jaké důsledky by to mohlo mít pro mezinárodni vztahy Česka?

Zdeněk Hřib je nejméně populárním mezi všemi primátory a hejtmany v celé republice. Navíc Piráti zaujímají druhé místo podobně jako ODS, ale oproti trvale úspěšnému ANO s 32 %, mají kolem 12 %. Nedovedu vůbec představit, že by Piráti byli v příští vládě, protože vyvolávají nenávistné reakce, jejich europoslanci se snaží, aby Evropská komise trestala premiéra Babiše, což u většiny národa budí dojem zrady. Kdyby nyní byly předčasné volby, myslím, že ANO spolehlivě spolu s KSČM i ČSSD případně SPD vytvoří vládní většinu. Jako opozice jsou Piráti viditelní, ale jejich styl je podobně destruktivní jako například v Moskvě u pana Navalného. Zkrátka a dobře: Je vyloučeno, že by někdy mohl být pan Hřib prezidentem, i když má velmi velké ambice…

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.