Zachariáš: Ivan David v EU zabředává, hlasuje-li pro pokus unie křivit dějiny. David oponuje

„Někteří lidé, kteří rezoluci z 19. 9. 2019 zjevně vůbec nečetli, nebo jim k pochopení psaného textu intelekt nestačí, mě a kolegu europoslance generála Hynka Blaška obviňují, že připisujeme Sovětskému svazu podíl za rozpoutání druhé světové války. Jsou jen užitečnými idioty v útoku na mě, generála Blaška a přes nás na SPD, tj. na jedinou stranu, která se jasně staví proti perverznímu režimu,“ uvedl David.

Takže pan doktor Ivan David, poslanec EU parlamentu se dostal do mediální výměny názorů s kolegyní z Evropského parlamentu Kateřinou Konečnou. Oba se vyjádřili k tomu, že pouze Kateřina Konečná nehlasovala pro rezoluci (19. 9. 2019), jejíž určité nebezpečí tkví v možnosti revize dějin. Nabízíme vám stanovisko exministra zdravotnictví Davida.

S paní Konečnou jsme již interview k danému tématu dělali. K dispozici však máme i názor panaz ústředního výkonného výboru KSČM.

Pane Zachariáši, mohl byste poskytnut komentář k mediální různici, jež vyvstala v Evropském parlamentu mezi europoslankyní Kateřinou Konečnou a poslancem EU MUDr. Ivanem Davidem? V EU hlasovali o rezoluci, jež má umožnit revizi historie. Na to upozornila Kateřina Konečná, Ivan David s ní nesouhlasí. Jak se tedy věci mají, pane Zachariáši?

Filip Zachariáš: Kdokoli, kdo si text přečte (Evropské usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy 2019/2819/RSP/), musí dát za pravdu paní Konečné. Pan Ivan David prostě snad aby překryl své selhání, jinak si to nedovedu vysvětlit, hází svá nešťastná vyjádření kolem sebe. Každopádně to usnesení o historické paměti, je naprosto mimo realitu a mimo historické reálie. Kdokoli si jej znovu přečte, musí si poklepat na čelo, protože začít válku paktem Ribbentrop-Molotov, jak to udělal Evropský parlament (EP) v tomto dokumentu, je nesmysl. Dlouho před začátkem druhé světové války existovalo mnoho jiných dvoustranných smluv mezi Německem a dalšími státy… Bylo mezi nimi Německo a další země, třeba Polsko, Pobaltské státy, dokonce i Francie. To, k čemu se uchýlil Evropský parlament a pro co hlasovali všichni čeští europoslanci s výjimkou paní Konečné, je nabádání k přepisování dějin par excellence. V dokumentu se mimo jiné hovoří o vytvoření podmínek k tomu, aby historie byla právě takto interpretována, lze si i představit že takovýto (pervertovaný, pozn.) výklad by mohl nakonec směřovat i do lavic škol.

Debata ve veřejném prostoru pokračuje dodneška. V rámci EU se odehrálo i slyšení (15. 1. 2019) o překrucování dějin, ke kterému paní Konečná také vystupovala. Materiály by měly být velmi brzy k dispozici, až se vše zpracuje.

Jak si vysvětlujete, že Ivan David i SPD hlasovali pro takovouto rezoluci? Nekontrastuje to s tím, co říkali před volbami do Parlamentu EU? Například Konečná o Davidovi napsala: „Europoslanec Ivan David šel ovšem ale ještě dál. Svými útoky na mou osobu, a tím na celou KSČM, se chce vymluvit ze své zodpovědnosti za šílené hlasování ‚o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy‘.“

Kontrastuje to už jen tím, že se předtím prohlašovali za vlastence. Opravdu doporučuji, aby si každý na stránkách Evropského parlamentu text rezoluce našel, je k dispozici v češtině. Je tam mimo jiné pasáž o integraci náboženských menšin, je to prvek, proti kterému po celou dobu existence své strany vystupují a pokud se prohlásili za vlastence, pak svým hlasováním své postoje vlastně popřeli. Proč hlasovali (tak jak hlasovali)? Jsou pro to dvě vysvětlení – buď nevědomky, což je špatně, poněvadž pokud pro něco zvedám ruku, měl bych vědět pro co. Za to, že sedí v Evropském parlamentu, dostávají nemalé prostředky k tomu, aby se zajistili, že vědí, o čem hlasují.

Druhá verze se zdá být horší, pokud poslanci hlasovali pro rezoluci záměrně, což je pro mě něco naprosto nepochopitelného. Na druhou stranu jsem zaznamenal, že pan poslanec gen. Blaško se na jakési akci za své hlasování omluvil. Pan David to neudělal. Naopak do toho zabředává hlouběji a hlouběji a obhajuje neobhajitelné hlasování. Tady už se nebavíme o akademických řečech, ale o konkrétním dokumentu, který přijal Evropský parlament a oni se na tom podíleli. Nepřekvapuje mě, že pro to hlasovali lidovci, jezdící na sjezdy sudeťáků a dělající tu službu historii takovou, jakou dělají. Ale právě u SPD to bylo pro mě velice nečekané. Spoustu lidí ze svého okolí, co jim důvěřovalo a volilo je, to pak samozřejmě odradilo… Obvinění paní Konečné, že hlasovala, což si v podstatě vylhali, pro zrušení Benešových dekretů, to už je jen takovým dokreslením…

Fakticky Konečnou prezentovali tak, že jakoby fandí všem totalitám, nemluvě o tom, že EU směšuje do jednoho pytle nacistickou a komunistickou totalitu…

Přesně tak, je to jedno z jejich vysvětlení. Nicméně ten dokument stojí na matení pojmů. Nejen tím, že je ahistorický, ale také termíny tam nejsou úplně přesné. Jednou se hovoří o totalitních režimech, pak na jiném místě o komunistickém režimu, zase jinde o stalinistickém režimu,… Zkrátka ten dokument jako takový stojí za to vzít a hodit do kamen. Vůbec o tom ani nediskutovat. Ale je to tak, jak říkáte, je to jedno z vysvětlení, proč útočí na paní Konečnou. Je nesmysl o Konečné říkat, že posvěcuje obě totality (nacistickou a sovětskou, pozn.). Kamenem úrazu je to, že se tu míchají hrušky s jablky. Nakonec by se mohlo stát, že za osvoboditele naší vlasti budou považováni ti, kdož byli okupanty. Nerad bych se dočkal, aby se tu povídaly pohádky o hodných Němcích a zlé Rudé armádě, která sem přišla ve 45. roce. Tohle je předstupeň toho, co by mohlo nastat.

Jakou má váhu osamocený hlas paní Konečné?

Rezoluce byla přijata. Její hlas má povahu deklaratorní. Určitě ale v ČR rozproudil diskusi. Byla to ona, kdo upozornila na celé hlasování kolem rezoluce. Desítky lidí se jí ptali. Ona pak vydala prohlášení. Dále se tím začala zabývat i ostatní média. Dokonce i ČT, která jinak ráda mlčí – i ona toto téma otevřela. Poslanci SPD, aby zakryli své selhání, ať už bylo vyvoláno jakoukoli neznalostí či záměrem, do věci zabředávají hlouběji a hlouběji. Hlas Kateřiny Konečné spočíval v tom, že otevřela debatu, protože jinak by došlo k přijetí rezoluce, aniž by se kdokoli nad rezolucí pozastavil. Konečná řekla, že takhle přece není možné postupovat. Vyzvala i vládu, aby se od rezoluce distancovala. Je teď na vládě, zda se toho chopí.

Děkujeme za rozhovor.

