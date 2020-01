Neparlametní opozice: Viníme Rusko a… nevadí nám porušování mezinárodního práva Spojenými státy

Proč se výzva objevila až nyní? Sputniku odpověděl na otázky lídr iniciativy Ne základnám Václav Novotný.

Novotný: Došlo k jasnému porušení mezinárodního práva a Česko, podle všeho, mlčí. Situaci odbylo prohlášením ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Ten řekl: Zabití velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního byl mimořádný krok v komplikované situaci. Takovou formulaci není možné označit za pozici, spíše je to tiché schválení činností USA.

Iniciativa NE základnám vyzvala vládu České republiky, aby vyjádřila nesouhlas se zaměňováním vraždy generála Kásema Sulejmáního za usmrcení či zabití, a aby počínání Spojených států amerických označila za nehumánní, protiprávní a nepřijatelné. Vláda naší republiky by měla v prvé řadě respektovat vlastní právní řád. Pojmenovávat spáchané zločiny podle svého právního řádu, v tomto případě trestního řádu. Vláda České republiky by měla respektovat normy mezinárodního práva. Naše výzva byla nabídkou: Ukažte, že jste schopni ctít právní dokumenty. Vládo, řekněte do medií a tím i světu s odvoláním na normy našeho a mezinárodního práva – jednalo se o vraždu. Jaká bude reakce vlády, se teprve ukáže. Naše výzva, byla prostřednictvím podatelny Úřadu vlády předána, a potvrzenou kopii výzvy v příloze přikládáme. Vzhledem k minulé korespondenci s vládou a způsobu odpovědi, očekáváme neurčitou odpověď.

„Spojené státy učinily krok k odvrácení války, nikoli k jejímu rozpoutání,“ prohlásil americký prezident Donald Trump o nočním raketovém útoku v Bagdádu, který zabil klíčového íránského generála Kásima Solejmáního. USA také ospravedlňují vraždu íránského velitele jako sebeobranu. Máte co namítnout proti tomu?

Reagovat okamžitě na událost vraždy íránského generála Kásima Sulejmáního a přijmout pohled ospravedlňování vraždy bylo pro myslícího člověka nemožné z důvodu nedostatku informací. I bez vyhodnocování zpravodajské činnosti CIA, která provádí operace po celém světě ve prospěch USA, bylo zřejmé, že provedení vraždy byla dlouhodobě plánovaná operace. Tato skutečnost s odstupem času byla potvrzena. K vraždě byla využita situace, která umožňovala provedení vojenského útoku a otázkou je, zda se jednalo o součinnost zpravodajských služeb. Mluvit o sebeobraně je slušně řečeno hloupé a svým způsobem nebezpečné. Se stejným odůvodněním mohou být páchány vraždy ze strany jiných států prakticky na komkoliv.

Co byste mohl říct na oficiální a neoficiální reakce v Česku na tuto kauzu?

Na ní se dá najít částečně odpověď v předešlých řádkách. Potom si stačí otevřít řadu webů, přečíst si reakce na sociálních sítích a potvrdí se tím, že schopnost kritického myšlení u části společnosti chybí. Řadě politických stran je v jejich pohledu vražda totožná se zabitím. Politické strany by měly odmítnout vznik takové nové normy mezinárodního práva. Nenávist, agresivita, vraždy se stávají v tomto století normálním jevem. Je vidět, kam se naše společnost dostala po třiceti letech.

Jednou hnutí Ne základnám! již ukázalo, že je efektivní, když dokázalo semknout společnost proti výstavbě amerického radaru v Brdech. Dnes se nám zdá, že většina Čechů vidí své obránce v americké armádě, a proto jsou loajální vůči jakékoli její činnosti, dokonce té nezákonné. Co se stalo s českou společností?

Dokládá to, že programy řady politických stran, víc než v minulosti, přebírají zahraniční politiku pro prosazení svých zájmů, pro zajištění svojí mocenské existence. Fakta: Hirošima, Vietnam, Jugoslávie, Irák ignorují. Z většiny politických stran žádný politik nevystoupí a nepřipomene, co jsou Spojené státy americké a ve spolupráci s medii se úspěšně podílí na likvidaci kritického myšlení u občanů. Myslící občan je pro politiky nebezpečný a nežádoucí. Stačí připomenout OSN: Zbraně hromadného ničení nebyly nikdy v Iráku nalezeny. Následoval milion mrtvých, povražděných civilistů těmi, co Irák, na základě tohoto smyšleného důvodu, přepadli. Kdy budou Spojené státy americké stát před mezinárodním tribunálem a budou souzeny za vraždy civilistů plně v souladu s mezinárodním právem? Je velmi varující odpověď – nikdy!

Pokud se chce, aby se občané, a to nejen České republiky, nezačali domáhat toho, že vraždy spáchané během válečných konfliktů je nutné potrestat tak, jako v jiných případech, je jim zapotřebí vnutit jiné nebezpečí, jinou hrozbu. Slouží k tomu přepisování dějin a pomocí toho vytvoření nového nebezpečí. Tím je Rusko . Tak došlo ke změně postoje řady občanů, kteří vidí obránce v americké armádě. Setkáváme se často s otázkou, kdo nás ubrání proti Rusku. Jedním z argumentů je otázka kolem Krymu. Opět to jsou politici a media, kteří přebírají pozici pro vytváření nenávisti k jinému národu. Začnou vymýšlet neuvěřitelné konstrukce na svoji obhajobu, když jsou upozornění – a co Vietnam, použití napalmu, a co použití munice s ochuzeným uranem… Opravdu to budí dojem, že zpravodajská služba CIA má víc než 20 000 zaměstnanců. Doba boje proti radaru v Brdech je se současnou dobou neporovnatelná, zejména co do způsobu a množství šíření a prezentace informací. Navíc, rozpad společnosti do individualismu ztěžuje možnost spojování a vytváření kolektivní snahy k dodržování, prosazování míru, prosazování kroků k demilitarizaci. Na jedné straně chudoba, nejsou peníze na důchody, na druhé zbrojení, snaha mít nepřítele.

Cítí se Češi po vraždě generála Kásima Sulejmáního, kterého USA a mediální mainstream spojují s organizací teroristických činů po celém světě, bezpečnější?

Lze odpovědět krátce - muslimský svět samozřejmě tuto vraždu neodpustí, lze také odpovědět pohledem do let minulých. Myslíte si, že by před 30 lety měl někdo strach v České republice jet metrem z důvodu, že tam vybuchne nějaká bomba? Chodili po ulicích po zuby ozbrojení policisté? Procházeli jsme před třiceti, dvaceti, deseti lety bezpečnostními rámy, abychom mohli přijít na I. Hradčanské náměstí v Praze? Může za tento stav Rusko? Kdo stojí za Arabským jarem? Kdo stojí za vykořisťováním afrických států? Kdo může za miliony utíkajících před hrozbou smrti? Odpověď je zřejmá… Ale co dělat? Zákonodárci a Vláda České republiky mohou přispět ke změně a minimálně zastavit současný vývoj. Stačí, když začnou být kacíři, budou používat vlastní hlavu, budou mít vizi vlastní zahraniční politiky, budou mít k prosazování mírové budoucnosti podporu drtivé většiny občanů.

Výzvu vládě České republiky podepsalo také politické hnutí Aliance národních sil, které zastává konzervativní socialistický proud české politické scény. Proč to ANS udělala? O tom pro nás promluvil místopředseda hnutí Karel Haisí:

„Vražda je vraždou, i když je snaha ji odůvodnit dobrými záměry. Zabití íránského generála Kásema Solejmáního porušuje mezinárodní právo, válečné právo, Chartu OSN, mezinárodní smlouvy a dohody i samotnou legislativu USA, včetně zakládající smlouvy NATO. Bohužel v posledních několika letech se takováto praxe rozmohla a je přímo obsažena v politice USA a zemí NATO při rozvracení států a při prosazovaní sobeckých zájmů západní civilizace. Většinou se naši občané obávají vyvolání vojenského konfliktu a toho, že Česká republika bude do tohoto konfliktu zatažena díky účasti v NATO - a to v poloze agresora - a bude nést následky z odvetných akcí napadené strany. Mluvím o konfliktu mezi USA a Íránem, který může mít dalekosáhlé důsledky.“

