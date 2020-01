Česko si uvědomuje žalostné důsledky diplomatického skandálu s Čínou

Takto okomentoval prohlášení kancléře Pražského hradu Vratislava Mynáře o tom, že Miloš Zeman může znovu zvážit své rozhodnutí a v dubnu navštívit Peking, aby se zúčastnil summitu 17 + 1. Začátkem tohoto týdne český prezident v podstatě vyvolal diplomatický skandál, když odmítl jet na summit v Pekingu. Zeman měl v úmyslu místo toho vyslat prvního vicepremiéra vlády Jana Hamáčka a dát tím Pekingu „signál“ o zklamání z údajně nesplněných příslibů Číny o investicích do české ekonomiky.

Podle kancléře má čínská strana zájem o účast Miloše Zemana na dubnovém summitu. Poznamenal, že o této otázce bude jednat s čínským velvyslancem v Praze. Prezident může své rozhodnutí znovu zvážit a v dubnu navštívit Peking, pokud čínská strana představí konkrétní projekty spolupráce s českými firmami.

Není vyloučeno, že snaha o opakované zvážení rozhodnutí českého prezidenta byla učiněna se zohledněním prohlášení předsedy Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslava Tvrdíka.

Pokud prezidentův „ochranný deštník“ zmizí z česko-čínských vztahů, pak reálně hrozí, že česko-čínské vztahy nebudou po mnoho let skutečně existovat. „A to je pro české firmy v Číně obrovský problém,“ řekl Tvrdík.

V rozhovoru se Sputnikem expert Michail Beljajev poznamenal, že podíl zboží z Číny na českém dovozu je 12 procent. Základem dovozu jsou komponenty pro moderní elektronické prostředky komunikace, vzácné kovy a další. 12 procent dovozu představuje velké množství produktů, které by se vytratilo, čímž by český byznys mohl být ve velmi obtížné situaci, uvedl expert: „Podnikatelé chápou, že vazby s Čínou určují další technologický rozvoj České republiky. Věřím proto, že pod tlakem racionálních názorů rozumných osob, v tomto případě podnikatelů, učiní prezident Zeman správné a konstruktivní rozhodnutí týkající se Číny. Tento názor by měl v České republice převažovat v zájmu budování vzájemně prospěšného obchodu, a následně i politických vztahů mezi Českou republikou a Čínou v budoucnosti.“

Michail Beljajev také uvedl, že diplomatický skandál kolem vyjádření českého prezidenta, který v posledních letech navštívil Čínu pětkrát, se časově shodoval s dalšími epizodami, které by mohly zhoršit dvoustranné vztahy. „Jedná se o roztržku vztahů s Pekingem a Šanghají ze strany Prahy,“ sdělil expert.

Kontakty mezi úřady Prahy a Pekingu skončily poté, co se vedení hlavního města Prahy rozhodlo „vyškrtnout“ ze smlouvy s Pekingem klauzuli o uznání jedné Číny. A Šanghaj oznámila odstoupení od dohody s Prahou tento týden poté, co pražský magistrát podepsal dohodu o mnohostranné spolupráci s Tchaj-pejí, vyvěsil takzvanou vlajku „nezávislého Tibetu“ na radnici, aby upozornil společnost na otázku lidských práv.

Docent katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslav Ševčík okomentoval na žádost Sputniku příčiny tohoto diplomatického skandálu a poznamenal, že to osobně považuje za neznalost a hloupost současného vedení pražského magistrátu.

V odpovědi na otázku, zda v kroku pražského magistrátu vidí vliv opozice, která neustále kritizuje české úřady za sympatie k Číně, vyzval Miroslav Ševčík k tomu, aby se brala Čína tak, jako každá jiná země. Podle něj se jedná o největší trh na světě s miliardou třemi sty osmdesáti miliony zákazníků. V současné době podle něj není třeba se politicky distancovat od Číny, činit ze sebe hrdiny a ignorovat skutečnost, že Čína je jednou z nejsilnějších ekonomik na světě. „Nedělá to ani Macron ani Merkelová a to je Francie a Německo silnější ekonomika než ta naše“, konstatoval.

Také poznamenal, že současné vedení Prahy přispělo zcela nesmyslně k ukončení dohody o spolupráci s Pekingem a Šanghají.

V tomto ohledu vzbudilo pozornost konstatování Jaroslava Tvrdíka ze Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce o tom, že Česko nyní výrazně porušuje dohodu o strategickém partnerství s Čínou, která byla uzavřena v roce 2016.

„Identické dokumenty mají uzavřené Německo, Velká Británie, Francie nebo Itálie. Krokům, které činí někteří čeští opoziční nebo regionální politici, se v těchto zemích důsledně vyhýbají a v jejich politice nic podobného nenajdete,“ poznamenal Tvrdík.

Podle ruského experta Michaila Beljajeva je nejlepší způsob pro Prahu, jak se dostat z poněkud napjaté situace, nevyhrocovat dále vztahy, i když Čína reaguje velmi citlivě na jakékoli pokusy poškodit své zájmy pod heslem upuštění od politiky „jednotné Číny“.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.