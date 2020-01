Sdružení Bílých heterosexuálních mužů pořádá konferenci v Řeporyjích, starostovi pod nosem

Jelikož den události nadešel, je možné trošku poodhalit háv tajemství? Co je to za akci? Proč to předběžné ticho v éteru, co se bude probírat?

PhDr. Petr Hampl, Ph.D.: Pořadatelem akce nejsem já osobně. Je jím Sdružení bílých heterosexuálních mužů a jejich obdivovatelek. Je to sdružení, ve kterém je hodně nadsázky a humoru, prostě pohodoví lidé, kteří se chtějí bavit na úkor politické korektnosti, dělat si legraci.

Tohle sdružení mělo mít večírek s malou konferencí. Konference měla být obecně o rebelství, buřičství, o disidentství, o lidech, kteří se staví na odpor mainstreamu. Tahle malá konference měla být v Dejvicích v restauraci Na Slamníku. Přišlo mi to logické, chodím tam od mládí. Měli jsme tam již před rokem akci. Jenže se stalo to, že si toho všiml šéf poradců pana primátora Hřiba a zorganizoval nátlakovou akci na hospodského Na Slamníku, v důsledku nám byl zrušen pronájem. Z toho důvodu jsme hledali jiný objekt, kde by ta malá konference a večírek mohly proběhnout. Dopadlo to tak, že budeme v Řeporyjích.

Proč právě Řeporyje?

Jsou symbolické, jistě, vzhledem k osobě tamního pana starosty (Novotného, pozn.). Popravdě řečeno není to kvůli němu. Děláme to kvůli sobě. Chceme se sami bavit, užít si to. Koneckonců myslím, že konference bude dobře obsazená. Bude tam bývalý primátor pan Němec, bude tam bývalá ministryně spravedlnosti paní doktorka Kovářová, účast potvrdil pan poslanec Jaroslav Foldyna. Bude tam třeba Martin Konvička. Opravdu zajímavé osobnosti.

Očekáváte na poslední chvíli nějaké obstrukce od městské části Řeporyje?

Doufám, že ne. Přišlo by mi to hloupé. Třeba o nás pan starosta řekne v novinách, že jsme oškliví a hnusní lidé. Doufám, že to tak dopadne [pouze takto]. Rozhodně nechceme problémy.

Pokud jde o jakousi mini konferenci, lze očekávat výstupy? Krom článků v jiných médiích?

Myslím, že z akce nebudeme dělat přímo sborník… Rozhodně jednotlivá vystoupení budou k dispozici na internetu na YouTube.

Mohl byste předběžně naznačit, s jakými tématy přicestují jednotliví účastníci, kteří pár svých úvah na akci přednesou?

Všechna témata se točí kolem společného středobodu: pohovoříme o otázkách rebelství, disidentství. Probereme, jak se tyto pojmy proměňují s ohledem na dobu, v níž teď žijeme. Zanalyzujeme, zda jsou tyto fenomény důležité, či ne. Možná se budeme věnovat i některým psychologickým rysům daných problémů. Disent, rebelství, buřičství – o tomhle má být konference.

Protože v Řeporyjích koketují i s pomní(č)ky vlasovcům, učiníte návštěvu „inkriminovaného“ místa s nějakým prohlášením?

Přiznám se, že se budu snažit vybízet účastníky, aby pokud možno nevyvolávali žádné konflikty. Mám pocit, že i tak se bude pan starosta chtít zviditelnit a udělá tam nějakou hloupou výtržnost. My jsme pohodoví lidé. Chceme se pobavit, popít, prohodit něco chytrého. Nechceme tam dělat konflikty.

Děkujeme, přejeme vám, ať se akce podaří.

Díky.

