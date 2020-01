Česko jako bojiště, a to v cizím zájmu. Čím nám hrozí plány nového vedení ODS

Fort Trump na český způsob

Zvolte nás a každá rodina bude živit svého amerického vojáka. Vaše ODS. Co je to za hloupost? Pouhý žert, který by brzo mohl být skutečností. Občanští demokraté by na našem území rádi měli základnu Severoatlantické aliance, anebo rovnou USA. A asi s tím chtějí vyhrát volby.

Teď to vezmeme podrobněji, aby bylo jasné, o co jde. V sobotu si Občanská demokratická strana volila nové vedení. Petr Fiala, jakožto jediný kandidát na předsedu, to měl jednoduché. Lítý boj proběhl o místopředsedy strany. Bylo to peklíčko ve stylu modrého ptáka.

Pavel Novotný, pán ze Řeporyjí, byl překvapivě do vedení strany nominován, ale nepřekvapivě zvolen nebyl. Média hlavního proudu si ale nenechala ujít jeho vulgární projev a znovu mu udělala reklamu. Tak třeba příště to dotáhne na předsedu odéesky.

Na vrchol byl opět katapultován starý harcovník, bývalý šéf několika rezortů a v současné době europoslanec za ODS Alexandr Vondra. A ten se na sjezdu ODS opravdu vytáhl. Jako bývalý ministr obrany plácl nebezpečnou pošetilost, která Česko může přijít velmi draze.

„Radar je pasé, ale odvážně navrhněme Američanům, abychom v Ostravě-Mošnově zřídili společnou strategickou leteckou základnu. Posílí naši bezpečnost a podpoří těžce zkoušený region, kde lidi v důsledku dekarbonizace budou přicházet o práci. Poláci už mají svůj Fort Trump, tak proč nemáme mít my náš Trump Air Force Base?" navrhl delegátům sněmu Vondra.

U Václava Moravce Vondra svou myšlenku podrobněji vysvětlil. „Podle průzkumů veřejného mínění 60 procent lidí oceňuje naše členství v NATO. To je měřitelné, buď nám to přináší prospěch, nebo ne. A je tady shoda, že NATO je pro nás dobré. A klíčem k NATO je americká přítomnost v Evropě,“ prohlásil Vondra. Proto by podle něj měla v Česku stát americká základna. „Poláci se nevzdali, mají rakety, mají Fort Trump. Ví, co dělají, jdou si za tím, dosahují svých cílů v bezpečnostní oblasti," dodal.

„Členství v NATO i beztak zvýšilo riziko teroristických útoků v Česku“

Polsko náš vzor, Rusko náš nepřítel a Česko jako cíl balistických raket. Hezky to má bývalý ministr obrany vymyšleno. Nejde tu ale o českou bezpečnost, ale o volební bodíky a o pochvalu od zaoceánských pánů. A co většinová česká společnost? Tak ta je panu Vondrovi ukradená. Ameriku má každý rád. Nebo ne?

Na návrh zřídit v České republice americkou leteckou základnu se Sputnik zeptal Jiřího Valenty, místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslance za KSČM.

„A čekal vlastně od něho někdo něco jiného? Já osobně určitě nikoliv! ODS má ve svých řadách takovýchto lidí, kteří spíše posluhují jinému státu raději než vlastní zemi, více. Ne nadarmo byl tento Havlův ‚příručí‘ svého času odeslán do USA na post velvyslance, aby se tam nejspíše ještě více přiučil, jak je třeba hájit zájmy Spojených států u nás. Mohlo by se ale říci, že by se mělo jednat o novou základnu NATO, nikoliv USA, ale všichni dobře víme, jak je tento útočný pakt bez svého lídra neschopný a neakceschopný a že skutečné rozkazy vydává úplně někdo jiný než vedení tzv. aliance,“ říká známý politik.

A co na to česká vláda? Jaké jsou šance, že se Vondrova nápadu chytne a bude ho prosazovat?

„Jestli chce naše vláda excentrický názor pana europoslance podpořit a efektivně vytvořit z našeho území prvoúderovou lokalitu potencionálního vojenského střetu, má k tomu nyní jedinečnou šanci. Již samotný vstup ČR do paktu výrazně zvýšil nebezpečí teroristických útoků, zcela zbytečně vygeneroval pro naši zemi další nepřátele po celém světě a nyní chceme udělat z naší země ještě eventuální bojiště a to v cizím zájmu? To snad ne! Naštěstí mně rozum říká, že vláda toto neučiní a že jsme stále ještě parlamentní demokracií, kde má rozhodující politické slovo poslanecká sněmovna, nikoliv jakýkoliv europoslanec, byť by to byl místopředseda ODS,“ říká poslanec.

Snad někomu chybí vojna

Pan Valenta nevylučuje, že cizí vojáky by na našem území určitě někdo vítal. Ale budou to ti, kteří zaspali dobu. „Tak určitě tyto vojáky někdo vítat bude, stačí se jen podívat na představitele politických stran zastoupených ve sněmovně. Jsou to ti, kteří v nedávné minulosti přicházeli s myšlenkou preventivního jaderného útoku na Rusko, ti, kteří chtějí stále více peněz sypat do pokladny NATO, a to bez ohledu na skutečné potřeby země a v neposlední řadě také ti, kteří tady tolik prosazovali zbudování amerického radaru v Brdech. Budou to i ti nemoudří, kteří se dnes při každé příležitosti navlékají do amerických uniforem bez ohledu na to, kolik Spojené státy zrovna vedou válečných konfliktů na planetě a kolik pobily civilních obyvatel. Mnozí z těchto herců napodobujících americké žoldáky nikdy totiž nebyli na vojně, a asi jim to chybí, další by již pro svůj pokročilý věk ani nemohli být v případné válce odvedeni na bojovou linii, tak proč tu válku tedy alespoň takto nepodporovat?!" míní politik.

A teď klíčový dotaz. Není tento Vondrův návrh jen pokus přilákat k ODS pravicové voliče?

„Myslím si, že dokonce i v ODS je plno lidí inteligentních, stejně jako těch, kteří tuto pro jiné nevolitelnou stranu, sami volí. Jsou to ti, kteří dokáží skutečně domyslet důsledky a dopady proválečnické politiky, která při nejhorším možném scénáři může ohrozit existenci celé planety. Realizace pravicových hodnot je skutečně něco jiného, než zaprodávání naší země pro vojenské účely a v zájmu světových velmocí v boji o pansvětovou nadvládu. Normálně uvažující člověk si v ČR přeje pouze vojáky české armády, v množství které potřebujeme, a nikoliv vojáky zemí jiných, a to bez výjimky. A z těchto důvodů si myslím, že větší voličskou podporu tato vyřčená hloupost samotné ODS rozhodně nepřinese. Ale když se nedaří, legitimní jsou všechny pokusy, bohužel pro ODS, časy, kdy tato partaj disponovala voličskou podporou nad 25 procent, jsou naštěstí pro ostatní nenávratně pryč,“ říká poslanec za KSČM Jiří Valenta.

