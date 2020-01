Volný po tiskovce: Pracovníci neziskovek ať udělají to, co Sputnik, otevřeně řeknou, kdo jsou

Pane Volný, chtěli bychom Vás požádat ještě o nějaké rozvedení oněch důležitých témat. Vyslovil jste se ke zbraňové problematice. Je tu problém domobrany, zda mohou mít občané zbraně. Jak se situace vyvíjí, máte-li konkrétní informace, dá se již předběžně vysledovat, jak se k problematice postaví sněmovna?

Mgr. Lubomír Volný: Bohužel informace, které mám k dispozici, nejsou prozatím pro občany příznivé. Napneme všechny síly, abychom přesvědčili své kolegy, že návrh zákona, který vypracovali napříč politickými stranami a který teď všichni vehementně prosazují, je velkým ohrožením občanských práv a svobod pro občany v ČR; paragrafové znění je gumové… Vyzývám čtenáře Sputniku, aby si v tisku 669 (na stránkách PS ČR) stáhli materiály a nastudovali zejména hlavu 1 a hlavu 2 tohoto zákona. Tam zjistí, že zákon je ve své podstatě napsán tak gumovým způsobem, že umožňuje kriminalizaci úplně každého, kdo se nějakým způsobem znelíbí současné i příští moci v tomto státě. Tedy, bude možné stíhat každého, kdo nějakým způsobem projeví ochotu bránit sám sebe nebo někoho ze svého okolí a s někým se u toho spojí.

Rozhodli jsme se pro třístupňovou strategii. Navrhneme zamítnutí zákona v prvním čtení, pokud se nám to nepovede, navrhneme navrácení zákona k dopracování. Pokud se nám ani toto nepovede, nahráli jsme do systému naše pozměňovací návrhy k tisku 669, aby si je čtenáři Sputniku mohli stáhnout a nastudovat si je.

Naše pozměňovací návrhy jsou zaměřeny na to, aby stávající registrované domobrany byly automaticky mimo působnost tohoto zákona a aby se tento zákon vztahoval naopak na lidi, kteří plánují a připravují se na to, že budou provádět věci, které jsou v rozporu s právním řádem v ČR.

Druhý takový zákon je novela zákona o obecní policii, kam se bohužel opět z neznámého důvodu (je to zákon z dílny pana Hamáčka), podařilo propašovat dva odstavce, které umožňují šikanu strážníků i těch, kteří by se strážníky chtěli stát, jen proto, že policisté upadnou v podezření, že sympatizují s hnutími, která úředníci vyhodnotí jako (potenciálně) extrémistická. Na to vše totiž myslí náš trestní zákoník. Není potřeba přibírat další normu. Pokud adept na policejní povolání neporuší zákon, nikdo by neměl mít možnost jej bezdůvodně šikanovat.

Občas slýcháme, že se lidé neadekvátně brání útoku. Pokud se budou „neadekvátně“ bránit se zbraní v ruce, nezhorší to jejich pozici při nějakém soudním řízení? Tím narážím opět na případ domobrany i ty případy, kdy civilisté drží zbraně legálně.

Tato věc se netýká trestního, ale přestupkového práva. Takže ve své podstatě bude pořád platit úprava, která je teď. To je další z našich argumentů, že tato norma je zbytečná. Máme trestní zákoník, pravidla byla trochu uvolněna. Lidé se mohou bránit důrazněji, než tomu bylo v minulosti. Vzhledem k bezpečnostní situaci by se dalo říci, že je to vyhovující úprava. Jde-li o skupiny, které by chtěly porušovat zákony ČR, na to máme také speciální legislativu. Opravdu jsem přesvědčen, že tento zákon míří jednoznačně na existující domobrany a má zastrašit občany, aby neměli odvahu se sdružovat do žádných obranných spolků a skupin.

Snad laická otázka: Český zákon zakazuje účast občanů ČR v zahraničních armádách (legiích), aby sloužili vojenským zájmům jiných států, jak vlastně vypadá celá logika kolem vnitřní ozbrojené domobrany. O co přesně jde? O analogii národní gardy? Lidových milicí?

S lidovými milicemi bych domobranu nesrovnával. Milice byly pěstí vládnoucí třídy v té době, která byla ideologicky navázána na tehdejší režim, tudíž určitě ne. Vnímám ideu obranných spolků či domobran tak, že lidé v tom místě, v němž žijí, chtějí toto místo v případě přírodních katastrof, sociálních nepokojů či masového teroristického útoku zajistit a kontrolovat. To vše v souladu s právním řádem ČR. Na nikoho by bezdůvodně neútočily. Neměly by pravomoci vojáků či policistů. Vnímám to jako pozitivní věc. Nyní klesá ochota lidí si i pomáhat na ulici v případě, že jsou napadeni. Obávají se trestně-právních následků svého chování, pokud někomu pomůžou, nedej bože ublíží pachateli útoku příliš hodně. I oni se mohou dostat do problémů. Představte si situaci nějakého rozsáhlého sociálního nepokoje či živelné katastrofy, kdy lidé budou mít kvůli tomuto zákonu strach se sdružovat do spolků a pomáhat si navzájem, aby nebyli posléze pokutováni.

Islám studuji. Momentálně začínám přebírat terminologii, rozlišující náboženství a politický islám. Myslím, že by toto rozdělení mohlo pomoci lidem pochopit, v čem je islámská ideologie nebezpečná. Chtěli bychom v tomto roce vypracovat návrh zákona, který bude vycházet ze zákonů, které jsou v některých státech již zařazeny do legislativního procesu, resp. jde-li o zákaz politického islámu. Co je na něm politického, to my považujeme za extrémismus. Viz náboženské násilí, vraždy ze cti, nucená obřízka u žen, štvaní proti právnímu řádu ČR, když v mešitách a v modlitebnách muslimských se učí děti, že šaría je nadřazena světským zákonům, že muslimové jsou nadřazeni nevěřícím, že odpadlictví se má trestat smrtí. V českých mešitách jsou muži učeni, jak bít své ženy a děti. Myslíme si, že toto by mělo být trestně postihováno. Je to v jednoznačném a přímém rozporu s trestním řádem ČR. Je to citlivé politické téma, do kterého se spousta lidí bojí říznout. My se bát nebudeme a řízneme do toho.

Dělají se tajnosti kolem lithia. Tu a tam probleskují informace, je to strategická záležitost. Mohl byste říci něco ze „zákulisí“?

Možná má někdo informace na úrovni tajných služeb… Má-li je vláda? Asi se nejedná o pozitivní zprávy, protože by jinak byly prezentovány veřejně. Lithium bylo jedním ze zásadních předvolebních bodů, spekulovalo se o tom, kdo vlastně zapříčinil současný stav, že si nejsme jisti, komu lithium ve své podstatě patří, zda stále českému státu, či nějaké nadnárodní společnosti, která s námi nakonec povede arbitráž, jež nás ve finále může stát i biliony korun.

Na tiskové konferenci jsem řekl, že přímo v této budově Parlamentu ČR se několik let kradlo OKD. Přímo v Poslanecké sněmovně se scházeli ti, kteří nás přes OKD okradli o 100 miliard korun. Všichni jsou na svobodě, nikdo nebyl potrestán. Přímo zde se několik let připravovala legislativa, pro solární mafii, pro solární barony, kteří nás již teď okradli o bilion korun. Nikdo tomu nezabránil. Bylo to za bílého dne. A my máme lithium v odhadované hodnotě dvou bilionů korun. Jediné, co slyšíme, je podezřelé ticho. Vše v době, kdy EU připravuje neuvěřitelnou zelenou politiku, díky tomu alespoň bychom mohli kompenzovat ztráty, které postihlo naši ekonomiku tím, že bychom mohli být jedním z hlavních producentů lithia v Evropě.

Mně to připadá podezřelé. Nechtěl bych, aby se lithium stalo dalším bodem další předvolební kampaně, kde se o tom bude těsně před volbami chvíli něco vykřikovat, pak se na to zapomene, stejně jako v kauze Diag Human. Za deset let třeba zjistíme, že dlužíme 10 miliard korun. A bude se v této budově zřizovat, stejně jako se zřídila vyšetřovací komise k OKD, tak se bude zřizovat vyšetřovací komise ke kauze lithium. Toho bych se nechtěl dožít. A pokud bych se měl toho dožít, pak s tím nechci mít nic společného a chci mít čisté ruce. Mým plánem je oslovit všechny předsedy politických stran, vyzvat je ke společnému řešení, které já bych viděl ve svolání či ustanovení komise pro dohled nad lithiem. Momentálně nevím, dle kterých pravidel by se měla ustanovit, zda podle jednacího řádu či dle speciálního zákona. Chtěl bych se zasadit, aby se nemusela zřizovat dle pravidel vyšetřovací komise. Je to náš plán v tomto roce, abychom rozvířili tuto debatu. Máme před sebou sice krajské volby, ale toto není téma sem. Nikdo nás nemůže obviňovat, že si chceme dělat lacinou kampaň. Parlamentní volby nás čekají až za dva roky. Máme rok na to, abychom v klidu komisi ustanovili a rozjeli její činnost, aby občané byli pravidelně informováni o skutečném stavu, a na co se mají chystat.

Poslední dotaz: hovořil jste o tom, že byste rád, aby se vypracovala strategie proti zahraničním agentům. Teď poskytujete rozhovor Sputniku ČR, kdy naše agentura je v ČR vnímána jako producent fake news. Jak to jde dohromady?

Poměrně jednoduše. Nemyslím si, že byste byli producentem fake news. To si musí každý rozhodnout sám, ať už je někdo z vašich příznivců či vašich legitimních kritiků. V USA, Izraeli i v Rusku existuje legislativa, která nutí lidi, kteří přijímají peníze ze zahraničí a zároveň fungují a ovlivňují politické dění uvnitř těchto jmenovaných zemí, aby se prohlásili za zahraniční agenty. Takže vy se budete muset, pokud opravdu pobíráte své peníze z Ruska, což se jistě dozvíme, budete se muset prohlásit za zahraničního agenta. Stejně tak se ale bude muset prohlásit každý zaměstnanec neziskové organizace, kterou tu provozuje třeba pan Soros či tak budou muset učinit i lidé z Člověka v tísni, kteří pobírají velmi vysoké částky z EU. Budou se muset prohlásit za agenty zahraničního vlivu, aby občané věděli, že informace pocházející z těchto zdrojů mohou být pravdivé, avšak mohou být ovlivněny zájmy těch kterých cizích států. Pak si budou muset dát tu práci, co se týká ověřování zpráv, zda jsou objektivní či zda se jedná o ony fake news.

Sputnik je ruské médium, pracujeme na předem deklarovaných pozicích, otevřeně říkáme, že jsme cizí médium, jež odkazuje články českým čtenářům. Díky za rozhovor.

Také děkuji a ještě jednou vám přeji vše nejlepší do nového roku.

