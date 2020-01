David: Tvrzení, že SSSR rozpoutal 2. světovou válku, lze implementovat jen do zcela dutých hlav

Vážený pane doktore, dnes bych se Vás rád zeptal na problém s vlaječkami na stolech v EP. Proč se takováto věc vůbec dostane na pořad dne a jak se na to vesměs reagovalo?

Evropská unie, jejímž nástrojem je vedle mocenského centra v nikým nevolené Evropské komisi také Evropský parlament, usiluje o svoji nadvládu nad státy a národy a jejich postupnou likvidaci a rozpuštění do říše vykořeněných „svobodných“ spotřebitelů. Pokud se to někomu zdá přehnané, pak asi nezná výroky představitelů Evropské unie.

Například Prezident Evropské komise Jean Claude Juncker:

„Hranice jsou ten nejhorší vynález, který kdy byl politiky vytvořen.“ (cituje ho třeba The Daily Mail, pozn. red.)

„Příliš posloucháte své voliče. Chovejte se raději jako Evropan na plný úvazek.“ (cituje ho The Telegraph, pozn. red.)

„Měnová politika je závažný problém. Měli bychom o tom diskutovat v tajnosti, v euroskupině. Jsem připraven na to, být označen jako nedostatečně demokratický (...) Jsem pro tajné, tmavé diskuse.” (tento i další výrok podle listu The Telegraph)

„Na něčem se dohodneme, necháme to ležet a čekáme, co se stane. Pokud nikdo nezapříčiní rozruch, protože většina lidí nerozumí tomu, co bylo rozhodnuto, pokračujeme krok za krokem, dokud není cesty zpět.“

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz: „Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být vynucené silou. Nelze – a já patřím k lidem, kteří to říkají, abychom v 21. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V jistém okamžiku je třeba bojovat a je třeba říct, že v případě nutnosti budeme proti jiným bojovat, abychom dosáhli svého cíle.“

Stačí?

Současný předseda Evropského parlamentu David Maria Sassoli zvolený „evropskými lidovci“, „evropskými socialisty“ a liberály („Renew“) ve své nástupní řeči označil naši vlasteneckou frakci Identita a demokracie jako nacionalisty, proti kterým musí být vyhlášen režim „cordon sanitaire“. To je vojenský pojem označující režim izolace nebezpečně infekčně nakažených. V praxi to znamená, že jako jediná frakce nemáme zastoupení ve vedení žádného orgánu Evropského parlamentu. Ostatní frakce přistoupily na to, že nás nikam nebudou volit. Včetně frakce GUE paní Konečné.

Jako vlastenecká frakce máme jako jediní (kromě stoupenců brexitu a ojedinělých konzervativců) na stolech národní vlaječky. Protože státy a národy mají být likvidovány, vymyslel si, že vlaječky jsou „banery“ a ty jsou v jednacím sále zakázány. Těm poslancům, kteří je přes noc nechali na stole, je nechal vyhodit do odpadu. My jako Identita a demokracie jsme se tomu odmítli přizpůsobit a přinesli jsme si nové vlaječky. Na osmiminutovém záznamu z jednání se můžete přesvědčit, že tomuto rozhodnutí předsedy tleskaly všechny frakce samozřejmě včetně Sjednocené levice, v níž dlí Kateřina Konečná. Výjimkou byly frakce Identita a demokracie, v níž je SPD, a konzervativců, i když ti většinou vlaječky nepoužívají.

Myslím, že vlaječky k urychlení zániku Evropské unie nepovedou, ale arogance moci vládnoucích sil EU se slabomyslným subjektivismem a triumfalismem mohou být v tomto smyslu úspěšné. Někdo vidí v rozpadu EU hrozbu, já naději, a to proto, kam ve svém vývoji dospěla.

Za Václava Klause například zase vlajka EU nevlála na Hradě. Kterým směrem a kam se posouváme.

Jsme posouváni směrem k totalitě, a to pravicové. Že se toho zúčastňují užiteční idioti, kteří sami sebe pokládají za levici, to na směru nic nemění. Snahy „nové levice“ vycházející z bizarních myšlenek „frankfurtské školy“ pomáhají rozkládat společnost. Jde zejména o zelený úděl, podporu imigrace a posedlost právy menšin. Rozložené společnosti se pak ujme hyperburžoazie, k níž například takový Babiš se svými ubohými miliardami nepatří, ač se usilovně snaží.

Václav Klaus tušil, kam vývoj směřuje, neměl však sílu vývoj zvrátit, naivita občanů, kteří věřili, že touhou Západu je nabídnout jim dobro, byla silnější. Do chomoutu jsme lezli ochotně, naši nepřátelé se ani nemuseli moc snažit.

S Evropskou unií se jednoznačně posouváme k totalitě se všemi z toho plynoucími důsledky.

Tvrdíte, že v minulém článku o evropské směrnici (19. 9. 2019) jsme nadržovali Kateřině Konečné…

Ať se čtenář přesvědčí, je-li Váš článek objektivní. Možná je, možná není. Že lžou Haló noviny, to mě tolik nepřekvapuje, je to stranický deník a chce stát za mediálně viditelnou členkou, a proto vytrhává věci z kontextu. Ale proč je vytrhává z kontextu Sputnik?

Ano, hlasoval jsem pro usnesení, ve kterém jsou naprosté nesmysly, jako že se Sovětský svaz podílel na rozpoutání 2. světové války, ale současně ve stejné rezoluci je celá řada tezí, které odmítat nelze, tak jak to udělala Kateřina Konečná. Takže když hlasovala proti, tak byla proti odsouzení zločinů totality a odmítla nepřijatelnost popírání holokaustu. (Názor MUDr. Davida, pozn.).

Já jsem nikdy na rozdíl od Kateřiny Konečné a Haló novin nevytrhával jednotlivost o paktu Ribbentrop-Molotov z kontextu a rezoluci jsem citoval celou, včetně tvrzení s nimiž souhlasit nelze. Podle mě je v rezoluci nejpodstatnější to, s čím nelze nesouhlasit. Paní Konečná se naopak domnívala, že s tím nesouhlasit lze. Já bych se s ní dál nepřel, ale ona na mne zaútočila a stále v tom pokračuje. Asi nemá jiné téma, nebo jí snaha pokoušet se mě poškodit hodně leží na srdci, nebo možná na jiném orgánu. Tak dobře. Když to pokládá za dobrý nápad…

Sputnik poskytl paní Konečné prostor k vyjádření za poslední rok asi 20x. Mně to nevadí a nezávidím jí to. Svědčí to o blízkých vztazích a následné snaze jí vyhovět. Zřejmě tak vznikl Váš článek . Další dva byly také proti mně. ( Kateřina Konečná: V europarlamentu ostudně hlasovali o historii, selhalo i SPD. VIDEO Mezi Konečnou a SPD to vře. Spojili se s lidmi z EP, které nezajímáme, tvrdí komunistka a připravuje žalobu na Okamuru ) Tyto články zase vytrhávají z kontextu onu jednotlivost. Nevím, jestli z lenosti nebo nepoctivosti. Myslím, že paní Konečné nejvíc vadilo konstatování, že je k totalitním systémům řazen i komunistický režim. Podle mě je totalitní i Evropská unie. Samozřejmě nelze srovnávat komunistický režim v Československu s řáděním hitlerovských armád v Sovětském svazu. Evropská unie zatím také nevraždí, jen umlčuje a poškozuje a snaží se likvidovat.

Proti nařčení, že „zabředávám“ se argumentovat nedá, je to typický argumentační faul. Že „hlasuji pro pokus unie křivit dějiny“, je další manipulace. Kromě těch, kteří rezoluci předkládali, by sotva kdo tvrdil, že Sovětský svaz zapříčinil 2. světovou válku. Byl jasně její hlavní obětí. Naprostá většina z oněch 535 hlasujících „pro“ rezoluci schválili kvůli ostatním bodům rezoluce. O tom jsem přesvědčen.

Autorství mnozí připisují komisařce Věře Jourové. Nejsem její příznivec, ale ona minulý týden v rozpravě na plénu jasně řekla, že působení Německa v 2. světové válce nelze s působením Sovětského svazu srovnávat. Proč o tom nikdo nepíše? Dějiny jsou stále stejné, ale dají se ovšem různě vykládat a historici jsou jen objektivní nebo neobjektivní více nebo méně.

Tvrzení, že Sovětský svaz rozpoutal 2. světovou válku lze implementovat jen do zcela dutých hlav. Těch přibývá i pod vlivem zk*rv*ní školství, na kterém se mocně podílí i ideologie prosazovaná frakcí GUE, v níž dlí paní Konečná. Ano, „zk*rv*ní“. Pokud se Vám zdá, že mluvím sprostě, najděte si video s naší diskuzí s paní Konečnou ve Štětí, kde se paní Konečná řečnicky táže: „Do prd*l*, kde je ten problém?“ (33. minuta).

Jestli chce paní Konečná válku, bude jí mít, protože ji rozpoutala, přiživuje, a nemíní toho nechat.

Nic takového, co by připomínalo někdejší levici usilující o příležitosti pro všechny, už v Evropském parlamentu dávno není, a tak je paní Konečná ve frakci, která prosazuje co největší množství imigrantů do Evropy, zánik národních států, zelený úděl, 50 druhů pohlaví a takové nesmysly (Podle Ivana Davida měla Kateřina Konečná v Evropském parlamentu hlasovat pro usnadnění migrace do ČR. Europoslankyně Konečná i její okolí tuto informaci dementují, pozn. autora). Kdyby si snad chtěla dát na stůl českou vlaječku, tak by jí okamžitě vyloučili jako nacistku. Takový to je spolek.

Dnes umírají poslední pamětníci války. Opravdu si myslíte, že se brzy nedočkáme, že se začne tvrdit, že válku vyvolal SSSR? Již se strhávají pamětní cedule, budou se určitě přemisťovat sochy vojevůdců. Copak tohle není reálné přepisování dějin a učebnic?

Žádné ONO nezačne. Někteří začali, ale moc velkou veřejnou podporu nezískali. Sochy „se“ přemísťovaly i dříve, například Masarykové zmizeli. Koněv „se“ nepřemístil a jsem přesvědčen, že přemístěn nebude. Pavel Novotný s propagovanou sochou je pro velkou většinu veřejnosti trapný tajtrlík. Kam dospěl obsah učebnic, to nevím, ale hlavně se historie vyučuje minimálně. Ani moje generace nevěřila všemu, co bylo v učebnicích. Pokud se mění učebnice, je to z iniciativy zdejších kolaborantů, nějaká rezoluce Evropského parlamentu toho sama jistě nedosáhne. Každá taková akce vede k reakci.

Na natírání hvězd stačí jednotlivec, na natírání tanku musí být parta blbců s podmínkou, že jí nikdo nepřekáží. Naprostá většina lidí si myslí svoje navzdory rezolucím a článkům. Ale jsou to voliči. Když se někdo chce znemožnit, má příležitost. Jistě ani voliči ODS nejsou ve své většině nadšeni Pavlem Novotným. Ano, někdo se snaží, ale já si nemyslím, že může být úspěšný, byť i s podporou médií. Milión chvilek jsou 2 % populace. Já bych je nepřeceňoval i přes veškerou mediální podporu. Ta spíš poškodí mediální podporovatele.

Prezident Zeman dal na vědomí, že pochybuje, že by krom EU mohla být jiná alternativa. Co o tom soudíte nyní v roli europoslance?

Něco podobného tvrdili někteří politici o Rakousko-Uhersku. A jiní zase říkali něco jiného, a to bych parafrázoval větou: „Byli jsme před Evropskou unií, budeme i po ní.“ Ale to platí, jen když odejdeme. Zůstaneme-li, za několik málo desítek let po nás nebude ani stopy. Nositelé zbytků genetického materiálu budou mluvit jiným jazykem a žít v degenerované kultuře. Nevím, jestli to pan prezident a jeho mluvčí míní tak, že zánik národní kultury je nevyhnutelný, nebo že úpadek nakonec vyústí ve šťastnou budoucnost, nebo že prostě nemůžeme dělat nic…

Česká republika na palubách letounů ČSA, které nyní létají pod barvami Smart Wings či Easy Jet, již po přistání v Praze nehrají Vltavu. V CEVRO institutu jsme slyšeli názory, že ambasády zejména menších zemí by se měly přesunout do Bruselu (viz názor Brendana Simmse). Je „kauza“ vlaječek na stole věcí skutečně jen „banální“?

Pokud v Cambridge přednáší historii takto popletený profesor zcela se míjející s realitou, je otázka, kam to zavede mysl jeho posluchačů. Myslím, že nedocenil skutečnost, že Spojené království už není koloniální velmocí. Pokud někoho takového pozve k přednášce europoslanec za ODS, vypovídá to i o něm a o ODS.

Kolaborantů s jakoukoli právě vládnoucí mocí nikdy není málo. Ochotně se přizpůsobují Rakousko-Uhersku, Protektorátu a Třetí říši, stalinskému a brežněvovskému Sovětskému svazu a zase Západu a Evropské unii. Odstraňují symboly a zavádějí jiné, aby se zavděčili.

Kolaboranti jsou mocí oblíbeni, neboť jsou její oporou. Ale jak si můžeme všimnout, nejsou oporou dostatečnou a říše se přesto hroutí. Nemusíme však mít obavu, vstanou noví kolaboranti.

V případě České republiky se nedá o suverenitě s vážnou tváří hovořit.

Ještě jednou ke kontroverzi s Kateřinou Konečnou: opravdu se domníváte, že Kateřina Konečná svými kroky jakoby posvěcuje totalitu? Zatím se přece „totalitně“ chová EU, nebo ne?

Ano, EU se chová totalitně. Proto schvaluji rezoluci, která se zaklíná bojem proti totalitě. Frakce GUE, v níž Kateřina Konečná vývoji k totalitě značně napomáhá. Napomáhá totalitě pravicové, nikoli levicové. Kateřina Konečná naopak svým hlasováním boj proti totalitě odmítla. Rezoluce byla v některých tvrzeních nepřijatelná, v jiných nepopiratelná. Zdržení se hlasování je jen slabší „ne“. Tak hlasovala většina naší frakce Identita a demokracie. Nejlepší by bývalo bylo nehlasovat vůbec, vytáhnout kartu z hlasovacího zařízení. Nepředpokládal jsem, že se z deklarace bude účelově vytahovat jen jedna teze.

Děkujeme za názor a rozhovor.

