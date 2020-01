USA chtějí uvalit sankce na Česko

Česko jako druhý Írán

Jsou USA věrný spojenec a ochránce České republiky? Jen když se Praha chová submisivně a kupuje to, co Washington nabízí. A jinak? Jinak nás čekají sankce. Jak je možné, že by se Česko mohlo dostat na stejnou úroveň jako Írán? Stačí k tomu jeden zákon.

O co jde? O zavedení digitální daně, kterou chystá vláda Andreje Babiše. Ta se nelíbí Bílému domu, a tak nám hrozí sankcemi. Píší o tom česká média. Námitky k dani prý už od amerických diplomatů dostalo české ministerstvo financí.

Česká vláda sedmi procentní digitální daň pro velké internetové firmy schválila loni, včera ho začala projednávat Poslanecká sněmovna. Washington daň považuje za diskriminaci vůči firmám se sídlem ve Spojených státech. Podobný spor vedou USA i s Francií, která má tříprocentní digitální daň.

Dani by v ČR měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (19,1 miliardy Kč), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů, jako jsou americké společnosti Google, Facebook, Amazon či Apple. Do státního rozpočtu by podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně.

A jakých oblastí by se americké odvetné opatření mohlo dotknout? Spojené státy byly v roce 2018 pro české exportéry dvanáctým nejvýznamnějším obchodním partnerem. Mimo Evropskou unii se dokonce staly nejdůležitějším, když na druhé místo odsunuly Rusko. Domácí firmy na trh v USA předloni vyvezly podle údajů Českého statistického úřadu zboží za 91 miliard korun. Pro srovnání, do Ruska to bylo za 90 miliard a do Číny za 56 miliard korun.

Za oceán české firmy vyváží především letecké motory, zdravotnická zařízení, mikroskopy, stroje automatického zpracování dat, ocelové trubky či pneumatiky. Významný je také podíl USA v cestovním ruchu. Američané představují pátou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů v ČR. Jejich počet v posledních letech stoupá.

Když bude Trump chtít, citlivé místo si najde. Zmíněná Francie, na kterou Washington tlačil kvůli digitální dani, oznámila její odložení na konec letošního roku. A co Praha? Také cukne a jako omluvu přidá Američanům zakázku na výstavbu nových bloků v Dukovanech?

Proč by měly americké společnosti odvádět daň v Česku?

Na situaci okolo digitální daně a možných amerických sankcích se Sputnik zeptal poslance za KSČM a místopředsedu sněmovního podvýboru pro ICT, telekomunikaci a digitální ekonomiku Lea Luzara.

„Jsme svědky stálého popírání dohodnutých pravidel světového obchodu k získání politických bodů. Po nástupu Donalda Trumpa již WTO postrádá smysl pro velmoci. V nynější politické situaci v USA si nemůže dovolit současný americký prezident shovívavost a ukázat slabost. Proto jeho tvrdé vyhrožování pod heslem USA First,“ říká k situaci známý politik.

Pan Luzar míní, že v případě uvalení amerických sankcí na Česko kvůli digitální dani čeští výrobci, kteří exportují do USA, nebudou ohrožení, protože většina z nich a všichni velcí mají své americké dcery a tudíž se tímto vyhnou případným odvetným clům. „Výrobci automobilů jsou natolik mocní a chráněni v EU, že pokud by v tomto segmentu ke clům došlo, lze očekávat velice tvrdou reakci celé Evropské unie. Spíše bych očekával ‚odvetu‘, pokud by se k tomu USA odhodlaly v oblasti turismu, víz a byrokratické šikany. To je reálné,“ upřesňuje.

Zalekne se česká vláda amerického vyhrožování? Poslanec říká, že zatím tomuto scénáři nic nenasvědčuje. I když prý hlavně pravicové strany vysílají signály o ochotě podřídit se.

A teď otázka o věci, kvůli které se to všechno děje. Je opravdu nutné zavádět v Česku digitální daň, jinými slovy zdanit Facebook a Google?

„Digitální daň je potřebná, protože stávající stav znevýhodňuje firmy ze stejného oboru jen podle jejich sídla. Například Google a Seznam působí ve stejném internetovém segmentu a jedna platí 19% daň a druhá vlastně skoro nic, i když zisky má v řádu miliard korun realizovaných na českých uživatelích,“ říká poslanec za KSČM Leo Luzar.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.