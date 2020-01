Zůstane Česko bez lékařů? Za deset let nebude mít pacienty kdo léčit. Názor

Prázdné ordinace, nemocnice bez doktorů? To hrozí českému zdravotnictví v nedaleké budoucnosti. Situace je opravdu vážná. Neskrývají to ani média hlavního proudu.

Bude se stát v ordinacích fronta na lékaře jako kdysi na banány? Budeme chodit k lékaři jednou za uherský rok a k chirurgovi za úplatky? Situace v českém zdravotnictví je vážná. A v příštích deseti letech může být přímo katastrofická. Už to neskrývají ani média hlavního proudu.

Tohle je vážné. Velmi vážné. Za deset let nebude mít pacienty kdo léčit, varují odborníci. Českým lékařům je totiž v průměru 48 let a z dat ministerstva zdravotnictví vyplývá, že do roku 2030 bude až třetina všech doktorů v důchodovém věku. Nejvyšší věkový průměr mají praktičtí lékaři a dětští specialisté, ale stárnou také chirurgové, internisti a plicní lékaři. Mladí lékaři jejich ordinace přebírat nechtějí, kvůli lepším platům raději zůstávají v nemocnicích.

Takovou zprávu vypustil do éteru Český rozhlas. Ale jde o tendenci, která se každý rok valí na naší společnost a roste jako ohromná sněhová koule. Kdyby nešlo o zdraví, asi by šlo mávnout rukou. Nějak bylo, nějak bude. Ale v tomto případě to neplatí.

Stačí se podívat na zprávy z let minulých. Před třemi lety Koalice soukromých lékařů varovala , že v roce 2020 může v ambulancích chybět až 800 lékařů. Před dvěma roky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch upozornil , že úbytek lékařů je alarmující. A naposledy pro ilustraci loňské prohlášení ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška: úvazků lékařů přibylo, odchody do důchodů ale zesilují.

Statistika je opravdu zdrcující. A to je ještě nutné vzít v potaz, že skoro pětina absolventů lékařských fakult vůbec nenastupuje do českého zdravotnictví. Míří rovnou na Západ? Zdá se, že ano. Přeci se po republice nepoflakuje skoro 300 vystudovaných doktorů, kteří jsou potřeba v ordinacích a na operačních sálech?

S nedostatkem lékařů se setkal určitě už každý z nás. Na některé výkony se čeká neuvěřitelně dlouho a obyvatelé maloměst často musí jezdit do vzdálených krajských měst, jen aby prodělali banální operaci. A ministerstvo zdravotnictví? To si se situací neví rady. Spíš spoléhá na dovoz lékařů z ciziny. O takovém riziku Sputnik dříve informoval.

A teď to vypadá, že v příštích letech bude situace ještě horší. Už se nebudeme shánět po kvalitním doktorovi, který nás dá dohromady, ale po jakémkoli doktorovi, který bude mít za rok nebo dva volný termín. Hrozná představa!

Příčiny krize

O vážné krizi českého zdravotnictví Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.

„České zdravotnictví se potýká dlouhodobě s nedostatkem lékařů. Z toho důvodu na apel krajů byl prodloužen tzv. projekt Ukrajina, který do Česka importuje lékaře z Ukrajiny bez povinných zkoušek. Každoročně odchází do zahraničí více jak 200 absolventů medicíny a to převážně do Německa a Velké Británie. Ti, co zde zůstávají, stárnou. V současné době je průměrný věk lékařů cca 53 až 54 let. Z praxe mohu potvrdit, že mnoho lékařů z východních zemí se sice v praxi česky naučí, ale ani po několika letech nejsou schopni odbornou zkoušku vůbec složit, jelikož jejich znalosti jí vůbec nedosahují. Importace zahraničních lékařů bez povinných zkoušek s nadějí, že se zde naučí jazyk a aprobační zkoušku složí, je podle mě nejen hazard se životy a zdravím našich pacientů, ale jde o nesystémové řešení, které nikam nevede,“ říká se situací dobře obeznámená politička.

Vyvstává logická otázka, která musí trápit každého Čecha, zdravého i chorého. Jak je možné, že sedostalo do takové krize?

„Problém s nedostatkem nejen lékařů, ale všech zdravotníků ať lékařů či nelékařů je dlouhodobý a jako každý problém, který se neřeší, vygraduje. Problém je od samého začátku a to od ukončení studia lékařů. Každý šestý absolvent medicíny do českého zdravotnictví vůbec nenastoupí a asi tři tisíce českých lékařů pracuje v zahraničí. Částečnému odlivu pracovníků, a to i ve zdravotnictví do zahraničí za lepšími pracovními podmínkami, se asi nevyhneme, neměl by však být masivní a nesmí znamenat případný kolaps v konkrétní oblasti,“ soudí Maříková.

Podle jejího názoru je v dnešní době trend pracovat co nejméně, trávit čas více mimo práci, a toto medicína nenabízí.

„Vzdělávání lékaře nekončí absolvováním Lékařské fakulty, ale musí se dál dovzdělávat, za to ho však nečeká adekvátní ohodnocení, a tak mnozí mladí lidé volí buď jiný studijní obor anebo po absolvování medicíny odcházejí do zahraničí. Dnešní mladá generace má naprosto jinou představu o tom, kolik budou svého času v práci trávit. Starší generace lékařů byla ochotna pracovat za podmínky nepřetržitého provozu a nízkého finančního ohodnocení, dnešní mladí lidé však mají o životě jinou představu. Finance určitě nejsou jediný problém, mělo by dojít k zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů s cílem na kvalitu. Současný systém je složitý a demotivující. Po šesti letech studia je čeká ještě mnoho atestačních zkoušek, které skončí před jejich čtyřicátým rokem života. Nedivme se, že lékaři po studiu odcházejí do zahraničí, kde je systém jednodušší,“ míní paní Maříková.

Černá díra ve zdravotnictví

To znamená, že se máme obávat, že na lékaře budou fronty jako na banány? Paní poslankyně upozorňuje, že pokud se neznění finanční ohodnocení lékařů (plat začínajícího lékaře je cca 210 korun za hodinu) a systém vzdělávání, tak zájem o tuto profesi bude klesat. „Nevěřte manipulaci, že lékaři berou nehorázně vysoké částky. Nikde se už totiž neuvádí, že za tím stojí mnoho hodin přesčasů, které lékaři odpracují. Základní plat však tvoří polovinu platu. Už nyní je čekací doba u specialistů několik měsíců, čekací doba na některé operační výkony jako je endoprotéza kyčelního kloubu je půl roku až 2,5 roku dle pracoviště,“ říká.

Takže, co dál? Existuje nějaké řešení situace? Co je třeba udělat?

„U nás je na zdravotnictví pohlíženo jako na černou díru, přitom investice do zdravotnictví je investicí do občanů tohoto státu. Naše kvalita zdravotní péče je na opravdu velmi vysoké úrovni, byla by tak škoda ji poškozovat personálním nedostatkem. Řešení je zcela jistě přidání finančních prostředků do zdravotnictví, ale také změna ve specializačním vzdělávání s cílem na kvalitu. Naše zdravotnictví zatím funguje, budeme-li však před problémy, které ho tíži zavírat oči, tak nejen, že nás nečeká žádný posun, ale zcela jistě se dočkáme horších časů,“ říká znalá poslankyně za SPD Karla Maříková.

