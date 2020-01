Čínští turisté se rozhlížejí. Odborník uvedl, kam mohou zamířit místo Prahy

Včera bylo zrušeno jednoho ze čtyř týdenních spojení do Šanghaje. Podle portálu zdopravy.cz jsou lety již vymazány z rezervačního systému českých prodejců a nahrazeny přestupními spojeními přes jiná evropská města. Minulý týden finanční středisko země Šanghaj rozhodlo o pozastavení oficiálních styků s českým hlavním městem.

„Ztráta přímého spojení s Pekingem není jedinou ztrátou. Přímé lety omezuje od března také další čínská společnost, China Eastern Airlines. Ta zajišťuje přímé spojení s Šanghají a místo čtyř rotací týdně bude provozovat pouze tři,“ řekl Sputniku

Tři linky do Číny ovšem zůstávají: již zmíněná Šanghaj, Čcheng-tu (přímý Sichuan Airlines nebo s přestupem v Bruselu – ČSA a Peking – Hainan), Si-an (let s přestupy ČSA a Hainan). Cestující z Prahy můžou do Pekingu létat s Ural Airlines, a to s přestupem v Rusku nebo s LOTem přes Varšavu.

Ptali jsme se proto odborníka, zda zbývající tři destinace budou moci vynahradit přímý spoj s Pekingem. „Obchodních cestujících nebo českých turistů se omezení přímých spojení dotkne okrajově. Do nebo z Prahy se dostanou s přestupy. Nejvíce postihne rušení přímých letů čínské turisty, kteří proto mohou upřednostnit např. přímé spoje do Budapešti. Praha tak ztrácí konkurenční výhodu,“ podotkl Čupa.

Podle zprávy teraz.sk čínská letecká společnost Shanghai Airlines od června minulého roku zahájila přímý spoj s maďarským hlavním městem.

Jak letecké spojení může ovlivnit turismus

Dle slov odborníka je linka z Pekingu v provozu od září 2015 a těšila se oblibě cestujících. Pan Čupa také připomněl, že otevření přímé linky ze Šanghaje následovalo v roce 2016. „V loňském roce bylo na přímých linkách mezi Prahou a Čínou odbaveno v obou směrech takřka 200 tis. cestujících,“ podoktl expert.

Pokud ověříme statistiky turismu v České republice, můžeme konstatovat několik podstatných skutečností v souvislosti s Čínou: v roce 2018 asijská velmoc obsadila čtvrté místo mezi zahraničními hosty v České republice, její postavení se v letech 2012 až 2018 výrazně zlepšilo. Nejvyšší meziroční nárůst hostů z Číny činil 26,5 procenta (druhá země z hlediska tohoto ukazatele po Německu). V neposlední řadě tomu prospělo i letecké spojení, jehož omezení může mít i citelné následky.

Michal Čupa k tomu poznamenal: „Přímé linky usnadnily přístup čínských turistů a nepochybně přispěly zájmu o Prahu. Dokládá to i fakt, že počet čínských turistů se za posledních pět let takřka ztrojnásobil.“ Podle odborníka ztráta přímého spojení se proto zcela jistě projeví přinejmenším snížením tempa růstu počtu čínských turistů, nelze však ani vyloučit pokles v absolutních číslech.

Sputnik položil Michalu Čupovi dotaz, zda zrušením spojení vznikne nedostatek letenek, nebo naopak počet cestujících z Číny do České republiky klesne. „Růst počtu cestujících se jistě zpomalí nebo dokonce poklesne. Tuzemští cestující zpravidla pro cesty do Číny využívaly lety s přestupem, a to např. s Emirates nebo Aeroflotem. Omezení se tedy bude nejvíce týkat právě čínských turistů,“ prohlásil pan Čupa.

Money, money, money, always shiny

Pozoruhodná čísla porovnávající útraty turistů, včetně návštěvníků Číny, uvedl portál sinoskop.cz. V období 2010 až 2018 podíl čínských turistů na celkové útratě zahraničních hostů v České republice činil 34 procent. V roce 2018 průměrná útrata čínského návštěvníka činila 828 eur.

Jiné číslo uvádí výzkum společnosti Global Blue, jehož výzkum citoval portál iDnes.cz. Podle Global Blue průměrná útrata čínského turisty v ČR činí cca 677 eur (17 000 Kč). V roce 2018 dojelo do Česka přes 600 tisíc návštěvníků z této asijské země a zdržovali se na jednu noc. Celková útrata tak činila 406 milionů eur neboli 10,2 miliard Kč. Jedná se o nadprůměrné částky a k tomu pan Čupa poznamenal, že čínští turisté jsou poněkud specifičtí ve svých nárocích: utrácí nadprůměrně, a to zejména za nákupy luxusního zboží.

Předchozí události

Ministersto zahraničních věcí zatím žádné oficiální informace o důvodech zrušení linky z Prahy do Pekingu neposkytlo. Možným důvodem k tomu může být bezprostřední konfrontace magistrátu Prahy s Čínou, která vyvrcholila výpovědí smlouvy o spolupráci kvůli nesouhlasu pražského vedení s článkem smlouvy o uznání politiky jednotné Číny. Asijská velmoc následně vypověděla smlouvu o spolupráci Pekingu a Šanghaje s Prahou.

Dalším citlivým krokem se stalo zrušení účasti českého prezidenta Miloše Zemana na březnovém setkání 17 států s vedením Číny. Zrušení dlouho očekávané cesty Zeman odůvodnil nesplněním očekávání z investičních plánů Číny. Místo něho se summitu zúčastní vicepremiér Jan Hamáček.

Ke zrušení cesty prezidenta Zemana do Číny ředitel čínsko-české komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík poznamenal, že může ohrozit ekonomické vztahy mezi zeměmi. Minulou neděli v rozhlasovém pořadu Press klibu rádia Frekvence 1 prezident Miloš Zeman také uvedl, že si nepřeje, aby Praha přišla o turisty z Číny a vyslovil kritiku na konto primátora Hřiba.

