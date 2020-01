Koller: Defender Europe 20 cvičí válku s Ruskem

Pentagon začal 23. ledna s operativním přesunem amerických vojsk do Evropy na cvičení Defender Europe 20. Vykládka první lodě, která do německého přístavu Bremerhaven přiveze z USA zbraně a vojenskou techniku, je naplánována na 22. února.

Logistickým centrem pro provedení cvičení se stane Německo. O dalším cvičení NATO na území Evropy se Sputnik bavil se zkušeným vojenským expertem Martinem Kollerem.

„Plány velení USA neznám, bude se opět jednat o manévry na hranici s Ruskem, a to v období výhodném pro útok. Vojenské manévry na hranici kteréhokoli státu ještě nikdy nepřispěly k míru. Stačí se podívat do historie. Zato je lze využít, vzhledem k soustředění vojsk, k útoku s využitím momentu překvapení. Defender Europe 20 rozhodně nepomůže míru, zato zvýší, minimálně dočasně, pravděpodobnost vypuknutí jaderné války v Evropě,“ řekl Koller Sputniku.

Co se týče účasti Česka, předpokládá, že bude jako vždy spíš symbolické a deklarativní. „Nicméně nelze přehlédnout, že česká armáda se stává kanonenfutrem Bundeswehru,“ dodal.

Zadržování Ruska

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dříve oznámil, že aliance nepovažuje Rusko za svého nepřítele. Cvičení se nicméně koná u ruských hranic…

„O takzvané zadržování Ruska se opírala už americká doktrína z konce padesátých let minulého století. Takže nic nového. Od Stoltenberga se ostatně nic nového čekat nedá. Rozdíl je v tom, že tehdejší SSSR, spolu s Varšavskou smlouvou měl reálné možnosti k vedení strategické ofenzívy do střední a západní Evropy. V současnosti je Rusko z hlediska počtu vojáků, ale i moderní techniky minimálně dvojnásobně slabší než NATO, vojenský rozpočet má zhruba dvacetkrát nižší (asi 15krát, pozn. red. ),“ připomněl expert. „Jeho armáda je částečně rozptýlená po obrovském území. I evidentně nepříliš inteligentnímu Stoltenbergovi by mělo dojít, že toto není situace státu, který se chystá k útoku. Ruská armáda nemá kapacitu k vedení útočné operace od Norska, přes Itálii, do Francie, až do Španělska, případně vylodění v Anglii. Představa ruských tanků v naší republice je nesmysl a nezodpovědná válečná propaganda. Navíc nikdo z válečných štváčů, kteří ženou Evropu do jaderné války, neuvedl, proč by Rusko mělo napadat NATO a EU? Co by tím získalo, kromě jaderné války? I v případě vítězství by mělo na krku zničenou Evropu, pronikavě svítící jaderným spadem a nepřítele za Atlantikem. O něco takového by nebojoval ani naprostý blbec. Ukrajina ani Gruzie nejsou členy NATO a plní pouze úlohu základen k útoku na Rusko. NATO mělo od roku 1948 chránit západní Evropu před útokem SSSR, později Varšavské smlouvy. Ten se nikdy nekonal. Naopak NATO se v rozporu s dokumentovanými sliby politické reprezentace USA a Německa rozšířilo k hranicím Ruska,“ dodal.

Defender Europe 20 jsou americké manévry pod americkým velením. Bude to největší přesun amerických sil do Evropy za posledních 25 let, největší přesun od války v Jugoslávii. Proč se počet účastníků vojenských cvičení NATO v Evropě čas od času zvyšuje? Jsme momentálně na pokraji nové války?

„Ano, jsme na pokraji války. Kdyby nebylo rozhodného odporu prezidenta Putina, podporovaného většinou národa a schopnosti Ruska vyvíjet a vyrábět nejmodernější vojenské technologie, bylo by už pravděpodobně po válce. Vedení NATO a EU nechápe, že Rusko nemá kam ustoupit a doslova jej nutí do války. Není přelom osmdesátých a devadesátých let, kdy Gorbačov - a jsem o tom přesvědčen - doslova prodal Rusko a umožnil kolonizaci Pobaltí, slovanských zemí střední a východní Evropy a Balkánu. To umožnilo udržet na účet těchto zemí vysokou životní úroveň Německa, Francie a dalších zemí takzvaného západu po dobu 20 let. Kolonizace rozvrácené Ukrajiny se moc nevydařila a kolonizace Ruska se nekoná, což je v době další nastupující krize obrovský problém. Ten se dá vyřešit válkou, která odvede kritické myšlení vůči samozvaným byrokratickým a sluhovským elitám, část ze stále početnějších nespokojenců padne na bojišti,“ míní Koller.

„Nejnebezpečnější agresí současného Ruska vůči Evropě, doslova hybridní válkou je fakt, že snižuje vojenský rozpočet a bude investovat víc do svých občanů, bydlení pro mladou generaci, důchody a další rozvoj národa. Přesný opak toho, co vidíme v rozvrácené EU, kde mladí lidé v Praze či Berlíně nemají možnost získat bydlení a roste všeobecná nespokojenost s arogantní vládou byrokratů, podlézajících cizáckým zájmům. To je ta nejhorší ruská agresivní propaganda, z níž vedení EU vstávají vlasy na hlavách,“ domnívá se.

Podle něho by se v souvislosti s bezprecedentní koncentrací amerických vojáků a jednotek NATO Moskva měla připravovat na eventuální útok.

„Velení NATO a agresivní část amerických politiků, především demokratů reprezentujících politiku nadnárodních zájmových skupin, možno říci imperialistických, a jejich slouhové v německém Bruselu prosáklí hloupostí, revanšismem a rasismem závodí o čas. Musí začít dříve, než bude ruská armáda ještě silnější a schopnější odrazit agresi,“ doudí odborník.

Náhrada pro Petra Pavla

Na mezinárodní konferenci s názvem Aktuální otázky vnější a vnitřní bezpečnosti ČR v Senátu bývalý náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý řekl, že pro Evropu je největším nebezpečím Rusko. Pokud ale podle něj bude proti Rusku stát odpovídající odstrašující síla, zůstane stav vyvážený.

„Šedivý se často projevoval jako myslící odborník, případně prezentoval politickou korektnost. Řeči o nebezpečnosti Ruska vůči Evropě jsou možná založeny na nějaké lukrativní nabídce, kterou dostal. Například by mohl jako prezidentský kandidát nahradit omezeného a stále trapnějšího Pavla. Šedivý navíc zapomněl, že Rusko je geograficky součástí Evropy, a to až po Ural, z hlediska kultury a obyvatel až po Vladivostok,“ uvedl Koller.

„Navíc je trapné, že Šedivý, podle jména Čech a Slovan, uboze podlézá politice revanše takzvaných Západoevropanů, kteří se snaží navazovat na nacistické tradice, včetně agrese na východ. Obávám se, že otázka z hlediska vypuknutí války není zda, ale kdy. Samozřejmě pod falešnou vlajkou, jako kdysi v Gliwicích. Domníval jsem se, že Šedivý při studiu na vojenské škole ve Vyškově se učil také základům počtů. Jinak by nemohl vykládat, že je třeba vytvářet odstrašující sílu proti Rusku, když je poměr sil vůči EU zhruba 1:1, finančně 1:10 ve prospěch EU a vůči NATO se jedná o dvojnásobek. Nelze zároveň přehlédnout, že do vojenských provokací kolem hranice Ruska se zapojují v rámci NATO i oficiálně neutrální státy jako Finsko a Švédsko, takže protiruská fronta je ještě silnější. Rusko Evropu nenapadne, pokud sama nezačne válku,“ uzavřel expert.

