Smrtící koronavirus. Je Česko připraveno?

Mor, španělská chřipka…koronavirus?

Neobvyklá souhra náhod. Před sto dva roky celý svět zasáhla španělská chřipka. Šlo o nejsmrtelnější epidemii v moderních dějinách lidstva. Nemoc se začala šířit ještě během 1. světové války a za pouhých několik měsíců si vyžádala mnohonásobně více obětí než boje na všech frontách. Hovoří se celkem až o 100 milionu mrtvých na španělskou chřipku.

Proč začínáme tímto faktem? Protože aktuální hrozba koronaviru a španělská chřipka mají společný základ. Obě nemoci mají původ v Asii. Nenechte se zmást označením „španělská“. Nemoc zabíjela po celém světě, média hlavního proudu to jen tajila. Svobodně psát o smrtící chřipce se tenkrát mohlo pouze ve Španělsku.

Čínské úřady oznámily, že smrtícímůže pocházet z trhů s mořskými plody ve Wu-chanu. Tamní prodejci nabízeli kromě mořských plodů také živá zvířata určená ke konzumaci. Mezi nimi byly koaly, hadi, krysy a jiná neobvyklá zvířata. Trhy byly uzavřeny a označeny za epicentrum virové nákazy.

Před sto lety i dnes platí: Asie je kolébka nových chřipkových mutací. Lidé tam často žijí v těsném kontaktu s drůbeží a prasaty. Kombinací virů lidské, prasečí a ptačí chřipky vznikají neustále nové podtypy a kmeny chřipkových virů. Tak ať vám kung pao k obědu nezaskočí.

Děkujeme globalizaci

A další faktor? Španělská chřipka se rychle šířila po celém světě díky rozvoji dopravy. Tak jako dnes. Ráno si váš soused sedne do letadla, v čínském bistru na druhém kraji světa na něho někdo prskne a večer pan Novák nakazí půlku vinárny v Paříži. Pak se s klidným svědomím vydá zpět do Prahy. Globalizace v praxi.

A co my s tím tady v Česku? Je důvod k panice? Máme snad objednávky z populárního čínského e-shopu AliExpress přebírat v protichemickém obleku? Nebojte se. Celníci už dávno a s oblibou zadržují zásilky z Číny. Teď si můžete představovat, že to je pomyslné karanténní opatření.

Jestli bychom měli usuzovat podle facebookových skupin, nikde žádné větší obavy z nákupu na AliExpressu nepanují . Koupěchtiví Češi se koronaviru v balíčcích neobávají. Levné zboží láká podstatně víc.

Ale snad jeden komentář k viru v zásilkách z Číny, který vydá za všechny: „Taky se bojím, ale ne až teď. Po každé zásilce si drhnu ruce a dezinfikuji vše," píše mesy, uživatelka fóra Vinted.

Takže Češi si poctivě myjí ruce. A co naše vláda? Jaká opatření zavádí český stát ke snížení výskytu koronaviru u nás?

Jak zaznělo na nedělní tiskové konferenci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, stát zatím chce zvýšit informovanost pasažérů, kteří přilétají do ČR tak, aby věděli, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy obdobné dané infekci koronaviru, které jsou podobné i například s klasickou chřipkou. Cedulemi proti epidemii. Dobře.

Také se bude zavádět takzvaný cílený screening na letišti Praha. Budou se vytipovávat pasažéři s možnými symptomy koronaviru. „O tomto by měla informovat i posádka letadel a samozřejmě o tom budou informováni i veškeří zaměstnanci letiště,“ říká ministr. A to je zatím vše.

Dále média přinesla informaci, že Nemocnice Na Bulovce v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru má pro případné pacienty vyčleněny dva pokoje. Počty lůžek v izolaci by v případě potřeby mohla navyšovat.

Roušky v některých krajích už nejsou

Zní to, jako by Česko bylo na epidemii připraveno? V Poslanecké sněmovně panují pochyby, jestli vláda a především ministerstvo zdravotnictví má o situaci přehled. Nejsou státní instituce příliš liknavé?

Přístup státu k epidemii koronaviru v komentáři pro Sputnik ocenil předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

„Klid ministra zdravotnictví ohledně koronaviru je poněkud zvláštní. Lze pouze apelovat na vládu i Bezpečnostní radu státu, aby dobře zvážily možná opatření v rámci šíření koronaviru. Je otázkou, zda ministr zdravotnictví celkový stav nepodceňuje. Ví o tom, že roušky v některých krajích nejsou a nelze je ani objednat? Koronavir se nebezpečně blíží k naší republice. Nejde jen o kontrolu pasažérů letů z Číny, ale i těch dalších, které mají na palubě pasažéry z oblastí výskytu koronaviru. Nelze jen čekat na informace z médií, zodpovědnost leží především na ministerstvu zdravotnictví, které má povinnost jednat,“ říká známý politik.

