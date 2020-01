Český internet probírá ďábelské rty z ruského Instagramu aneb Když se krása vymkne a šílí

Přirozená krása spočívá také v psychice. Není třeba si napíchat hned botox do rtů, provést gluteální augmentaci, aby se dostavil „skvělý“ pocit, že jsem ta nejkrásnější na světě. Krása je i v očích toho, kdo se dívá. Člověk není socha. Je to složitý vnímající komplex, posílající signály do svého okolí. Snažit se uměle se změnit, to nemusí stačit…