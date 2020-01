NE manipulaci s dějinami. Český poslanec podepsal důležitou deklaraci

Tak teď se ukáže, k čemu je Parlamentní shromáždění Rady Evropy dobré. Hájí pravdu o naší historii nebo je lhostejné k manipulaci s dějinami? Český poslanec Jiří Valenta ukázal, že alespoň někdo z české delegace má svědomí.

Ruský vzkaz evropským politikům

O co jde? 27. ledna bylo ve Štrasburku zahájeno zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Přesně v ten den, kdy si celý svět připomíná 75. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim Rudou armádou. To zasedání přidává zvláštní váhu. Poslanci národních parlamentů členských států Rady Evropy by měli mít na vědomí, jaká tragédie se s přispěním nenávistné ideologie odehrála před více jak sedmi desítkami let.

Ruská delegace v Parlamentním shromáždění, které byla na předchozím zasedání navrácena možnost hlasovat, vystoupila s iniciativou nezapomínat na tragédii 2. světové války, nezapomínat na její oběti a hrdiny, kteří porazili fašistického netvora.

Evropským poslancům bylo ruskou delegací nabídnuto podepsat deklaraci o manipulaci s historií. Jinak řečeno, odsoudit pokusy očernit osvoboditele a tiše dekriminalizovat zrádce a zločince. Česká redakce Sputniku má dokument k dispozici. Citujeme:

„Druhá světová válka se stala velkou tragédií nejen pro evropské národy, ale pro celý svět, a zůstaly po ní desítky milionů mrtvých.

Norimberský tribunál stanovil přesné právní vymezení tehdejších událostí a uložil tresty zločincům, kteří páchali barbarské zločiny proti lidskosti.

V průběhu doby se bohužel začalo nejen zapomínat, ale tehdejší události začaly být úmyslně zneužívány v souvislosti s politickou situací. Rozhořčení vyvolává ničení pohřebišť vojáků, kteří padli při osvobozování Evropy.

Považujeme za nezbytné, aby v učebnicích pro školy a univerzity všech zemí Rady Evropy byly poskytovány pravdivé informace týkající se 2. světové války, a to na základě pozic schválených Norimberským tribunálem v roce 1947.

Před 75. výročím konce 2. světové války nesouhlasíme s jakýmikoliv pokusy o zvrácení historické pravdy a vyzýváme k podpoře celosvětového uznání vítězství nad rasismem v 2. světové válce a respektu k památce bojovníků proti nacismu ve všech zemích, a to jako součásti globální paměti lidského dědictví.“

Jedním z prvních, kdo se pod prohlášení podepsal, byl Jiří Valenta, poslanec za KSČM, člen delegace českého parlamentu v Parlamentním shromáždění Rady Evropy a člen frakce Sjednocená evropská levice.

© Foto : Jiří Valenta Podpisy pod deklarací proti manipulaci s dějinami

Přepisování dějin probíhá i v Česku

Sputnik se pana Valenty zeptal na to, proč deklaraci podepsal a jak se staví k manipulaci s dějinami.

„Text deklarace je zřejmě výslednicí aktivit členů delegace Ruské federace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PACE). Toto prohlášení poté předložil jejich zástupce Jevgenij Kalašnikov a to na pondělním úvodním jednání frakce Spojené evropské levice, které je členem, stejně jako já. Předseda naší frakce Holanďan Tini Kox umožnil Kalašnikovovi, aby s obsahem všechny přítomné členy frakce seznámil. Předpokládám, že většinová část svůj podpis připojila s tím, že text deklarace bude následně ke spolupodepsání nabídnut i ostatním frakcím v PACE. Tam již ovšem ale větší zájem o participaci nepředpokládám, a to s ohledem k projevování dlouhodobějších antiruských nálad ze strany zejména některých silných pravicových frakcí v PACE,“ říká známý český politik.

Pan Valenta nám řekl, že prohlášení podepsal zejména proto, že s textem prohlášení beze zbytku souhlasí a také proto, že v dnešní době cítí intenzivní snahu historii přepisovat a falšovat. „Ani České republice se tyto snahy nevyhýbají, právě naopak! Konkrétní události spjaté s možným odstraněním památníku Koněva v Praze, intenzivní propagace takových zločinců jako byli vlasovci či Bandera, mně nedovolily ani na chvíli zaváhat s připojením mého podpisu,“ míní.

Podle jeho mínění další členové české delegace své podpisy k deklaraci asi nepřipojí. „Někteří zcela jistě odmítnou již jen kvůli tomu, že prohlášení předložili Rusové, jiní, byť s obsahem sami mohou souhlasit, budou hrát ‚mrtvého brouka‘ a nejspíše neprojeví větší osobní statečnost. Podepisovat cokoliv, co pochází z Východu, se v naší nepravdami dlouhodobě indoktrinované společnosti ‚prostě moc nenosí‘. Ale mohu se přirozeně mýlit, třeba mě někteří mile překvapí,“ říká český poslanec.

Čechům se podsouvají polopravdy

Koněv, Vlasov. Nemohli jsme se nezeptat na to, jak se s dějinami manipuluje v Česku.

„Stačí si pustit veřejnoprávní média, která jsou sice placena z koncesionářských poplatků všech, ale straní jen názorům některým. Snaha o překrucování historie, dokonce té novodobé se stále žijícími pamětníky, je pro objektivního člověka očividná. A tam, kde se nedá lhát, alespoň se posluchači či divákovi podsouvají polopravdy či se reálně proběhlé historické události minimálně relativizují,“ říká člen české delegace v PACE.

A nakonec zásadní dotaz. Proč je manipulace s dějinami takový trend? Co to manipulátorům přináší?’

„Jsem přesvědčen, že tento proces má jistou vazbu na další obdobné pokusy o rozvrat národních států, o odstranění přirozených tužeb lidí o sociálně spravedlivou společnost, bez nerovností v přístupu k právu či možnostem uplatnění apod. Přirozeně manipulátoři začínají likvidací doposud morálně uznávaných a přijímaných symbolů, pokračují zpochybňováním faktické historie, a souběžně se snaží rozeštvávat lidi, sociální skupiny a dokonce i národy mezi sebou. Spojenectví se slovanským Ruskem je pro ně v tomto ohledu také hodně nebezpečné, a přes mnohaleté vymývání mozků je zde stále ještě velká část obyvatelstva, která se nechce kulturně naroubovat na západní Evropu nebo sdílet transatlantickou cestu. A když nepomáhá ani strašení, musí se přepsat nepřepsatelné! A výsledky 2. světové války, pojmenování odpovědnosti a viníků, takovýmto nepřepsatelným faktem je, byť se různé tragikomické figurky, typu pana starosty Novotného, snaží, co mohou, o pravý opak,“ říká český poslanec za KSČM Jiří Valenta.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.