Klauzule „tentokrát“ je zásadní, protože předchozí týden se ukrajinskému prezidentovi skutečně nepovedl. Vše začalo neúspěšným vystoupením na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a diplomatickým nedorozuměním s Rumunskem a skončilo naprostou absurditou v Izraeli.

Letošní výročí osvobození Osvětimi se stalo součástí konfliktu, kde se Polsko ocitlo na jedné straně barikády a Izrael s Ruskem na druhé. Vzpomínkové akce v Jeruzalémě vyvolaly mnohem větší dojem než polské.

Nejvlivnější mocnosti vyjádřily svůj postoj ke vzniklé konfrontaci právě tak, jak je to obvyklé na mezinárodní scéně - prestižností své účasti. Zatímco v Izraeli byly Rusko, Německo, Francie, Velká Británie a USA zastoupeny na velmi vysoké a nejvyšší úrovni, v Polsku vše probíhá mnohem skromněji.

Zároveň se některé východoevropské státy, zejména Litva, důrazně postavily na stranu Varšavy. Předseda národního Sejmu prohlásil, že je lépe uctít památku na zavražděné Židy na místě jejich smrti, kam se také vydal prezident Gitanas Nausėda.

Pokud jde o volbu pobaltských sousedů, lze v podstatě říci mnoho, ale jejich kroky jsou formálně plně v souladu s protokolem a jemnostmi diplomatického jazyka, kterým v takových případech jednají zástupci různých zemí.

Ukrajina byla jediná, která se dokázala dostat do centra skandálu v důsledku jednání svého prezidenta, který se choval jako známý slon v porcelánu.

Jak víte, Volodymyr Zelenskyj přiletěl do Jeruzaléma, aby se zúčastnil fóra o holocaustu, ale najednou odmítl jít na hlavní akci. Žádné vysvětlení nepomůže uhladit fakt, že ukrajinský prezident tím urazil nejen a ne tolik organizátory, jako především lidi, kterým byla akce věnována.

Zároveň ukrajinská strana požádala o schůzku s Vladimirem Putinem, což vyvolalo dojem, že to byl skutečný účel Zelenského příjezdu do Izraele. Zástupci Kyjeva velmi sebevědomě očekávali, že bude pro ně nalezeno místo v rozvrhu ruského prezidenta, zejména s ohledem na obecný kontext a faktické zrušení návštěvy fóra.

Ukrajinský prezident musel opustit Izrael se zklamáním ve všech směrech a navíc s další skvrnou na pověsti země i jeho vlastní.

Nebylo by správné obviňovat ze všeho výhradně Volodymyra Zelenského. Předchozí prezident Petro Porošenko se také opakovaně stával předmětem kritiky a posměchu za nevhodné kroky na mezinárodních akcích.

Vypadá to, že se jedná o problém Ukrajiny jako takové.

Jedním z důvodů tohoto stavu věcí je bezpochyby hluboká nevědomost oficiálního Kyjeva, který skutečně nezná složitý ve své jemnosti a vytříbenosti jazyk komunikace v zahraniční politice, a dokonce ani pravidla protokolu. Dalším potvrzením toho je čerstvé vyjasňování vztahů s Rumunskem, k němuž došlo v důsledku skutečnosti, že oficiální překlad prezidentovy řeči do angličtiny použil nevhodné sloveso, které umožňuje „nesprávné“ pochopení.

Volodymyr Zelenskyj svým odmítnutím účasti v jeruzalémském fóru chtěl s největší pravděpodobností na sebe upozornit a skutečně si neuvědomil, jak poškodí svou vlastní image i obraz země, kterou zastupuje.

Kromě toho je pro kyjevskou vládu nesmírně bolestivá zásadní neshoda národních ambicí s existujícím potenciálem. Ukrajina všude naráží na projevy mnohem větších možností jiných zemí včetně Ruska, Izraele nebo Polska. Kyjev nechápe, proč se odmítnutí polského prezidenta jet do Jeruzaléma stalo politickou demarší, byť i skandální, ale Zelenského mnohem jemnější tah byl vnímán jako ostudná absurdita.

Ukrajina nemůže v žádném případě uznat a přijmout skutečnost, že její místo není vedle globálních a regionálních mocností, které hrají samostatnou hru (a umí to dělat), ale ve skupině třetích podle důležitosti východoevropských států, jejichž úkolem je čekat na povel z Washingtonu nebo Bruselu - a) sedět rovně a b) být zticha.

Z toho plyne velká část mezinárodních trapasů. Ve snaze se co nejvýrazněji projevit jedná vedení země bez ohledu na přijatá pravidla, protokol, a dokonce i zdravý rozum. Místo toho získává další kolo marginalizace a upevňující se pověst Ukrajiny jako barbarské země, kterou prostě „nelze pouštět do slušných domů“.

A ještě horší je to, že to vrhá stále silněji stín i na ukrajinskou podpůrnou skupinu. Výsledkem je to, že proces distancování se od příliš přímých slov a jednání Kyjeva je v plném proudu.

Z toho vyplývá, že důstojná a adekvátní účast Volodymyra Zelenského v současných polských akcích bude Varšavě spíše ubírat body, než je přidávat - a to i přesto, že Ukrajinu tam zastupuje nejvyšší úřední osoba.

