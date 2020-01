Zdeněk Zbořil ke sporu Petříčka a Hamáčka o uprchlících z Řecka a co se Evropané mohou naučit od Ruska

Ministr Hamáček oznámil, že Česká republika nepřijme uprchlíky (děti z Řecka) kvůli tomu, že Atény neposkytly seznam konkrétních dětí. Podle ministra zahraničí Petříčka by však ČR měla přijmout děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů, aby je zachránila před radikalizací a násilím.

Přijetí syrských sirotků z řeckých táborů do České republiky navrhla koncem roku 2018 europoslankyně Michaela Šojdrová. I když její návrh nezískal podporu premiéra Andreje Babiše, o svůj návrh politička usilovala dále a přišla se seznamem sirotků a podporou iniciativy Češi pomáhají, která evidovala seznam rodin ochotných přijmout syrské děti. Může nejednotnost pohledu českým politikům uškodit?

Uvádíme exkluzivní komentář k této problematice doktora Zdeňka Zbořila.

Stále ještě si nejsme jisti, zda slova MV ČR Jana Hamáčka a vyjádření MZV Tomáše Petříčka, která se od sebe podstatně lišila, nebyla vytržena z kontextu, zda nebyla citována nepřesně, anebo zda jde o opravdu rozdílné názory členů jedné vlády, kteří v této vládě zastupují stejnou politickou stranu – ČSSD.

Ministr vnitra prohlásil, že ČR nepřijme tzv. uprchlíky z řeckých uprchlických táborů, protože řecké úřady dosud nedoručily české straně ověřené a ověřitelné seznamy osob, o kterých se mluví jako o „dětech bez doprovodu“. MZV Tomáš Petříček naopak prohlásil, že těmto „dětem“ má být poskytnuta taková pomoc, která je ochrání před násilím a nebezpečím, které jim hrozí ze strany radikálních skupin osob, které se pohybují nejen v Řecku, ale i v Turecku a některých zemích na Balkánském poloostrově. A také v zemích tzv. západní Evropy, protože jejich cílem mohou být i země Visegrádské čtyřky.

Předpokládáme, že k publikování obou vyjádření pánů ministrů nedošlo ve shodě a že se oba na společném stanovisku v blízké době nějak domluví. Zatím můžeme jen konstatovat, že oba ministři a jejich ministerstva jsou pod trvalým tlakem různých úřadů a institucí EU, některých mezinárodních organizací, které se vydávají za neziskové a poskytují tzv. humanitární pomoc, která není vždy dostatečně kontrolována v rámci NGO aktivit, které jsou ve smluvních vztazích nebo jen evidovány OSN.

Tento problém je reflektován evropskou veřejností, vyvolává aktivity politických stran a občanů, které jsou z centra euro unijní moci vydávány za nenávist a záští šířící vůči „cizincům“. Údajně a motivované etnicky, národnostně, nábožensky, rasově aj. Možná by se mohli trochu arogantní Evropané někdy poučit v zemích, které jsou v tomto ohledu mnohem různorodější a některé podobné, dnes evropské problémy musely řešit dávno, dlouhodobě a opakovaně v celých svých dějinách.

Když zůstaneme v polygonu České republiky nebo střední Evropy, můžeme konstatovat, že imigrační politika a řízené osídlování různých oblastí zde mají svou tradici a nejsou ničím novým. Nové je jenom to, jak aktuálně úřadující vlády, instituce EU a veřejnost na tuto situaci reagují. Můžeme sice zaznamenávat někdy až hysterické reakce na každou novou zprávu o příchodu někoho někam, ale protože ještě nedochází k podobným excesům jako v západní Evropě, nemají povahu devastace sociálních struktur. Zásluhou české mediální scény, a za nemalého přispění akademické obce a militantních politiků, se však staly součástí politického diskursu rétorické figury jako extremismus, islamismus, antisemitismus, xenofobie. Ale také nenávist vůči tzv. Rusům a Číňanům, aniž nositelé této nenávistné rétoriky vědí, co je to „Čína“ a kde vlastně leží, co to je „Rusko“ a kdo jsou „Rusové“. Nebo dokonce, kde žije a jak se chová těch 30 milionů muslimů v RF a jaký význam pro ně má Velká moskevská mešita.

Rozhovory a diskuse, které mezi sebou vedou čeští politici, nejsou ničím jiným než zrcadlovým obrazem těchto nálad stále víc běžných. Pánové Hamáček a Petříček reagují nejen na diskusi o problémech migrace. Dávno už nevědí, kdy přicházely do ČSR tzv. řecké děti v letech řecké občanské války, kdy „děti“ z Korejského poloostrova. Jen někdy náhodou se zmíní o lidech přicházejících z Vietnamu, z dnes nepřehledné Ukrajiny, Kosova a některých balkánských zemí. Ale vědí, že už před českými občany, zejména v době předvolební, musí opatrně volit svá slova, aby se nestali obětí svých neodvolatelných rozhodnutí.

Samozřejmě vědí, že mediálně zpracovaná společnost je rozdělena ve vztahu k potenciálu přicházejících, a že vedle těch, kteří imigranty odmítají, existuje velká část společnosti, která nejen z altruistických důvodů, ale dokonce zcela přirozeně, je ochotná žít v pospolitosti lidí, kteří odněkud přicházejí, zůstávají anebo odcházejí. ČSSD ztrácela své příznivce v posledních letech už od doby, kdy ještě měla své předsedy vlády - Vladimíra Špidlu a Stanislava Grosse. Důvody této ztráty přitažlivosti ale nebyl uměle vytvořený strach před migrací, ale před služebnou rolí, kterou čeští politici zastávali vůči EU, o které mnozí občané začali mluvit jako o 4. Velkoněmecké říši. Obětním beránkem se stal poslední ČSSD premiér Bohuslav Sobotka a z této pasti, kterou na sebe strana sama nastražila, se jí bez zázraku shůry asi nepodaří uniknout. Dva odlišné názory a výroky dvou ministrů, byť zastávajících důležité vládní funkce, na tomto stavu, a podle mého názoru, nic nezmění.

