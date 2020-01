„Tato epidemie je téměř nevyhnutelná.“ Český lékař uvedl, co je pro nás větší riziko než koronavirus. Poskytl i rady

I když sousední Německo v úterý registrovalo na svém území první případ člověka nakaženého koronavirem, v Česku již od podzimu řádí chřipka. Podle statistik Státního zdravotního ústavu (SZÚ) z minulého týdne lékaři evidují až 1 452 případů nemocných chřipkou na 100 000 obyvatel, čehož je 40 případů těžkých. Zmiňme ale, že epidemie se vyhlašuje při 1 500 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

Ptali jsme se doktora Dražana, zda tato čísla ilustrují typický stav onemocnění pro Českou republiku.

„Epidemie chřipky je téměř nevyhnutelná každý rok. Je to vždycky jenom otázka úrovně intenzity a počtu nemocných, který se meziročně může měnit, ale ve srovnání s rizikem koronaviru je pro nás epidemie chřipky mnohem větší riziko a jenom úmrtí v České republice jsou každý rok minimálně stovky. V letošním roce jsou již hlášeny případy úmrtí a možná jich budou stovky, to se týká několika zimních týdnů,“ uvedl.

Porovnáme-li dostupná čísla, světová zdravotnická organizace aktuálně eviduje 6 147 nakažených koronavirem a 132 případů smrti výhradně v Číně. Většina nemocných se nachází v Číně a počet nakažených v každém z osmnácti států zatím nepřesáhl hranici deseti osob. Dokonce se objevila přehledná interaktivní mapa o šíření viru ve světě.

Úmrtnost na koronovirus bude v Číně brzy téměř stejná, jako počet zemřelých na chřipku v Česku, tvrdí praktický lékař

Na stejná čísla se ve svém komentáři odkázal i doktor Dražan. „Na koronavirus za poslední dva měsíce, kdy byl oznámen, umřelo kolem 100 lidí a všichni z nich jsou v Číně. V tuto chvíli pro nás zmíněná nemoc není aktuální hrozba. Kdežto epidemie chřipky, chřipka bez jakýchkoliv pochybností, u nás v příštích několika týdnech usmrtí několik set lidí. To srovnání je poměrně jednoduché a jednoznačné,“ prohlásil praktický lékař. Koronavirus podle něj z globálního hlediska představuje určité riziko, ale bezprostřední riziko ohrožení života pro občany České republiky nepředstavuje.

Podle MZ chřipka, neboli akutní respirační nemoc (ARN), v České republice každoročně způsobí onemocnění statisícům obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce úmrtí. Portál ockovaniprotichripce.cz uvádí, že v České republice každý rok na chřipku v průměru zemře až 2 661 osob. Ptali jsme se pana doktora, nakolik jsou tato čísla přesná a prokazatelná.

Dle slov Dražana do dat nejsou zahrnuty počty lidí, kteří mohou zemřít na následky chřipky. ARN spouští zápaly plic, což je základní komplikace chřipky, způsobuje infarkt myokardu, může zhoršovat průběh astmatu a cukrovky, všechny dlouhodobé chronické nemoci, podotkl lékař.

„Čísla úmrtí na chřipku nejsou nikdy přesná, protože celá řada komplikací chřipky není hlášena jako chřipka. Počet úmrtí, který je hlášen, je mnohem menší, než skutečný počet úmrtí,“ zdůraznil Daniel Dražan.

Jsou roušky účinnou záchranou?

V souvislosti s údajnou hrozbou koronaviru byly v některých pražských lékárnách, podle portálu Aktuálně.cz, vyprodány roušky. „Enormní zájem“ o roušky hlásí i e-shopy lékáren Dr. Max a Pilulka.cz. Zajímalo nás proto, zda tento prvek může sloužit jako účinná ochrana proti onemocnění.

K tomu doktor Dražan poznamenal: „Neexistuje žádné doporučení, že by lidé v ČR měli nosit roušky kvůli tomu, aby se chránili před chřipkou. Pokud se nebude mluvit o závažně nemocných v oddělení nemocnic, kde jsou skutečně ty nejzávažnější případy, tak skupovat si masivně roušky je bohužel výsledkem mediální paniky a s medicínou to nemá příliš mnoho společného. Mnohem účinnější je pečlivé mytí rukou a vakcinace.“

Jak se dá nemoci předcházet

Daniel Dražan uvedl, že proti chřipce existuje desítky let účinná vakcína, která počet onemocnění a riziko úmrtí do značné míry snižuje. „Pokud by se ČR naučila ji používat, tak by tady umíralo každoročně o stovky lidí méně,“ zdůraznil odborník. Co se týče celkové úrovně proočkovanosti proti chřipce v ČR, odhaduje se jen na 8 až 10 procent celkové populace. Podle portálu cipa.cz ostatní státy Evropské unie a Severní Ameriky vykazují proočkovanost populace proti chřipce až 50 %.

Protichřipková vakcína obsahuje tři druhy usmrcených chřipkových virů (2xA a 1xB), přičemž Světová zdravotnická organizace může doporučit úpravu tohoto složení podle každoroční potřeby, informuje SZÚ. Doporučuje se, aby se lidé nechali očkovat ještě před začátkem chřipkové sezóny.

„Všeobecná vakcína proti chřipce snižuje riziko získat onemocnění. Není to tak, že by nemoc zcela eliminovala. Očkovaný člověk může chytit chřipku, ale pravděpodobnost, že ji získá, je zhruba o polovinu menší. Faktorů, které účinnost ovlivňují, je celá řada. U těch, kteří riziko onemocnění snížili, ale i přesto chřipku dostali, bude pravděpodobně průběh onemocnění mírnější,“ poukázal odborník.

Univerzální lék

I když je očkování proti sezonní chřipce nepovinné , MZ jej doporučuje. Stav nemocných a průběh očkování v zemi a v okolních státech sleduje Národní imunizační komise (NIKO). Očkování se doporučuje především osobám s chronickým onemocněním, u nichž by nákaza vyvolala zhoršení základního onemocnění, a osobám, pro které respirační nemoc představuje riziko a komplikace. Z toho plyne, že k dvěma základním skupinám patří osoby nad 65 let a kdokoliv (včetně dětí), kdo trpí chronickými zdravotními potížemi.

Sputnik se doktora také zeptal na to, zda existují specifické univerzální antivirové léky proti chřipce. Potvrdil nám tuto skutečnost, a to podle dostupných odborných vědeckých údajů. Zároveň zdůraznil, že jsou léky předepisovány jenom v určitých situacích, nikoliv pro všechny (zejména u těch, u nichž hrozí vysoké riziko komplikací nebo už komplikace mají a jsou hospitalizováni). Tato medikamentózní léčba má podle něho prokazatelný účinek a snižuje riziko různých komplikací a úmrtí.

Pokud se podíváme do soudobých dějin farmaceutiky, první antivirový lék byl schválen v roce 1963. Následně se vyvinulo 90 antivirových léků, které léčí devět lidských infekcí, ke kterým patří i ARN.

