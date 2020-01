Test vlastenectví. Schválí poslanci výročí německé okupace jako významný den?

Také jste si toho všimli, drazí čtenáři? Poslední dobou se krůček po krůčku mění přístup k českým dějinám. Některé události jsou vyzdvihovány, protože ideologicky vyhovují takzvaným pravdoláskařským elitám. Jiné jsou opomíjeny a dělá se, jako by nebyly.

Tak si to vemte. Jaká byla největší tragédie v dějinách Československa? Ti, kteří absolvovali alespoň základní školu, by měli jednoznačně odpovědět: okupace našeho státu nacistickým Německem 15. března 1939. Byl to den porobení českého národa. Začátek jeho cílené likvidace. A teď se podívejte do kalendáře. Co vidíte u 15. března? Nic.

Osudové osmičky, 1938 a 1968

Česko si letos poprvé bude připomínat 21. srpen jako významný den. Parlament ho uznal za den obětí invaze a následnou okupaci někdejšího Československa vojsky bývalé Varšavské smlouvy v roce 1968. Porážka pražského jara je důležitou událostí našich dějin. Ať na to hledíme z jedné nebo druhé, sluníčkářské strany.

Proč má 21. srpen přednost před 15. březnem? Stačí porovnat hrůzy a oběti, jaké má na svědomí nacistické okupace a jaké vpád vojsk Varšavské smlouvy. Anebo se snad ideologicky nehodí, že bychom si připomínali, že krvavým okupantem bylo právě Německo? Včera náš kat, dnes ekonomický hegemon?

Tuto nespravedlivou situaci se jal napravit parlamentní klub SPD. Okamurovci navrhují, aby byl nově významným dnem také 15. březen, a to jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem.

Svou novelu tím, že 15. březen 1939 byl počátkem nejtragičtější etapy moderních českých dějin, kdy země přišla o zbytky suverenity, argumentují výsledky bádání historiků z Vojenského ústředního archivu, kteří počet obětí nacismu v tehdejším Československu vyčíslili na zhruba 343 tisíc, dalších 122 tisíc lidí bylo perzekvováno.

Je tu velký háček. Návrh nemusí Poslaneckou sněmovnou projít. Zdá se vám to nesmyslné? Proč by neměl? Proti zřízení Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem už vystoupili členové ODS nebo TOP 09. Vzpomeňte si na to, až se zase budou bít do prsou a vydávat se za vlastence.

Hitler nebyl sám

O novele, která by měla udělat z 15. března významný den českého kalendáře, Sputnik hovořil s Jiřím Kohoutkem, poslancem strany Svoboda a přímá demokracie a místopředsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

„Česko si bude 21. srpna připomínat oficiálně jako Den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Jakkoliv je tento den tragický a nezapomenutelný, nesnese srovnání s daleko děsivější událostí pro naše národy a pro naši vlast, která se odehrála 15. března 1939. Tento den došlo z pohledu mezinárodního a československého práva k násilné ozbrojené nelegální anexi naší republiky a porušení ostudné Mnichovské dohody ze dne 30. září 1938. Adolf Hitler se nejen vysmál celému světu, ale také definitivně odhalil zradu a faleš Británie a Francie, které se v Mnichově zavázaly garantovat naše nové osekané hranice,“ uvedl Kohoutek.

Podle jeho názoru bychom také měli vědět, že po Mnichově nás nezačali obsazovat jen Němci.

„Obsazení českého pohraničí Hitler předjednal s Polskem a spolu s nacisty vpadli na naše území také Poláci, kteří obsadili okresy Český Těšín a Fryštát. Poláci dali Československu 30. září 1938 ultimátum. Buď mu vydá Těšínsko, nebo si území vezmou sami, což se nakonec i stalo. Poláci se nebáli ani krveprolití a po vzoru henleinovských bojůvek začali po Mnichovské dohodě útočit na česká pohraniční družstva a na české jednotky,“ podotkl poslanec.

Připomněl však, že polský režim se z loupeže těšil jen do září 1939.

„Poté připadla i tato část země nacistickému Německu. Mnichov a 15. březen byly důsledkem naprosto scestné politiky Západu a Poláků, kteří doufali, že se jim povede nasměrovat Hitlera k válce se Sovětským svazem, přičemž nejostudnější úlohu vedle Poláků hrála vláda Velké Británie, kdy Chamberlain současně s Mnichovskou dohodou podepsal s Hitlerem i dodatek o mírové spolupráci a bohužel po několikáté zástupci Británie naznačili, že má volnou ruku ve střední a východní Evropě s tím, že útok na Rusy je vítaný. Stejně tak byli ve shodě s Německem Poláci, kteří v té době přesouvali vojska na východ, aby zabrzdili případnou pomoc Československu ze strany Sovětů,“ říká český politik.

„Může to někomu připomínat i současné trendy v Bruselu“

A jak se promítá ta minulá zrada do dnešních dnů? Má to nějaké souvislosti s 15. březnem?

„Těch hanebných činů ze strany Západu a našich sousedů bychom našli daleko víc a je jasné, že dnes se velká část historiků politiků a veřejnosti brání pohledět pravdě do očí, protože ukazuje naprosté selhání našich tehdejších i současných údajných spojenců a naopak ukazuje, že jediná mocnost, která stála po celou krizi po našem boku, byl Sovětský svaz. A je třeba říci, že spolu se Sověty nás na mezinárodní scéně hájila ještě americká Rooseveltova vláda, a to navzdory silným protifašistickým hlasům u americké veřejnosti,“ uvedl Kohoutek.

„Osekávání naší suverenity s pomocí evropských mocností může někomu připomínat i současné trendy v Bruselu a není proto divu, že probruselské partaje zmínky o těchto událostech neslyší rády. 15. březen totiž ukazuje, že velmoci nakonec vždy hájí svoje zájmy a jsou ochotné nás kdykoliv ochotně obětovat, ať už to bylo v čase Mnichova 15. března 1939 nebo 21. srpna 1968. Pro nás to znamená jediné. Musíme vědět, že na obranu naší země, naší svobody a suverenity nesmíme spoléhat na druhé, ale jen na sebe, a že nikdy bychom na boj o naši suverenitu a svobodu neměli rezignovat," míní poslanec za SPD.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.