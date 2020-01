Stěhují se k nám i Západoevropané. Expertka na relokaci prozradila, čím vším Česko láká Brity

Andrea Tkačuková, ředitelka relokační agentury FOREIGNERS, vysvětlila Sputniku volbu cizinců ve prospěch Česka.

Dohoda o oficiálním vystoupení Velké Británie z EU vstoupí v platnost 31. ledna ve 23h CET. Europoslanec a předseda britské Strany pro brexit Nigel Farage během svého závěrečného vystoupení v Bruselu prohlásil, že příklad Spojeného království brzy následuje Polsko, Dánsko nebo Itálie. V projevu britský politik označil EU za „47 let trvající politický experiment, se kterým Britové nikdy nebyli tak úplně spokojeni“.

Přitom britským občanům nikdy nebyla lhostejná Česká republika. Statistiky Ministerstva vnitra ČR z roku 2016 ukazují , že od okamžiku vyhlášení brexitu počet Britů, kteří se stěhují do ČR za prací a životem, neustále roste. Jestli se podíváme zpětně do roku 2014, počty Britů s trvalým a přechodným pobytem se zvyšovaly v průměru o 4-5 % ročně, kdežto rok 2019 zaznamenal rekordní nárůst zájemců o 15 %. Podle MV se v České republice současně pohybuje kolem 8 200 Britů.

Navzdory tomu, že v první pětce zemí přesídlování Britů jsou převážně anglicky mluvicí země (Austrálie, Kanada, USA, Nový Zéland a následně Španělsko), Česká republika je pro Brity stálé atraktivnější lokalita pro práci a život. Podle Andreji Tkačukové to má několik důvodů.

Čím je ČR láká a na základě jakých kritérií ji volí?

„Česko je celkově lákavou zemí pro cizince. Máme tu skvělou zdravotní péči, dopravu, pracovní podmínky, společenský život, poměr mzdy/nákladů na život, nikde to není daleko. Navíc nezaměstnanost je na historickém minimu. Jsme země, která podporuje rodinu a děti tu mají i ke škole spoustu vyžití v podobě kroužků, co si cizinci obecně chválí,“ uvedla ředitelka agentury. Její slova potvrzuje listopadový výzkum mezinárodního společenství expatů InterNations.

Výsledky studie umístily Českou republiku na desáté místo mezi 64 nejlepších zemí pro život expatů. Česko je také třetí mezi evropskými lokalitami po Portugalsku a Španělsku. Co se týče jednotlivých kritérií hodnocení, Česko obsadilo druhé místo na světě v pracovních podmínkách v zahraničí (po Vietnamu), je 4. nejlepší destinací pro rodiny ( 90 % oslovených ve výzkumu rodičů jsou spokojeni se svým rodinným životem) a 7. pro svou kvalitu života. Pro zajímavost první dvě místa v aktuálním žebříčku obliby expatů pro život obsadily Tchaj-wan a Vietnam, kdežto Maďarsko a sousední Polsko se ocitly až ve třetí desítce měst.

Nejdobrodružnější mezi anglosaskými národy

I když je české školství domácími politiky mnohdy kritizováno , nabízí přitom dobré studijní podmínky pro zahraniční studenty, zejména v oboru lékařství. Paní Tkačuvová k tomu dodala: „Konkrétně mladí Britové sem míří studovat medicínu na naše prestižní lékařské fakulty s tím, že řada z nich si tady může najít partnera, usadit se.“ Významným argumentem pro volby České republiky jako místa pobytu pro britské občany je i výhodné umístění na evropské mapě. Tkačuková tvrdí, že na rozdíl od Kanady nebo USA je Praha hodinu letu od Londýna, a proto se mohou vracet na návštěvy za rodinou pohodlně a často.

Dobrodružnost Britů je možná dána dalekosáhlými kořeny objevovatelů a kolonizátorů, kterými byli předkové za doby Britského impéria. Britský portál smallbusiness.co.uk s odvoláním na výzkum finančních expertů z Forth Capital uvádí, že Britové jsou jedněmi z nejvíce cestujících národů mezi anglicky mluvicími. Tak 4,5 – 5,5 milionu neboli 8 procent Angličanů bydlí mimo Spojené království, kdežto jen jedno procento Američanů a dvě procenta Australanů opouští svou vlast.

Ptali jsme se Andrei Tkačukové, co je podle zkušeností její agentury hlavní motivací odjezdů Britů za prací a životem do zahraničí. Podle jejích slov tomu napomáhá jejich mateřština: „Snadná vidina práce lektora angličtiny, která je pořád poptávaná v České republice. Určitě to souvisí s tím, že Britové nemají jazykovou bariéru. Jakožto angličtí mluvčí se domluví kdekoli a snadno si najdou práci jako lektoři angličtiny nebo jazykoví korektoři,” říká Tkačuková.

Další pozoruhodnou příčinou touhy Britů po cestování jsou jejich kulturní rysy: „Oproti Američanům vnímám Brity jako ‚akčnější, dobrodružnější‘. Američané žijí v zemi, kde se plní sny. Třeba Evropa je pro ně daleko a oni nevidí důvod, proč by tam jeli za prací, když v Americe mají všechno. Co se týče Australanů, tak u nich v zemi je hodně patriotů a na svůj pracovní trh jen tak někoho nepustí, tak možná to vnímají tak, že ostatní země to mají stejně.“

Pracovní trh po brexitu

Blížící se brexit může ovlivnit i český trh práce kvůli možnému nárůstu počtu rodilých mluvčích z UK. Poprosili jsme ředitelku agentury Foreigners, aby okomentovala očekáváné tendence na trhu práce. Paní Tkačuková uvedla, že teď nedokáže říct, co přesně se stane po brexitu.

Očekává ale stoupající příliv Britů, protože podle ní spousta z nich nebude chtít v Británii dál žít. „Možná, že velké firmy by mohly zvolit strategii, že budou počítat s více Brity hledajícími uplatnění, a vytvoří pro ně pracovní místa,“ doplnila odbornice na stěhování cizinců do České republiky.

Ptali jsme se, v jakých společnostech převážně pracují Britové. Expertka sdělila, že Britové hodně nacházejí uplatnění v jazykových školách nebo jako soukromí lektoři angličtiny. Co se jiných oborů týče, podle ní je to podobně jako u ostatních cizinců v Česku - IT pozice, střední a vyšší management.

I když podle Andrei Tkačukové anglickým rodilým mluvčím jsou dveře v českých firmách vždy otevřené, může být potřeba program adaptace expatů pro život v ČR. O tuto problematiku se začalo zajímat hlavní město. Podle magistrátu Prahy 15. ledna v Jungmannově ulici proběhlo slavnostní otevření prvního městského Expat Centra. Cílem tohoto nově vzniklého střediska je poskytování informací, kontaktů a vzdělávacích kurzů kvalifikovaným odborníkům, podnikatelům a studentům ze zahraničí.

Ředitelka agentury Foreigners také uvedla, že její společnost nabízí interkulturní trénink, který organizují pro jednotlivce i firmy. „Díky kurzu cizinec nepřichází do kulturního šoku, spoustu věcí rychleji pochopí, snadněji se adaptuje a je méně ve stresu,“ tvrdí Tkačuková. Podle odbornice existují i neziskové organizace, které se také starají o cizince.

Jedním z takových sdružení je zejména komunitní centrum InBaze, které se věnuje integračním aktivitám v rámci komunitních a sociálních programů pro migranty a českou veřejnost, a má několik poboček v hlavním městě.

Jak se brexit dotkne Britů žijících v Česku

Připomínáme, že období implementace smlouvy o brexitu (implementation period) trvá do 31. prosince 2020. Během této doby se právo volného pohybu EU nadále vztahuje na všechny občany Spojeného království a práva Britů na pobyt v České republice jsou chráněná smlouvou o odstoupení. Během této doby Britové, kteří mají přechodný pobyt v Česku, mohou zažádat o trvalý pobyt.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka nejbližší změnou pro občany Spojeného království bude pasová kontrola a postup po příletu na letiště: nebudou již moci jít východem pro občany EU. Přechodné období (transition period) bude trvat do konce roku 2021.

